Věkový průměr všech 4 472 kandidátů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny je lehce nad 49 let. Příliš se ani neliší mezi pohlavími, rozdíl je jen o málo větší než jeden rok. Republikový průměr stáří mužů na listinách je 48,9 let, žen téměř přesně padesát.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Nejvyšší průměrný věk uchazečů je v Karlovarském kraji – činí 51,2 roku. Naopak nejnižší s hodnotou 47,5 let je v Libereckém kraji.
Z věkového průměru ostře vybočuje hned třicet šest adeptů na poslanecký mandát ve věku 21 let, jež je minimální hranicí, aby mohl být občan do Sněmovny volen. Většinou jde ještě o studenty, našli bychom však mezi nimi také knihovníka, zdravotní sestru, číšníka nebo herce.
Jak je strany obsazují
Vsadit na mládí se nebojí menší uskupení jako hnutí Generace nebo Volt, na jejichž kandidátkách se mladí umísťují poměrně vysoko. Volt Česko má dva takové kandidáty dokonce na vedoucích místech – v Pardubickém a Jihočeském kraji.
Větší strany naopak mladé kandidáty trochu upozaďují. Například ve SPOLU se ani jeden ze čtyř nejmladších kandidátů nedostal do první desítky, u Pirátů jen jeden ze čtyř a to ještě celkem těsně. Ani jednoho kandidáta těsně po dvacítce nemají na svých listinách hnutí Stačilo! a SPD.
Kde chtějí být zvoleni
Nejvíce kandidátů ve věku 21 let je v Praze – šest z nich najdeme na listinách pěti uskupení. Po pěti jich je v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, o jednoho méně pak v Královéhradeckém kraji a středních Čechách.
Jen jednoho jednadvacetiletého kandidáta či kandidátku bychom našli na listinách ve Zlínském, Pardubickém, Ústeckém a Jihočeském kraji a také na Vysočině.
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Nejstarší kandidáti
Opačných extrémů je méně. Nejstarší kandidátky – devadesátnice – jsou dvě. Na devátém místě pražské kandidátky strany VÝZVA 2025 je bývalá překladatelka Gisela Rusá. Druhou je pedagožka Eva Suchánková na dvacátém místě kandidátní listiny Koruny České v Olomouckém kraji.
Tamtéž je uveden i jeden z dvojice nejstarších mužů – čtyřiaosmdesátiletý obchodník Marta Palatý. Stejně je také publicistovi Petru Bískovi, kterého mají na pražské kandidátce Piráti.