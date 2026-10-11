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Komentátor MF DNES zhodnotí volby. Kdo překvapil a co ukázal boj o velká města?

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  10:31
Obce a města už znají své vítěze v komunálních volbách. Voliči rozhodli také v prvním kole senátních voleb. Vedoucí komentátor deníku Mladá fronta DNES Miroslav Korecký v pořadu Rozstřel zhodnotí dopady výsledků komunálních a senátních voleb na celostátní politiku. Dotazy na hosta mohou posílat i čtenáři prostřednictvím formuláře. Přímý přenos pořadu nabídne iDNES.cz živě v pondělí od 11:00.

Výsledky voleb 2026

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Své vítěze v komunálních volbách již znají obce, ale i malá a velká města. Jasné je také po prvním kole senátorských voleb.

Vedoucí komentátor deníku Mladá fronta DNES Miroslav Korecký výsledky komunálních a senátních voleb rozebere v pondělí s moderátorem Vladimírem Vokálem v pořadu Rozstřel.

Své otázky pro hosta Rozstřelu pište SEM

Proberou dopady volebních výsledků na celostátní politiku. Rovněž se zaměří na překvapení, která letošní volební klání přinesla, i na to, jak moc jiná byla letošní předvolební kampaň.

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Proberou spolu také mapu vítězů a poražených či situaci v klíčových velkých městech. Tématem budou také senátní volby. Komentátor Korecký rozebere přerozdělení sil v Senátu a celkový dopad volebních výsledků na pozici vlády i opozici.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

V komunálních volbách v Praze zvítězilo STAN před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti.

Hnutí premiéra Andreje Babiše zopakovalo dobré výsledky v Ostravě či Pardubicích, propadlo v Ústí nad Labem. Další vládní hnutí SPD nenavázalo na úspěch z roku 2022 v krajských městech.

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Stejně tomu je v senátních volbách, kde pětice kandidátů uspěla hned v prvním kole – jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich, dále Jan Grulich (TOP 09), dále Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko) a Zbyněk Linhart (STAN).

Pět zvolených senátorů už v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb, rozhodne se ještě o 22, a to v pátek a v sobotu, kdy se koná druhé kolo senátorských voleb. Mezi postupujícími do druhého kola jsou nejčastěji kandidáti hnutí ANO a Starostů.

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