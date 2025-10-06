Vláda ANO, SPD a Motoristů by byla rozhodně přijatelná pro 27 procent oslovených lidí a spíše přijatelná pro další 25 procent lidí. Kabinet ANO s tolerancí SPD a Motoristů označilo podle Novinky.cz za rozhodně přijatelný 20 procent respondentů a za spíše přijatelný dalších 30 procent obyvatel.
Z dalších možností by byla podle průzkumu pro 48 procent oslovených lidí přijatelná menšinová vláda ANO s Motoristy tolerovaná SPD a pro 43 procent respondentů menšinový kabinet ANO a SPD tolerovaný Motoristy.
„Celý opoziční blok se vyburcoval k volbám s jedním cílem, zbavit se vlády Petra Fialy (ODS). Proto je pro většinu Čechů nepřijatelná možnost vlády ANO s ODS nebo Spolu,“ citovaly Novinky.cz Terezu Friedrichovou z NMS.
Vládní koalici ANO a Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pokládá za přijatelnou 19 procent respondentů a ANO s ODS 17 procent lidí.
Kabinet ANO a STAN by byl přijatelný pro 29 procent obyvatel. Zajímavé je podle Friedrichové to, že kabinet v takovém složení by byl přijatelný pro polovinu voličů STAN nebo Pirátů.
Většinová vláda Spolu, STAN, Pirátů a Motoristů, tedy bez ANO, by byla přijatelná pro pro 29 procent respondentů. Takovou spolupráci by uvítalo podle serveru sedm z deseti voličů Spolu, STAN či Pirátů. „Proti jsou ale voliči Motoristů. Přijatelná je pouze pro desetinu z nich,“ citovaly Novinky.cz autory průzkumu.