Komunista Filip za Stačilo! kandidovat nebude. Nenominovali ho, tvrdí Sterzik

  13:29
Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip se neobjeví na kandidátkách do parlamentních voleb hnutí Stačilo! Informoval o tom server Neovlivní. Podle serveru si nesedl s lídrem Stačilo! Danielem Sterzikem.
Lídr KSČM Vojtěch Filip je hostem pořadu Rozstřel. (29. září 2021)

Lídr KSČM Vojtěch Filip je hostem pořadu Rozstřel. (29. září 2021) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vojtěch Filip je lídrem široké koalice s názvem KSČM – Fungující Budějce.
„Neplánuji kandidovat,“ potvrdil Filip redakci iDNES.cz.

Podle serveru Neovlivni.cz ale Filip původně o kandidaturu stál, zájem ale nemělo hnutí Stačilo!. „Měl jsem zájem kandidovat z posledního místa, ale neuskutečnění schůzek jsem bral tak, že není zájem. Tak jsem o to potom dál neusiloval,“ uvedl Filip.

Podle lídra Stačilo! Daniela Sterzika nebyl Filip nominován. „Hnutí Stačilo! nevstupovalo do procesu výběru kandidátů u našich partnerů. Suše proto konstatuji, že pan Vojtěch Filip nebyl ze strany KSČM na kandidátku nominován,“ odůvodnil rozhodnutí.

Server uvádí, že se Filip se Sterzikem v minulosti sešli, ale nesedli si. Filip pak výsledek jednání prezentoval tak, že na kandidátce být nechce.

Filip měl úspěch v loňských volbách do krajských zastupitelstev. V Jihomoravském kraji kandidoval ze 16. místa a nakonec přeskákal ostatní kandidáty a skončil na druhé pozici.

Filip byl do čela KSČM poprvé zvolen v říjnu 2005, předsedou strany byl 16 let do rezignace po prohraných volbách v říjnu 2021. Pod Filipovým vedením se komunisté až do roku 2021 vždy dostali do Sněmovny, v roce 2013 dosáhli druhého nejlepšího polistopadového výsledku; získali 14,91 procenta hlasů a 33 poslanců. Vůbec nejúspěšnější byla strana v roce 2002, kdy měla 18,51 procenta a 41 mandátů. Ve volbách na podzim 2017 ale komunisté utrpěli debakl, když se ziskem 15 mandátů dopadli nejhůře v polistopadové historii.

Od července 2018 až do poloviny dubna 2021 se KSČM nepřímo podílela na vládě, když tolerovala a podporovala menšinovou koalici hnutí ANO a ČSSD. KSČM po volbách 2017 také získala několik významných postů v Poslanecké sněmovně. V dubnu 2021 KSČM dohodu o toleranci vlády vypověděla.

Ve volbách v roce 2021 pak KSČM získala pouze 3,6 procenta hlasů a do Sněmovny se poprvé v historii nedostala. Filip poté, tak jako celé vedení strany, rezignoval.

Komunista Filip za Stačilo! kandidovat nebude. Nenominovali ho, tvrdí Sterzik

11. srpna 2025  13:29

