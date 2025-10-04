Volba známých osobností. Kdo otevřeně podpořil STAN či Stačilo!

Autor:
  15:15
Ještě než se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů, řada známých osobností se na sociálních sítích či v médiích podělila o to, komu dala svůj hlas. Od hereček přes hudebníky až po influencery — někteří otevřeně podpořili konkrétní strany, jiní jen vyzývali k účasti u voleb.
Část 1/8

Eva Holubová

Herečka Eva Holubová se v sobotu dopoledne na svém instagramovém účtu pochlubila, že svůj hlas dala hnutí STAN. Zakroužkovala mladou kandidátku do Sněmovny Júlii Smejkalovou. „A teď už jen počkáme na 101. Já mám ráda demokratické volby. Užíváme si to. A pak hurá na slavnostní oběd, kde se obvykle s manželem pohádáme, protože spolu nejsme zvyklí chodit do podniku,“ napsala herečka.

evaholubovaofficial

A je to!!! @julie_smejkalova mas to tam!!✌❤️ A dalsi ze @starostove !! A ted uz jen pockame na tu #101✌❤️ Ja mam rada demokraticke volby. Uzivame si to. A pak hura na slavnostni obed. Kde se obvykle s manzelem pohadame, protoze spolu nejsme a zvykly chodit do podniku. Ale uz dobry!!! A pak pujdeme cekat na vysledky do stabu STAN. Tam se taky tesim, rada se setkavam s dobrými a chytrymi lidmi. Takze hezky den, at uz volby dopadnou jakkoliv. A zitra mse u Nejavetejsiho Salvatora. Buona Domenica.

4. října 2025 v 12:18, příspěvek archivován: 4. října 2025 v 13:45
oblíbit odpovědět uložit



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

ONLINE: ANO zatím dominuje, Stačilo! se pohybuje na hranici pěti procent

Podle průběžného sčítání hlasů ve volbách zatím vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Kolem hranice pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. O tom, kdo bude sestavovat...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Robert Plaga

Robert Plaga byl v letech 2017 až 2021 ministrem školství. Vysokoškolský pedagog a politik působil na Mendelově univerzitě, v roce 2015 nastoupil jako politický náměstek za hnutí ANO na ministerstvo...

12. prosince 2017  11:36,  aktualizováno  4.10 15:26

Sčítání nahrává Motoristům. Uvidíme, ještě je brzy, klidní ve štábu Šťastný

Sledujeme online

Po průlomu v eurovolbách čekají Motoristé poprvé i na výsledky voleb do Sněmovny. První sečtené okrsky jim dávají podporu kolem osmi procent. „Uvidíme, ještě je hrozně brzy. Praha i Brno s tím mohou...

4. října 2025,  aktualizováno  15:24

Do štábu STAN dorazila místopředsedkyně i známý podnikatel. Čeká se na Rakušana

Sledujeme online

Před pár lety na pražské Občanské plovárně startoval volební kampaň Andrej Babiš, s obytňákem a Strakovkou za zády. Teď si historický areál na břehu Vltavy vybrali Starostové. Tady čekají na volební...

4. října 2025,  aktualizováno  15:23

Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna

Pražští policisté vyšetřují tragickou událost, která se stala v sobotu okolo půl druhé odpoledne. Muž na Praze 8 přišel na základní školu, kde zrovna probíhaly volby. Nakonec podle policie spáchal...

4. října 2025  15:20

Volební studio iDNES.cz: Hnutí ANO má větší podporu, než se čekalo, říká politolog

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Zajímavé je podle politologa Jana Bureše po sečtení 13 % hlasů, že...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  15:19

Volební účast: jak populární jsou volby do Poslanecké sněmovny?

Aktualizujeme

Jedním z nejskloňovanějších údajů sněmovních voleb je počet lidí, kteří k urnám přijdou odevzdat svůj hlas. Před čtyřmi lety se stranám podařilo něco nečekaného – vyburcovaly voliče k nejvyšší účasti...

3. října 2025  18:30,  aktualizováno  4.10 15:18

Volba známých osobností. Kdo otevřeně podpořil STAN či Stačilo!

Ještě než se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů, řada známých osobností se na sociálních sítích či v médiích podělila o to, komu dala svůj hlas. Od hereček přes hudebníky až po...

4. října 2025  15:15

ONLINE: ANO zatím dominuje, Stačilo! se pohybuje na hranici pěti procent

Podle průběžného sčítání hlasů ve volbách zatím vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Kolem hranice pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. O tom, kdo bude sestavovat...

4. října 2025  15:15

Adam Vojtěch

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl od února 2022 do května 2025 velvyslancem ve Finsku. V říjnových sněmovnách volbách 2025 vedl bývalý zpěvák, skladatel a účastník show Česko hledá...

13. prosince 2017  11:55,  aktualizováno  4.10 15:13

Stačilo! sleduje výsledky v Ostravě. Do štábu dorazí i Miloš Zeman

Sledujeme online

Kandidáti hnutí Stačilo! budou sledovat sčítání volebních výsledků z hotelu Vista v Ostravě, kam jako jediní přesunuli svůj volební štáb. Na pozvání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné je do...

4. října 2025,  aktualizováno  15:06

Exit poll: Fiala uhájí Brno, prvenství na jihu Moravy mu může vzít Schillerová

Přes třicet procent hlasů získalo uskupení SPOLU v Brně, tedy rodišti premiéra a lídra této koalice Petra Fialy. Vyplývá to z odhadu výsledku voleb, který prováděli brněnští politologové přímo v...

4. října 2025  15:06

Pirátská párty tentokrát na nádraží. 150 novinářů čeká, zda si Hřib naplete dredy

Sledujeme online

Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách ale Piráti doufají ve dvouciferný výsledek. Do štábu se zástupci strany začali scházet v sobotu odpoledne. Mezi...

4. října 2025,  aktualizováno  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.