Volba známých osobností. Kdo otevřeně podpořil STAN či Stačilo!

Eva Holubová
Herečka Eva Holubová se v sobotu dopoledne na svém instagramovém účtu pochlubila, že svůj hlas dala hnutí STAN. Zakroužkovala mladou kandidátku do Sněmovny Júlii Smejkalovou. „A teď už jen počkáme na 101. Já mám ráda demokratické volby. Užíváme si to. A pak hurá na slavnostní oběd, kde se obvykle s manželem pohádáme, protože spolu nejsme zvyklí chodit do podniku,“ napsala herečka.
4. října 2025 v 12:18, příspěvek archivován: 4. října 2025 v 13:45