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Své vítěze v komunálních volbách již znají obce, ale i malá a velká města. Jasné je také po prvním kole senátorských voleb.
Vedoucí komentátor deníku Mladá fronta DNES Miroslav Korecký výsledky komunálních a senátních voleb rozebere v pondělí s moderátorem Vladimírem Vokálem v pořadu Rozstřel.
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Proberou dopady volebních výsledků na celostátní politiku. Rovněž se zaměří na překvapení, která letošní volební klání přinesla, i na to, jak moc jiná byla letošní předvolební kampaň.
Proberou spolu také mapu vítězů a poražených či situaci v klíčových velkých městech. Tématem budou také senátní volby. Komentátor Korecký rozebere přerozdělení sil v Senátu a celkový dopad volebních výsledků na pozici vlády i opozici.
Volby 2026 OBRAZEM
V komunálních volbách v Praze zvítězilo STAN před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti.
Hnutí premiéra Andreje Babiše zopakovalo dobré výsledky v Ostravě či Pardubicích, propadlo v Ústí nad Labem. Další vládní hnutí SPD nenavázalo na úspěch z roku 2022 v krajských městech.
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Stejně tomu je v senátních volbách, kde pětice kandidátů uspěla hned v prvním kole – jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich, dále Jan Grulich (TOP 09), dále Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko) a Zbyněk Linhart (STAN).
Pět zvolených senátorů už v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb, rozhodne se ještě o 22, a to v pátek a v sobotu, kdy se koná druhé kolo senátorských voleb. Mezi postupujícími do druhého kola jsou nejčastěji kandidáti hnutí ANO a Starostů.