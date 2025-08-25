Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí

Autor: ,
  13:37aktualizováno  14:36
Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že k volbě z ciziny se přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však ještě není konečné, ministerstvo zahraničí a vnitra totiž ještě nějaké žádosti vyhodnocují. Politici však očekávali, že zájem o korespondenční volbu bude vyšší. Například ministr Martin Dvořák pro iDNES.cz řekl, že zklamáním by to nenazval. Jiní očekávají, že počet voličů bude ještě nižší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Je to míň, než se čekalo, ale zklamáním bych to nenazval,“ komentoval počet zájemců o korespondenční volbu ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). V posledních dvaceti letech práce v zahraničí prý od krajanů mnohokrát slyšel stížnosti na to, že Česko korespondenční volbu nemá. Je proto rád, že jim tuto možnost dali.

„Předpokládám, že v budoucnu bude přibývat těch, kdo tuto možnost využijí. Pro letošek je vlastně dobrou zprávou, že odpůrci distanční volby těžko budou moci namítat, že díky korespondenční volbě byl nějak zmanipulován výsledek voleb,“ dodal Dvořák.

Rakušan dobývá Londýn, ANO Kodaň. Korespondenční volba šíří kampaň za hranice

Podobně hovořil i předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. „Pro srovnání, v prvních korespondenčních volbách na Slovensku, kde tento institut funguje už 20 let, se zapsalo pouze 3 500 voličů, dnes tam počty registrovaných voličů dosahují 50 tisíc. I u nás účast poroste s tím, jak si lidé korespondenční volbu vyzkoušejí a jak se osvědčí,“ shrnul Rakušan.

První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček korespondenční volbu naopak nazval „dalším fiaskem vlády“. „Nízká účast mě nepřekvapuje. Vláda to šila kvůli těmto volbám horkou jehlou, jejich cílem nebyl komfort pro voliče, ale snaha získat hlasy. Podle toho to dopadlo. Systém je složitý, navíc přecenili obecný zájem lidí v zahraničí o dění v Česku,“ zhodnotil Havlíček.

Havlíčkův kolega z ANO a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček navíc odhaduje, že reálně hlasování poštou z ciziny využije méně lidí než 24 tisíc. Zapsaní zájemci si totiž do 29. srpna musí ještě požádat o vydání písemných dokumentů potřebných ke korespondenční volbě.

Kalkulačka k volbám

„Systém je poměrně komplikovaný,“ poznamenal Vondráček a také si neodpustil kritiku vládních stran. „Koalice protlačila novelu zákona bez ohledu na připomínky opozice a celou dobu mluvili o 100 tisících hlasech. Dnes už víme, že to byla spíše manipulace s veřejným míněním než reálná čísla,“ dodal.

Voliči v zahraničí hlasovací lístky nedostanou, musí si je sami vytisknout

Korespondenční volbu schválili koaliční poslanci loni v červnu. Opozice ji ostře kritizovala, předseda hnutí SPD Tomio Okamura jedno z jednání Sněmovny o korespondenční volbě blokoval svým téměř 11 hodin dlouhým projevem.

Opozice varovala například před rizikem manipulace s hlasy, protože při korespondenční volbě voliči vkládají lístky do obálky doma, zatímco ve volební místnosti chodí jednotlivě za plentu a rozhodují se tajně. Ministerstvo zahraničí ale odmítá, že by korespondenční volba popírala princip tajnosti voleb.

Korespondenční volba je správná věc

Poslankyně hnutí STAN Barbora Urbanová v neděli, kdy ještě nebylo známo konkrétní číslo, v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekla, že hnutí mnoho lidí, především pak studentů, za prosazení korespondenční volby děkuje.

Europoslankyně za hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová v neděli uvedla, že číslo je menší, než i samotné ANO předpokládalo. „Také jsme ale říkali to, že zákon o korespondenční volbě není dobře připravený,“ podotkla s tím, že hnutí chtělo zkušební kolo. „Trvám na tom, že zákon není dobře udělaný a měl by projít novelou,“ dodala Pokorná Jermanová.

K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik

Europoslanec Filip Turek v pořadu na CNN Prima NEWS pronesl, že je lídrem za Motoristy ve Středočeském kraji, kde se budou počítat hlasy z USA. „Mám tam poměrně silnou podporu,“ chválil si.

Podle europoslance za ODS Alexandra Vondry je korespondenční volba správná věc. Překvapen malým zájmem však podle svých slov není. Také si myslí, že systém je poměrně komplikovaný.

„Ve výsledku se pak děje to, že například mladí lidé někde v USA nebo jinde musí chodit třeba na poštu. Lidi, kterým je 18, 20 nebo 30 let na poštu vůbec nechodí. Všechno řeší elektronicky a nechávají si všechno dovážet domů. Ten systém je pro ně tak komplikovaný, že mě nepřekvapuje, že to využití nebude asi takové, jak si někdo dělal naděje,“ dodal Vondra.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:43

Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí

Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že k volbě z ciziny se přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však ještě není konečné, ministerstvo zahraničí a vnitra totiž ještě nějaké žádosti...

25. srpna 2025  13:37,  aktualizováno  14:36

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

25. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  14:29

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

25. srpna 2025  14:22

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

RECENZE: Nová krev, Mladá krev, všude krev. Startuje nejen další Kriminálka Anděl

50 % Premium

S podzimní televizní sezonou tradičně nastupuje premiérová várka krimiseriálů, jak nových dílů již zavedených titulů, tak původních projektů. Mezi prvními startují Kriminálka Anděl na Nově a Mladá...

25. srpna 2025

Urážka padlých filmařů! Kyjev kritizuje vystoupení Woodyho Allena v Moskvě

Světoznámý americký režisér a scenárista Woody Allen v neděli vystoupil na filmovém festivalu v Moskvě, informují ruskojazyčná média. Jeho účast na akci kritizuje ministerstvo zahraničí Ukrajiny,...

25. srpna 2025  13:57

Voliči v zahraničí hlasovací lístky nedostanou, musí si je sami vytisknout

Voliči si budou muset hlasovací lístky pro korespondenční volbu vytisknout sami ze stránek ministerstva vnitra. K dispozici by na webu měly být asi do 10. září. Novinářům to v pondělí řekl ředitel...

25. srpna 2025  13:56

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:46

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.