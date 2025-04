Šichtařová s Pikorou ve Sněmovně? Setkání se nebojím, tvrdí ekonomka

Šichtařová se bude o poslanecké křeslo ucházet na kandidátce spojenectví SPD, Svobodných, Trikolory a strany PRO.

„Pro mě tou osobní zpovědí, kterou jsem učinila pro časopis Ona Dnes, tato událost skončila. Já jsem ji udělala pro nějakou vnitřní očistu. Dnes už můžu říct, že s tím nemám spojené žádné emoce, tímto to bylo uzavřeno a už nemám potřebu se k tomu více vyjadřovat,“ vysvětlila Šichtařová ve vysílání Radia Impuls.

Její manžel Pikora se jako kandidát do Sněmovny angažuje ve straně Motoristé. Momentálně se rozvádějí.

Šichtařová v exkluzivní zpovědi pro Ona Dnes Pikoru označila za násilníka, se kterým si v domácnosti se sedmi dětmi podle svých slov prožila zákazy, výhrůžky, křik, záchvaty vzteku, rozbíjení nádobí či nože v ruce. Pikorovo chování přirovnala ke klasické literární postavě schizofrenního doktora Jekylla a pana Hydea. Kvůli tomu se ho podle svých slov rozhodla i s dětmi opustit.

Pikora její nařčení v srpnu odmítl a na sociálních sítích prohlásil, že se bude bránit soudní cestou.

Podle Šichtařové byla ve hře i varianta, že se Svobodní spojí přímo s Motoristy. Sdílení jedné kandidátky s Pikorou by podle svých slov zvládla. „Motoristé nás odmítli, že půjdou do voleb sami, proto jsme se zařídili jinak. Z čehož plyne, že já se považuji v těchto otázkách za profesionála, kde osobní spory jdou stranou,“ dodala.

Spojení Svobodných s SPD, Trikolorou a PRO chápe Šichtařová jako zdravou politickou strategii.

„Je to asi praktická záležitost spojená s tím, že je tady úmysl vytvořit jeden zastřešující subjekt po volbách,“ řekla Šichtařová. Připustila rovněž, že se jedná o účelovou frontu politických sil. „Spojení vzniká za účelem spolupráce, tak po této stránce určitě ano,“ přiblížila.

Rusko nechce Prahu, myslí si Šichtařová

Šichtařová ve vysílání také zkritizovala vládní plány na vyšší investice do obrany. „Nemyslím si, že by Rusko chtělo spolknout Prahu, nemyslím si, že by na to mělo fyzickou sílu,“ odmítla argumenty vlády, která ruskou hrozbu považuje za zásadní důvod, proč je nutné do zbrojení investovat víc peněz.

Podle Šichtařové se ale jedná o nesmyslný ekonomický krok. „Funguje to v realitě tak, že když dáme hodně do zbrojení, tak těch hodně korun nedáme do něčeho jiného, takže tím docílíme jenom přerozdělení v ekonomice,“ tvrdí volební lídryně Svobodných.