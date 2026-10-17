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Nejtěžší obhajoba, všichni šli proti mně, říká Láska o úspěchu ve volbách

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  18:19
Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po...

Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po sečtení všech okrsků ve druhém kole vyhrál obhajující senátor Václav Láska (SEN21), získal přes 53 procent hlasů. Jeho soupeř Radko Sáblík (ODS) získal 46,78 procenta hlasů. (17. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po...
Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po...
Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po...
16 fotografií
Senátor Václav Láska (SEN 21) zůstane v horní komoře Parlamentu minimálně dalších šest let. V druhém kole senátních voleb získal přes 53 procent, a porazil tak kandidáta ODS Radka Sáblíka. O jeho výhře rozhodlo méně než patnáct set hlasů. Podle Lásky šlo o jeho nejtěžší obhajobu. „Stál jsem proti všem sněmovním stranám,“ popsal pro iDNES.cz.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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„Chci věřit, že k vítězství vedla práce, kterou jsem v obvodě posledních šest let odváděl,“ konstatoval Láska pár minut po sečtení všech okrsků Prahy 5. Zároveň dodal, že k výhře mu s největší pravděpodobností pomohla i kontaktní kampaň. „Setkal jsem se se spoustou lidí, vyslechl jsem je, pomohl jsem jim. Zkrátka mě viděli naživo a byl jsem jim nějak užitečný,“ řekl.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
138 fotografií

Jeho první kroky po obhajobě senátorského mandátu vedly za jeho oponentem. S Radkem Sáblíkem si symbolicky potřásli rukou u kostela svatého Václava na pražském Smíchově. „Můj vyzyvatel dodržel, na čem jsme se před několika měsíci domluvili. Kampaň vedl čestně a férově od začátku až do konce,“ doplnil Láska.

Václav Láska (SEN 21) obhájil své senátorské místo ve druhém kole volby. Získal přes 53 procent hlasů. Jeho soupeř Radko Sáblík (ODS) dostal 46,78 procenta hlasů. (17. října 2026)

Václav Láska (SEN 21) obhájil své senátorské místo ve druhém kole volby. Získal přes 53 procent hlasů. Jeho soupeř Radko Sáblík (ODS) dostal 46,78 procenta hlasů. (17. října 2026)

Znovuzískání křesla v Senátu bylo pro Lásku podle jeho slov nepříjemné. Mimo jiné tím, že proti němu vystupovali politici nejen vládních stran, ale i těch opozičních. Jako příklad uvedl TOP 09. Neúspěšný kandidát prvního kola senátních voleb Zdeněk Šarapatka totiž vyjádřil podporu Sáblíkovi. „Všechny sněmovní strany se rozhodly, že už Lásku v politice nechtějí, ale neuspěly,“ konstatoval znovuzvolený senátor.

Láska se chce zaměřovat hlavně na problematiku bydlení. Míní, že v otázce bytové nouze může pomoci zejména podpora družstevního bydlení. Ta je ovšem především v rukou samospráv. V tomto směru plánuje intenzivně spolupracovat se senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou (nestr.).

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

„Pak jsou tu dílčí otázky jako problematika prázdných bytů nebo krátkodobých pronájmů,“ upřesnil Láska. Dodal, že aby se situace s bydlením skutečně zlepšila, bude nezbytná podpora i dalších senátorů.

O senátorské křeslo se v Praze 5 ucházelo sedm kandidátů, stejně jako v roce 2020. Láska tehdy v druhém kole porazil Michaela Žantovského, který kandidoval s podporou TOP 09. Volební účast před šesti lety byla téměř 25,5 procenta. Letos se druhého kola nezúčastnilo ani 23 procent voličů.

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