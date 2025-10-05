SPD a Motoristé se tlačí do vlády, ANO by radši od nich podporu své jednobarevné


  13:58
Po vítězství hnutí ANO se již rozjela jednání o tom, co dál. Vládu bez podpory dalších subjektů nesloží a Motoristé s SPD by rádi byli její součástí. Předseda ANO Andrej Babiš v první reakci na výsledky voleb dal najevo, že by radějí měl menšinovou jednobarevnou vládu s podporou obou hnutí.
Konkrétní plány ohledně budoucího složení vlády podle místopředsedkyně Aleny Schillerové nepadly, načrtla tak pouze základní vize, se kterými jde ANO do jednání. „“Chceme premiéra. Neumím si představit, že bychom neměli ministerstvo financí. Uvažujeme o takovém ministerstvu hospodářství. Ale důležité je i školství, zdravotnictví,“ řekla Schillerová v pořadu Partie na CNN Prima News.

Andrej Babiš ihned po vyhlášení vítězství ve volbách ohlásil, že bude chtít cílit na složení menšinové jednobarevné vlády hnutí ANO, což odůvodňoval svými tvrdými nároky na ministry a plnění stanovených úkolů. Z nedělních slov Schillerové ale vyplývá, že by přece jen mohlo dojít i k dohodě o složení plnohodnotné vlády společně s Motoristy a SPD.

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Před volbami uvedl lídr SPD Tomio Okamura, že má v budoucí vládě zájem o ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničí. Jeho strana však ve volbách skončila až na pátém místě, její vyjednávací pozice se tak značně zhoršila.

„Byl jsem pozván na schůzku s Andrejem Babišem po volbách. Jel jsem si tam především poslechnout vítěze voleb. Jak situaci vidí, jaké má představy. A ty představy mi řekl,“ řekl Okamura v Partii Terezie Tománkové. Dodal také, že byl s noční schůzkou spokojen.

A také v televizi vycouval od požadavku obecného referenda, ve kterém by se řešila otázka vystoupení Česka z NATO a/nebo EU. Zdůvodnil to jednak oslabením SPD, jednak prioritou rychle skoncovat s vládou Petra Fialy.

Politologové se pro iDNES.cz shodli, že Okamura by mohl za podporu menšinové vlády získat spíše post předsedy Sněmovny, kde by vystřídal Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Také Motoristé mají ambici vstoupit do vlády, jejich pražský lídr Boris Šťastný to uvedl v debatě na televizi Nova. „Získali jsme téměř sedm procent, máme šanci jednat o budoucím uspořádání České republiky, takže jsme v tomto ohledu spokojeni,“ uvedl.

V otázce vystoupení z NATO se ANO a SPD neshodnou. S Motoristy má Babiš řeč podobnou

Odmítl však, že by došlo k nějakému jednání. „Že už se o něčem jednalo, je nadhodnocené,“ prohlásil Šťastný o noční schůzce Motoristů s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babiše. Potkali se podle jeho slov jen na pětačtyřicet minut a vypili sklenku vína.

Již před volbami však zástupci ANO uvedli, že mají k Motoristům blíže než k SPD. „Nikdy jsme se netajili tím, že Motoristé jsou nám blízcí,“ řekl Karel Havlíček v sobotu večer. Místopředseda ANO vidí řadu programových styčných bodů. Připomněl také, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

5. října 2025  14:06

ONLINE: Vládu sestaví Babiš, připustil Fiala i Výborný. Pekarová Adamová hájí SPOLU

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. „Za mě nebude jednat...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno 

V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně...

5. října 2025

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala,...

5. října 2025  12:26,  aktualizováno  13:46

Nečekaný návrat Zelených. Obroda někdy vyžaduje hodně času, říká bývalý šéf

Pod jeho vedením Zelení v roce 2010 po jediném funkčním období vypadli z Poslanecké sněmovny a neuspěli ani v předčasných volbách o tři roky později. V sobotu jejich někdejší šéf Ondřej Liška v...

5. října 2025  13:38

Kolébka Starostů hlasy neztratila. Kraj ale přišel o jednoho poslance STAN

V dobré náladě a spokojený. Zakladatel a první předseda hnutí STAN Petr Gazdík se v sobotu zastavil ve zlínském plaveckém klubu Nekky, kde měli jeho straničtí kolegové volební štáb. Přijel kolem 16....

5. října 2025  13:24

Bloudění na Hradě. Ke špatným dveřím dorazili Babiš i Pekarová Adamová

Andrej Babiš si při cestě za novou vládou na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem řídil auto sám, tak jako často ve volební kampani. Napoprvé zaskočil čekající fotografy, když s autem zamířil tam, kudy...

5. října 2025  9:28,  aktualizováno  13:20

Nehoda čtyř aut na tři hodiny zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu byl v úseku od obce Hřebeč do...

5. října 2025  11:03,  aktualizováno  13:20

Konec Fialy? ODS začíná debatovat o budoucnosti. Možní nástupci váhají

Občanští demokraté v lednu chystají volební kongres, kde se bude pravděpodobně vybírat nové stranické vedení. Informoval o tom místopředseda ODS Martin Kupka. Dodal, že někteří členové vedení...

5. října 2025  12:53,  aktualizováno  13:14

Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt

Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V diskusi veřejnoprávní stanice STVR opět kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu, který...

5. října 2025  13:08

Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný

Motoristé sobě chtějí být aktivní součástí vlády a svou ambici dosáhnout do čtyř let vyrovnaného rozpočtu státu považují za splnitelnou, soudí pražský lídr strany Boris Štastný. Noční jednání s...

5. října 2025  12:47,  aktualizováno  13:06

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.