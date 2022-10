Do Senátu jdou zastánkyně sexuálního obtěžování a proruská demonstrantka

Daniela Kovářová při osobní kampani přes půl roku objížděla celý obvod, který kromě plzeňského obvodu Slovany zahrnuje také jižní Plzeňsko a část Klatovska. Je první nezávislou kandidátkou, která kdy byla v Plzeňském kraji do Senátu zvolena.

„Jsem ráda, že se u nás potvrdilo, že volby se nevyhrávají z křesla pracovny, ale že je třeba se zvednout a jít za voličem a mluvit s každým z očí do očí. Tak jsem vedla kampaň - ne přes média, ne přes stovky plakátů a ne přes desítky billboardů,“ řekla po potvrzení vítězství.

S ježděním za voliči nepřestane, čeká ji prý děkovné turné do všech měst a obcí. „Myslím, že voliče přesvědčila kontaktní kampaň a to, že bojuji za normální svět, který moji voliči opravdu chtějí,“ uvedla.

„Sexuální obtěžování je přirozené“

Daniela Kovářová zvítězila v souboji nad kandidátem koalice SPOLU Karlem Naxerem. Ve druhém kole senátních voleb získala 54,06 procenta hlasů.

Kovářová se tento týden zviditelnila na Twitteru kvůli jejímu názoru na sexuální obtěžování. V příspěvku na sociální síti mimo jiné napsala, že „sexuální obtěžování je přirozené chování všech samců a samiček“ nebo, že „komu vtip nebo plácnutí po zadku připadají nevhodnými musí si s tím poradit sám.“

Daniela Kovářová @DanielaKovarova 2. Pevně ale doufám, že všechny druhy sváděcích rituálů, zdvořilé i méně zdvořilé, zůstanou i v budoucnu legálními. Kriminalizace má čekat jen hrubé násilníky, kteří překročí hranici stanovenou trestním právem. Komu vtip nebo plácnutí po zadku připadají nevhodnými... (pokr.) oblíbit odpovědět

„Tohle totiž žádný zákon nevyřeší. A nesmí řešit. Nebo se tu ušikanujeme k smrti. A k vyhynutí,“ dodala exministryně, kterou dlouhodobě provází podobná kontroverzní vyjádření.

V návaznosti na zmíněné vyjádření její voliče účet Praha SPOLU nazval „nácky“. „To říká veřejně vládní strana? Jen proto, že řeknu svůj názor? Proto jsem nácek a úchyl?“ napsala Kovářová.

Jedná se přitom o parodický účet. Účet koalice SPOLU v hlavním městě se na Twitteru jmenuje SPOLU pro Prahu.

Hamplová zvítězila o 233 hlasů

Na Kroměřížsku zvítězila v těsném souboji (233 hlasů) nezávislá právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která soupeřila s kandidátkou hnutí ANO Lucií Pluhařovou.

„Ještě před uzavřením místností, bez ohledu na výsledky, bych ráda moc poděkovala všem, kteří mi dali hlas, moc si toho vážím. Troufám si říct, že to byl hlas pro normálnost, silné Kroměřížsko a Českou republiku,“ uvedla na Facebooku.

Hamplová je známá bojem proti proticovidovým opatřením. Server Manipulátoři například upozornil, že držitelka ocenění Právník roku 2019 v právní analýze o testování dětí a povinném zakrývání úst a nosu ve školách informace zkreslovala.

Nyní se zaměřuje na kritiku Evropské unie a pomoci Ukrajině. Před volbami se účastnila protivládní demonstrace na Václavském náměstí, kde se postavila za prokremelské názory jejích účastníků. „Když se skloubí od reality odtržená Evropská unie, neschopná vláda, nebo spíš vláda schopná všeho, a byznys, tak to může skončit katastrofou,“ řekla například. A podpořila odpor proti pomoci Ukrajině napadené Ruskem: „Starejme se o naše občany, to, co tady je, jsme vybudovali my a naši předkové, a tady se to rozhazuje za naše hranice a vůbec se nás nikdo neptá, zda si to přejeme.“