Hlava státu na inzerát. Do výběrového řízení se přihlásili Pavel a Nerudová

„Kolegové z týmu mi vytvořili CV, které Vám posílám,“ dodal Pavel. Mluvčí týmu Petra Pavla Eva Hromádková iDNES.cz uvedla, že Pavel se do „výběrového řízení“ přihlásil a na inzerát Milionu chvilek odpověděl.

„Vážení občané, dovolte, abych zareagovala na váš inzerát, prostřednictvím kterého hledáte demokrata na Hrad. Věřím, že už jsme dneska jinde, a tak nevadí, že jsem uchazečkou-demokratkou, i když v minulosti byla nabízená pozice obsazována jen muži. Popravdě práci nehledám, naplňuje mne to, co dělám. Váš inzerát mne ale natolik zaujal, že jsem se rozhodla ozvat. Souzním totiž zcela s tím, že na pozici hlavy státu by neměl být nikdo, kdo pohrdá lidmi a ústavou, a měl byt to být naopak člověk, který vyznává hodnoty odvahy, slušnosti, solidarity a morálky. A především souzním s vaším apelem, že teď je čas na změnu,“ zní odpověď Nerudové zveřejněná Milionem chvilek pro demokracii.

Pod okny končícího prezidenta Miloše Zemana se pět dnů před volbou nové hlavy státu po poledni uskuteční akce sdružení Milion chvilek pro demokracii nazvaná Dotáhneme změnu: Demokrat na Hrad. Rozloučí se jejím prostřednictvím s érou arogance a pohrdání lidmi, kterou podle sdružení ztělesňoval Miloš Zeman.

A jak přesně zní inzerát na Jobs.cz? „Jsme občané České republiky a hledáme prezidenta/ku - morální vzor a happiness managera celé společnosti. A ne jen tak ledajakého. Arogance a pohrdání lidmi i Ústavou už bylo dost. Potřebujeme, aby na Hradě usedl někdo, kdo v tom nebude pokračovat. V roce 2023 je ten správný čas dotáhnout změnu. A tou změnou můžete být i Vy! Jste odhodlaný/á s sebou na Hrad znovu přinést hodnoty jako je odvaha, slušnost, solidarita a morálka? Hodnoty, které v zákoutích Hradu už dlouhé roky nenacházíme? Tak to možná hledáme právě Vás!“

Součástí inzerátu je to, co nová hlava státu získá.

Benefity: služební Hrad a letní sídlo v Lánech, zahraniční pracovní cesty nejen prezidentským člunem Challenger 300, stravenky na vinné klobásy, vlastní psací potřeby a plnicí pera

Flexibilní pracovní dobu, přesčasy v době státních svátků a krizových situací nelze vyloučit

Práci v kolektivu, který si přivedete s sebou na Hrad, ideálně s lidmi s požadovanými bezpečnostními prověrkami, bez úzkých vazeb na autoritářské režimy

Neustálou pozornost médií

Pracovní poměr na 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let při oboustranné spokojenosti

Nadstandardní platové ohodnocení

A také požadavky.

Perfektní znalost češtiny, znalost dalších cizích jazyků velkou výhodou

Výborné komunikační dovednosti a schopnost bez vulgarit sem tam promlouvat k občanům

Ochota naslouchat lidem, autenticky se zajímat o dění ve společnosti a spojovat (ne lidi rozdělovat na jedničky a nuly)

Reprezentativní a stabilní vystupování nejen poblíž Korunovačních klenotů

Smysl pro fair-play a odhodlání neútočit nekorektně na protikandidáty na vysněnou pracovní pozici

V případě neúspěchu v prvním kole ochotu podpořit hned po něm některého ze solidních postupujících demokratických kandidátů

Trestní bezúhonnost a absenci trestního stíhání a obžaloby v ČR i jinde

Respekt k Ústavě ČR a nezneužívání prezidentské amnestie či abolice na pomoc svým kamarádům

Respekt k právnímu státu bez pokusů ovlivňovat soudy

Ochotu komunikovat s médii a občanskou společností jakožto pilíři demokracie bez tendencí novináře či občanské aktivisty likvidovat

Uchazeč by neměl vlastnit média, která mohou sloužit pro jeho permanentní nerovnou kampaň

Schopnost vyjmenovat planety a alespoň tři díla Karla Čapka

Řídit stát jako stát, ne jako firmu a už vůbec ne jako vlastní firmu

První kolo hlavy státu se uskuteční 13. a 14. ledna, pravděpodobné druhé kolo o dva týdny později.