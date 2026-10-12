Vítězové a poražení letošních voleb. Komu se zadařilo a komu křeslo uniklo o vlásek?

Výsledky voleb 2026 vynesly do zastupitelstev měst a obcí protřelé politiky i nováčky ve funkcích. Někteří politologové označují za celorepublikového vítěze voleb STAN, naopak vládní hnutí ANO si pohoršilo, alespoň podle výsledků v krajských městech. Jak ale vypadaly volby v jednotlivých obcích a městech, kde byly boje nejtěsnější a kdo jsou vítězové a poražení ve volbách do komunálu i do třetiny Senátu?
Vybrali jsme nejzajímavější případy napříč republikou, kde ke konečnému výsledku stačil opravdu malý rozdíl, kde je vítěz překvapivý nebo kde se sčítací logika aspoň zdánlivě příčí zdravému rozumu.
Volby 2026 OBRAZEM