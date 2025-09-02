Rakušan o svém podezření informoval na síti X. Odkazoval se mimo jiné na zprávu webu Odkryto.cz, který uvádí, že v bezpečnostní komunitě a politickém zákulisí se šíří zvěsti o nahrávce, která má Rakušana a Starosty poškodit před blížícími se volbami.
Nahrávka se má údajně týkat korupční kauzy Dozimetr, v níž je obžalovaný například někdejší náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
„Svoje město, svoji zemi a taky svoje politické hnutí, jsem vždycky vedl podle těch hodnot, kterým já sám v životě věřím,“ prohlásil Rakušan k možnému kompromitujícímu materiálu a zdůraznil, že je připraven bojovat s jakýmikoliv výmysly.
Hnutí Starostové a nezávislí v úterý uvedli, že chtějí prosadit jmenování vládního zmocněnce pro přijetí eura. „Musíme mít odvahu si termín přijetí stanovit,“ uvedl předseda STAN Rakušan. „Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít,“ sdělil ministr vnitra.
Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan
Hnutí STAN oficiálně zahájilo horkou fázi kampaně 28. srpna, Rakušan se na setkání vymezil proti šéfovi ANO Andreji Babišovi a oznámil, že chce být příštím premiérem.
Pod heslem „Starostové do čela“ Rakušan nastínil tři scénáře, jak by mohla vláda vypadat po volbách. První je kabinet složený z opozičních stran, před kterým právě současný ministr vnitra varuje. Druhou variantou je pokračování stávající vlády pod taktovkou ODS.
„A pak je tady možnost nové, lepší a odvážnější vlády a Starostové se nebudou bát postavit do jejího čela,“ prohlásil Rakušan. Taková vláda by podle něj měla být odvážnější a progresivnější.
28. srpna 2025