ANO s 31 % dál dominuje. Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum

Autor:
  14:47aktualizováno  15:03
Hnutí ANO by na začátku září získalo 31 procent hlasů voličů. Druhá by skončila koalice SPOLU s necelými 20 procenty. O třetí místo bojují Starostové a hnutí SPD. Do Sněmovny by se dostali také Piráti, Stačilo! i Motoristé, vyplývá z průzkumu společnosti NMS Market Research.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
28 fotografií

„Ze zářijového modelu je vidět jistá dynamika, která zde přes léto nebyla. Konkrétně se jedná o váhající vládní voliče. Ti k volbám sice plánují dorazit, nicméně začínají váhat ohledně toho, koho nakonec podpoří,“ uvedla Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.

Zejména to podle jejích slov platí pro voliče SPOLU, kteří po startu kampaní o něco častěji zvažují STAN, ale i Piráty. „Vidět je to na mírném poklesu jádra SPOLU a růstu potenciálu u STAN a Pirátů,“ doplnila Friedrichová.

Volby by i v září vyhrálo hnutí ANO. Zatímco potenciál hnutí se od srpna příliš nezvýšil, jeho jádro podle agentury vzrostlo. Koalice SPOLU by dosáhla na 19,9 procent hlasů.

„I přes drobný nárůst pozorujeme rostoucí váhání voličů koalice. Koalici pokleslo jádro, celkový nárůst je tažený zvýšeným potenciálem, tzn. voliči zvažují více alternativ a jsou si méně jistí volbou SPOLU. Voliči SPOLU o něco více než dříve zvažují STAN, ale i Piráty. V přepočtu na mandáty by SPOLU obsadilo 43 křesel,“ uvedli analytici ze společnosti NMS.

Starostové by obdrželi 12,6 procent hlasů. Hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO by v září dostalo 12,3 procent. Piráti by mají podporu téměř desetiny voličů.

Do Poslanecké sněmovny by se těsně dostalo také hnutí Stačilo! či Motoristé. Pod pětiprocentní hranicí zůstává Přísaha.

„Mírnou proměnu pozorujeme také v opozici. ANO graduje kampaň a jeho voličské jádro posiluje, což má za následek mírný pokles potenciálu u SPD nebo Stačilo!,“ doplnila analytička Friedrichová.

Oproti srpnu podle analytičky narostl u menších opozičních stran podíl „nerozhodnutých“ voličů. „Menší subjekty nyní bojují na dvou frontách – musí voliče zmobilizovat k účasti a zároveň je přesvědčit, že mají volit právě je v konkurenci menších stran i dominantního ANO,“ uvedla dále Friedrichová.

Obava o férovost voleb

Z průzkumu také vyplynulo, že v posledním měsíci před volbami mají přibližně 4 z 10 Čechů obavu o férovost voleb, nejvíce voliči SPD, Stačilo! i Motoristů.

Kalkulačka k volbám

„Voliči ANO jsou ohledně férovosti rozděleni přibližně půl napůl, velká část jich nedokáže férovost voleb ohodnotit. Férovost voleb zahrnuje širší pohled na legitimitu voleb například i včetně vlivu dezinformací a vedení volební kampaně,“ uvedli analytici společnosti NMS v tiskové zprávě.

Analytička Friedrichová doplnila, že český volební proces patří sice dlouhodobě mezi bezproblémové a transparentní, ale ve veřejném prostoru se začíná objevovat téma „ukradených voleb“.

Už víte, koho budete v říjnu volit?

celkem hlasů: 11711

„Tento narativ celosvětově získal na síle zejména kvůli prezidentským volbám v  USA. Donald Trump v roce 2020 zpochybnil volební výsledky, zejména korespondenční hlasování,“ komentovala Friedrichová.

Současně poznamenala, že od českých prezidentských voleb v roce 2023 se pak drobně objevují hlasy, které legitimitu voleb zpochybňují.

„Ty mohou v říjnu posílit, pokud některé subjekty nepřekročí pěti procentní hranici, byť v průzkumech se nad ní pohybovaly. To je zcela možné v době nestabilního volebního chování, kdy se velká část voličů bude rozhodovat v posledních týdnech“ uvedla analytička společnosti NMS Market Research.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (116 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. NATO aktivovalo článek 4

Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk v reakci na noční průnik ruských dronů nad polské území. Země podle Tuska teď ve válečném...

10. září 2025  10:43,  aktualizováno  15:47

Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Nový francouzský premiér, dosavadní ministr obrany Sébastien Lecornu, ve středu při ceremonii v pařížském paláci Matignon převzal úřad od svého předchůdce Françoise Bayroua. Při té příležitosti...

10. září 2025  14:51,  aktualizováno  15:33

Meteorologové varují před vydatným deštěm. Zvedne hladiny řek

Na většině území Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou vystoupat nad první povodňový stupeň, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu s nízkým...

10. září 2025  10:39,  aktualizováno  15:33

Čech vinil exmanželku z únosu dětí do Moskvy. Případ uzavřel až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnosti Čecha, jehož tehdejší manželka s ruským a českým občanstvím odvezla děti nejprve do Dubaje a poté do Moskvy. Muž se domáhal práva na účinné vyšetření mezinárodního...

10. září 2025  15:30

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

OBRAZEM: Zničené domy, trosky v polích. Bezprecedentní útok Ruska proti Evropě

Polsko v noci z úterý na středu zaznamenalo „bezprecedentní“ průnik ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Několik z nich sestřelilo. Trosky jednoho z bezpilotních strojů zničily dům v obci...

10. září 2025  15:10

ANO s 31 % dál dominuje. Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum

Hnutí ANO by na začátku září získalo 31 procent hlasů voličů. Druhá by skončila koalice SPOLU s necelými 20 procenty. O třetí místo bojují Starostové a hnutí SPD. Do Sněmovny by se dostali také...

10. září 2025  14:47,  aktualizováno  15:03

Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Moderátoři Českého slavíka Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují v Televizních novinách ve středu 10. září hlasování v letošním ročníku. Fanoušci budou moci svým oblíbencům posílat hlasy až do půlnoci...

10. září 2025  15:02

Chci věřit, že drony měly skončit na Ukrajině, řekl šéf slovenské diplomacie

Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl ve středu ministr zahraničí Juraj Blanár. Polsku v souvislosti s incidentem vyjádřil solidaritu. Slovenský...

10. září 2025  11:53,  aktualizováno  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené na toto téma jednat.

10. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:49

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.