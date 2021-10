Zabránit sesunu doleva a k pirátství, považuje za cíl voleb Václav Klaus

Bývalá hlava státu promluvila do médií nedlouho poté, co byla v pátek propuštěna z Ústřední vojenské nemocnice do domácího léčení. Hospitalizovaný byl předtím Klaus opakovaně kvůli potížím s vysokým tlakem. Nyní se na CNN Prima News vyjádřil k blížícím se volbám.

Komu dá svůj hlas, přímo neprozradil, má však podle svých slov jasno, „co“ bude volit. „Budu volit toho, kdo se trochu odvažuje vzpírat zoufalému a beznadějnému sesunu doleva a k pirátství, který u nás probíhá,“ řekl. „Sesun“ podle něj trvá už deset let.

Obecně kritizoval za postoj ke covidu-19, „posun k zelenosti“ či „genderovým nesmyslům“. „Jsme na šikmé ploše, ale když sleduji kampaň, tak sesunu brání jen jedinci,“ míní Klaus. Velké politické strany se podle něj výše zmíněným tématům nevěnují.

Za „smysluplné strany“ exprezident označil SPD a Trikolóru, protože vystupují proti Evropské unii. O té prohlásil, že je to „tragický omyl evropského vývoje“. Dodal, že kdyby Trikolóru stále vedl jeho syn Václav Klaus mladší, tak by se k ní výrazně hlásil.

Klaus se také vyjádřil ke kritice premiéra Andreje Babiše během předvolební kampaně a nyní i k obviněním v kauze Pandora Papers. „Vidím malou analýzu skutečné politiky jeho vlády a osoby. Tady se na něj ječí jako na osobu,“ myslí si. Kauzu považuje za účelovou a dlouho připravovanou.