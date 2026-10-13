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Koalice v Praze: Scheinherr by rád vládl se STAN a Piráty, ve hře jsou tři varianty

Josef Dyntr
  13:11
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
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Kandidát na primátora a vítěz pražských voleb Petr Hlaváček (STAN) se po pondělní schůzi s Tomášem Portlíkem (SPOLU) setkal také s lídrem Prahy sobě Adamem Scheinherrem. Jednání je na začátku, oba politici však nastínili, jaké koalice by preferovali. Ve hře je několik možností, včetně úzké koalice Starostů pouze s pražskou SPOLU, tedy ODS a TOP 09. Do vyjednávání ještě mohou promluvit Piráti, kteří se s Hlaváčkem setkají během odpoledne.

Výsledky voleb 2026

Mezi novináře přišel Hlaváček po jednání se Scheinherrem v dobré náladě. Zmínil, že s Scheinherrem zatím neřešili, kdo by si rozdělil jaké gesce. Setkání bylo spíše o tom, aby si oba týmy řekly, kde se střetávají jejich priority a v jakém složení by rády vládly.

„Máme teď dost materiálu na to, abychom mohli pracovat, a předpokládám, že během tohoto týdne nebo na začátku příštího budeme ještě pokračovat. Slíbil jsem koalici v listopadu a vím, že se to jeví jako dlouhá doba, nicméně té práce je hodně,“ řekl Hlaváček.

Podle slov obou politiků je už jasné, že jednání s hnutím ANO probíhat nebude, a to tak zůstane v Praze v opozici. Velmi nepravděpodobné je i pokračování v současné koalici v podobě STAN, SPOLU a Pirátů. Především mezi Piráty a SPOLU nejsou vztahy dobré a byly příčinou mnoha hádek mezi koaličními partnery.

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Stejně tak je nepravděpodobné, že by se primátorem nestal Hlaváček. Ostatní strany by se musely dohodnout na tom, že STAN obejdou. Tomáš Portlík ze SPOLU však už nastínil, že právo mít primátora patří vítězi voleb.

1 STAN + SPOLU

Hlaváček zopakoval, že primárně jednají vítězní Starostové se SPOLU. S Portlíkem se také sešel jako s prvním už během pondělí.

Společně by měli pouze úzkou většinu 34 z 65 mandátů, což by podle Hlaváčka nebylo optimální. „My bychom rádi zachytili co nejvíce voličů, město je totiž pro všechny. V praktických problémech máme zkušenost, že se ty věci daří vykomunikovat. Není to o tom, že ta čtvrť je pouze pro Motoristy, či cyklisty,“ řekl ke spolupráci.

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Obě strany by našly shodu například v tématech zdražení MHD, proměny brownfieldů v nové rezidenční čtvrti nebo na dokončení městského okruhu.

2 STAN + Praha sobě + Piráti

Jedna z více pravděpodobných variant. Bude záležet, zda lídr Prahy sobě Scheinherr přesvědčí Hlaváčka, aby upřednostnil Piráty před SPOLU. Pro Prahu sobě jsou totiž Piráti lepším spojencem než SPOLU.

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„Nastínili jsme si možnosti spolupráce a máme tu v podstatě dvě varianty koalice: se STAN a se SPOLU, nebo se STAN a s Piráty. Pro nás by byla lepší ta druhá varianta, nicméně řekli jsme si především to, že STAN je pro nás přirozený koaliční partner, vidíme tam velkou programovou shodu,“ řekl po jednání Scheinherr.

„Koalici s Piráty bychom preferovali, protože tam je větší programová shoda. V takové koalici by byl také menší počet hádek, což byl problém v minulém volebním období,“ doplnil.

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Všechny strany spolupracovaly už v letech 2018 až 2022, kdy byl primátorem Zdeněk Hřib (Piráti).

Hlaváček se má s Piráty sejít až během úterního odpoledne, jejich lídryně Tereza Nislerová by se měla později setkat také s Scheinherrem. „Bude to však pouze přátelské setkání,“ upřesnil předseda Prahy sobě.

3 STAN + SPOLU + Praha sobě

Podle vyjádření Hlaváčka je to preferovaná možnost. SPOLU je primárním spojencem Starostů, navíc by se koalice vyhnula střetům Pirátů se SPOLU.

Bude tak záležet na rozhodnutí Prahy sobě, zda by jim přišla taková varianta vhodná. Se SPOLU nemají takovou programovou shodu jako s Piráty, kvůli možným střetům by mohli preferovat odchod do opozice.

Zásadní rozkol SPOLU a Prahy sobě je u dopravy. Zatímco místní sdružení preferuje spíše rozvoj MHD a zklidnění automobilové dopravy, SPOLU prosazuje rozvoj automobilové infrastruktury.

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Praha sobě se liší také v přístupu k cyklostezkám. Strana by ráda prosadila masivní malování cyklopruhů přímo na silnice, aby měli cyklisté možnost zapojit se do městského provozu, zatímco SPOLU je spíš za stavění oddělených cyklostezek, dál od silnic.

Lídr SPOLU bude s Hlaváčkem ještě během tohoto týdne a na začátku příštího jednat, se Scheinherrem však na schůzce domluvení zatím nejsou.

Čtyřkoalice bez ANO? Nejspíše ne

Hlaváček reagoval také na dotaz iDNES.cz, zda by připadala v úvahu širší koalice čtyř stran, tedy Pirátů, STAN, SPOLU a Prahy sobě. Tak, aby se splnilo jeho přání co nejširší koalice. Podle lídra STAN to však není příliš pravděpodobné. I právě kvůli zmíněnému střetu mezi SPOLU a Piráty.

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„Ptáte se v podstatě na něco, co by se blížilo Národní frontě,“ vtipkoval nejdříve. „Je hrozně fajn mít spoustu hlasů a slabou opozici, nicméně tím zároveň rozmělníte ty gesce. Všichni v republice tohle po volbách zvažují, nicméně tohle je silný faktor. Ty strany musí držet pohromadě,“ zakončil Hlaváček.

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