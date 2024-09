A co Green Deal nebo chudnutí? Volby jsou „neudálostí“, kritizoval Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus označil letošní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu za „neudálost“. Podle něj se ani v senátních, ani v krajských volbách politici nedokázali dotknout hlavních témat, která by hýbala společností. Podle Klause by takovým tématem mohl být třeba Green Deal nebo chudnutí společnosti.