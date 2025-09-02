Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě Agrofert. „Česká republika je finančně zatížena různými proruskými dezoláty, espéďáky, oživlými komunisty, estébáky a podobnými poblblíky,“ napsal například.
foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle informací iDNES.cz pochází Vladislav N. z jedné z blízkých vesnic u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku, kde k útoku na Babiše došlo.

Proti předsedovi ANO se dlouhodobě na Facebooku vymezoval, kritizoval i další strany současné opozice nebo bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS v souvislosti s bitcoinovou aférou.

„Zásadní je znárodnění Agrofertu, soudem potvrzeného podvodníka a udavače StB z ciziny,“ napsal Vladislav N.

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

„Podvody Bureše a dalších lumpů z anozblití nejsou promlčeny!!!,“ pokračoval. Dále například přesdílel příspěvek, ve kterém se vymezoval proti „slovenskému estébákovi“.

Vladislav N. nešetřil ani někdejšího ministra Pavla Blažka, který na post ministra spravedlnosti rezignoval v souvislosti s bitcoinovou aférou. Právě tuto kauzu útočník také kritizoval.

„Don Pablo s bradavicí kope kolem sebe: neuchránil svěřené miliardy vložené ruskými oligarchy do bitcoinů, ztratil nad nimi udělenou kontrolu, a nepomohla mu ani pětihodinová schovka před deštěm s tajnými estébáky v prosklené pražské restauraci,“ uvedl.

Rána berlí pro Babiše, plivanec na Fialu. Situace se radikalizuje, míní politologové

Sám přitom na Facebooku sleduje několik politiků současné koalice, například Tomáše Czernina nebo Marka Ženíška z TOP 09, dále pak stránku ODS nebo spolku Milion chvilek pro demokracii.

Podle zdroje blízkého vyšetřování se Vladislav N. narodil v roce 1961. Podle svých slov žije sám, není ženatý a v minulosti dvakrát neúspěšně kandidoval v komunálních volbách jako nezávislý kandidát.

Policisty v tuto chvíli zajímají i jeho statusy na sociálních sítích, které byly namířeny proti politikům.

„Věc v této chvíli prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří se budou i nadále intenzivně zabývat jeho veškerými okolnostmi,“ uvedla Soňa Štětínská z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Babiš musel po útoku do nemocnice

Vladislav N. zaútočil na Andreje Babiše v pondělí v obci Dobrá. Podle očitých svědků napadl předsedu hnutí ANO berlemi a útočil na hlavu.

Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.

Útok na Babiše i plivanec na Fialu. Mítinky monitorujeme dostatečně, reaguje policie

„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš večer po vyšetření v nemocnici.

Incident popsal mluvčí hnutí ANO Martin Vodička: „Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ sdělil redakci iDNES.cz.

Jarmarky za miliony, statisíce pro Pazderkovou. Za co strany platí v kampani

Útok tvrdě odsoudil stínový premiér Karel Havlíček z ANO. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech opět i STAN,“ uvedl.

„Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se,“ dodal.

„Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice, podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice, toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší. Přeji Andreji Babišovi, ať je rychle v pořádku,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani

Útok na Babiše odsoudili také vládní politici. Premiér Petr Fiala (ODS) apeloval na příznivce na mítinku v Českých Budějovicích. „Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny. Poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení, ale dejme násilí, agresivitu pryč. Je nebezpečná společnost, která takto postupuje,“ sdělil.

Podobně se vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří,“ uvedl Rakušan.

