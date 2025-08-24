Sterzik ze Stačilo! napadl férovost voleb. Hřib do komisí láká na „pasivní příjem“

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  17:01
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák se na sociální síti X pustil do kritiky volebních komisí. Podle něj se ve volebních místnostech dějí podivuhodné věci. Současně vyzval příznivce, aby se zapojili do kontroly sčítání hlasů. Do komisí láká i šéf Pirátů Zdeněk Hřib, sympatizanty vábí na „pasivní příjem“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Daniel Sterzik alias Vidlák
Dcérenky a ogaři, vitajte všichni ve Zlíně, jdu vás pozdravit jako vidlák ze...
Volební komise v obci Černouček, kde svůj hlas vhodil do urny prezident Petr...
Daniel Sterzik předseda hnutí Stačilo! (17. dubna 2025)
20 fotografií

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik nedávno na svém profilu Vidlákovy Kydy zveřejnil příspěvek, kde mimo jiné láká příznivce, aby se zapojili do kontroly při sčítání hlasů při volbách do Sněmovny. „Máme zkušenosti (i důkazy), že ve volebních místnostech, kde nemáme své zastoupení, se dějí podivuhodné věci,“ napsal.

V reakci na dotazy iDNES.cz Sterzik tvrdí, že se tak dělo například v Libereckém kraji při loňských krajských volbách.

„Bylo přepočítáním hlasovacích lístků v několika volebních místnostech zjištěno, že Stačilo! bylo sčítáním poškozeno. A ještě podivuhodnější bylo, že žádný jiný volební subjekt poškozen nebyl. Jen Stačilo!. Je to dostatečně podivuhodné?“ uvedl.

Stačilo! poukazuje na loňské volby

Soud ale letos v lednu znovu zamítl návrh koalice Stačilo! na zneplatnění těchto voleb v Libereckém kraji. Sice našel chyby v obcích Kacanovy a Křižany, ty však na výsledek neměly vliv. Složení krajského zastupitelstva se tak neměnilo.

Že by příspěvkem na sítích osočil tisíce lidí, kteří v komisích zasedají, Sterzik odmítá. „Proto chceme mít v každé volební místnosti svého zástupce, aby se podobné věci už nemohly opakovat,“ upozornil.

Místo devíti hlasů pro Stačilo! se našly jen čtyři. Volby v Libereckém kraji platí

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá však v souvislosti se Sterzikovým příspěvkem na sociálních sítích poznamenala, že je dalším z příkladů zpochybňování volebního procesu.

„To je v českém prostředí nový jev, který se pokouší oslabit důvěru v demokratické instituce. Ministerstvo vnitra proto opakovaně vysvětluje mechanismy, které zajišťují, že český volební systém je odolný vůči manipulacím,“ podotkla.

Odměna za volební komise

Na odměnu má nárok každý člen volební komise. Její výše se však liší podle funkce i lokality. Předseda komise získá 2200 korun za oba volební dny. Místopředseda a zapisovatel 2100 korun, řadový člen pak 1800 korun. Pokud jsou volby dvoukolové, zvyšuje se odměna o dalších 700 korun pro řadové členy a o 1000 korun pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu.

Malá vysvětlila, že prioritně obsazují místa ve volebních komisích strany, jejichž kandidátní listinu v daném volebním kraji zaregistroval krajský úřad.

„Zaregistrované subjekty mají následně právo v daném volebním kraji vyslat do každé okrskové volební komise svého zástupce a případně i určit jeho náhradníka,“ dodala.

Tyto nominace strany musí provést do 3. září. „Český volební systém je tedy navržen tak, aby žádná vláda či politická strana nemohla ovlivnit výsledky hlasování,“ zdůraznila Malá.

Současně také poukázala na fakt, že hlasování probíhá pod dohledem tisíců nezávislých členů volebních komisí nominovaných všemi politickými stranami, za přítomnosti pozorovatelů a se strukturovanými procesy kontroly na každém kroku.

Pasivní příjem dva tisíce korun, láká Hřib

Do volebních komisí lákají své příznivce také Piráti. Předseda strany Zdeněk Hřib na sociální síti X zveřejnil video, kde lidi vyzývá, aby se do komisí zapojili.

„Dneska poslední šance získat pasivní příjem,“ píše u videa Hřib. V něm oslovuje lidi na ulici a dotazuje se jich, zda chtějí mít pasivní příjem dva tisíce korun. „Pasivní příjem ve smyslu, že nemusím nic dělat?“ ptá se Hřiba jeden z oslovených. Předseda Pirátů mu na to říká, že se jedná o pasivní příjem, pro který skoro nic nemusí udělat.

Mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková uvedla, že své nominanty do volebních komisí oslovují převážně přes sociální sítě a newsletter. „Pokračujeme v cílené informační komunikaci, připomínáme termíny a nabízíme zájemcům základní podporu, aby byla účast v komisích co nejdostupnější. Cílem je pokrýt maximum okrsků a podpořit férový a transparentní průběh voleb,“ doplnila mluvčí.

Jde jen o mobilizaci voličů, tvrdí politolog

Redakce oslovila i další kandidující strany a uskupení, které v předvolebních průzkumech stabilně překonávají hranici pěti procent s dotazem, jak se k volebním komisím staví v rámci kampaně. Například hnutí SPD nechce nikoho přesvědčovat.

„Nikoho neverbujeme a ani neplatíme. Máme připravený přihlašovací formulář pro zájemce z řad veřejnosti, který bude umístěn na stránkách předsedy hnutí,“ sdělil poslanec a člen předsednictva SPD Radovan Vícha, který má toto téma na starosti.

Žádnou výraznou agitaci neplánují ani Starostové. „Speciální kampaň k účasti ve volebních komisích neděláme. Veřejnosti i našim příznivcům nicméně průběžně připomínáme, že možnost být součástí a kontrolovat regulérnost průběhu samotných voleb mají. V tuto chvíli evidujeme mírný nárůst zájmu o delegování do komisí za naše hnutí,“ oznámila mluvčí STAN Sára Beránková.

Naopak hnutí ANO se o volebních komisích zmiňuje vcelku často. „Vážení voliči, pomozte nám pohlídat regulérnost voleb,“ vyzývá ve videu na sociální síti Facebook stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Vnitro chce zvýšit odměny členům volebních komisí. I kvůli eDokladům

Z vládní koalice SPOLU se pro iDNES.cz vyjádřili pouze lidovci. „Naše strana aktivně informovala členy i podporovatele o možné účasti ve volebních komisích. Nominace jsme zajišťovali jak prostřednictvím regionálních organizací, tak i centrálně. Pro zájemce jsme vytvořili na webu přihlašovací formulář a o možnostech zapojení jsme informovali také v našem pravidelném newsletteru,“ uvedla mluvčí KDU-ČSL Iva Petrusová.

Podle politologa Josefa Mlejnka nejde stranám ani tak o obsazení jednotlivých komisí svými členy, jako spíše o celkovou mobilizaci voličů. „Fenomén ukradených voleb je v Česku přítomný už delší dobu, ale převážně opozičním stranám jde hlavně o to, co nejlépe přesvědčit své voliče a dostat je k volbám s tím, že jim jinak volby kdosi sebere, nic moc jiného v tom nevidím,“ vysvětlil Mlejnek.

