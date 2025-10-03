Kdo povládne po volbách? Nabízíme sedm možných variant dalšího vývoje

Když ho v prosinci 2017 jmenoval po vítězství hnutí ANO ve sněmovních volbách tehdejší prezident Miloš Zeman premiérem, neměl Andrej Babiš pro svou první jednobarevnou vládu dojednanou většinu ve Sněmovně. Ta pak v lednu 2018 skutečně nezískala důvěry Sněmovny.
Babiš uspěl až napodruhé – o pár měsíců později, když se dohodl na společné vládě se sociálními demokraty. Tolerovali ji komunisté. Není vyloučeno, že se scénář s jednobarevnou vládou může opakovat.
Od nedělního rána se budou na Pražském hradě střídat lídři politických uskupení, stran a hnutí. Prezident Petr Pavel zahájí povolební vyjednávání a v ideálním případě by už mohl i říci, koho pověří jednáním o sestavení vlády.
Jaké varianty povolebního uspořádání jsou tedy ve hře?