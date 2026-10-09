Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Piráti by měli zmizet z povrchu zemského, prohlásil Klaus. U volební urny žertoval

Autor:
  15:48
Bývalý prezident Václav Klaus v pátek odvolil v pražských Kobylisích, kde kritizoval původně plánovanou neúčast prezidenta Petra Pavla ve volbách. Podle Klause není prezident nikdy soukromou osobou. Ostře se vymezil také proti Pirátům, kteří by podle něj měli „zmizet z povrchu zemského“. Pavel se mezitím vrátil ze zahraničí a nakonec také odvolil.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

„Prezident není soukromou osobou nikdy, je prezidentem 24 hodin denně. Platí to tak vždycky a kdo bere svou funkci vážně, tak to tak chápe,“ uvedl Klaus na dotaz redaktorky iDNES.cz.

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Pavel původně plánoval komunální volby vynechat kvůli soukromé zahraniční cestě. Jeho rozhodnutí vyvolalo kritiku napříč politickým spektrem. V pátek se ale prezident do Česka vrátil a už stihl i odvolit.

Klaus přišel krátce po 14. hodině do volební místnosti v ZUŠ Klapkova v pražských Kobylisích společně s manželkou Livií. Také bývalá první dáma se vyjádřila k možnosti vynechat volby kvůli soukromé cestě.

„V žádném případě. Samozřejmě jsem se účastnila všech voleb. O tom, že jsou volby, všichni víme. Jestli si naplánujeme dovolenou, to můžeme ovlivnit, ale kdy jsou volby, ovlivnit nemůžeme,“ řekla Livie Klausová, která byla deset let první dámou, na dotaz redaktorky iDNES.cz.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
143 fotografií

Bývalý prezident se vyjádřil také k uskupením, která označuje za aktivistická hnutí. „Člověk musí bojovat proti Pirátům a pokusit se, aby zmizeli z povrchu zemského. Myslím Piráty všeho druhu – Kobylisy sobě, Praha sobě, Občané za něco… To nejsou autentické politické strany. Já myslím, že je to popření politických voleb,“ uvedl na dotaz iDNES.cz.

Volby 2026 ONLINE: Už hlasovali premiér či exprezidenti. Nakonec volil i Pavel

Manželé Klausovi podle členů volební komise nedostali předem hlasovací lístky, od účasti je to však neodradilo. Komise bývalého prezidenta dobře zná, podle jejích členů chodí hlasovat pravidelně.

Klaus si s členy komise povídal a vtipkoval. Při manipulaci s volební obálkou, která mu spadla, žertoval, že se pro ni ještě dokáže ohnout. Ve volební místnosti se s manželkou také setkali se svými vnoučaty, která dorazila samostatně.

V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse (57 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

V Peru se k moci dostal Hitler Mussolini. Kuriózní jméno starosty zaujalo svět

Krize vždy přeje politickým „mesiášům“ nabízejícím jednoduchá řešení...

Komunální volby v malé obci v Peru vyhrál politik s velice nezvyklým jménem. To totiž zní Hitler Mussolini Simeon Flores. Nosí tedy jméno jak německého nacistického diktátora Adolfa Hitlera, tak...

9. října 2026  16:39

Změna bydliště před volbami. Chalupáři to dělají, je to ale legální?

Komunální volby a trvalé bydliště. Kdy si ho lze změnit?

Změnit trvalé bydliště jen pár dní před volbami? V některých případech to může být problematické. Záleží na skutečném vztahu k obci, nejen na formální adrese. Co k tomu v minulosti uvedly soudy?

9. října 2026  16:38

Environmentální tragédie, postihly ho výčitky svědomí. Turek a další tepou Pavla

V Česku začaly komunální a senátní volby. Filip Turek odvolil v ZŠ Marjánka....

Prezident Petr Pavel se po vlně kritiky z řad politiků i veřejnosti neočekávaně vrátil do Česka, aby odvolil v komunálních volbách. Po změně v rozhodnutí přichází od činitelů slova podpory, ale také...

9. října 2026  16:09,  aktualizováno  16:35

Volby 2026 ONLINE: Už hlasovali premiér či exprezidenti. Nakonec volil i Pavel

Sledujeme online
V Česku začaly komunální a senátní volby. Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal...

Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory....

9. října 2026,  aktualizováno  16:27

Vietnamce oloupili u silnice o čtyřicet tisíc, policie hledá čtveřici pachatelů i svědky

Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila...

Už téměř dva týdny vyšetřují kriminalisté případ loupeže, k níž došlo u silnice mezi Potštátem a Kozlovem na pomezí Přerovska s Olomouckem. Při pátrání po čtveřici pachatelů nyní žádají o pomoc...

9. října 2026  16:17

Europoslanci odmítli legitimitu ruské Dumy. Zastali se jí Slováci i několik Čechů

Kandidáti Kateřina Konečná a Ondřej Dostál ze strany Stačilo! po vyhlášení...

Když se v Evropském parlamentu hlasovalo, zda bude Brusel považovat volby do ruské Státní dumy za nelegitimní, objevilo se mezi poslanci i několik zastánců Ruska. Proti rezoluci hlasovali mimo jiné...

9. října 2026  11:22,  aktualizováno  16:06

Zeman v Lánech volil Gerlocha. Senát by ale stále zrušil, Pavla má za pokrytce

ilustrační snímek

Bývalý prezident Miloš Zeman v pátek odpoledne odvolil v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech. Svůj hlas do Senátu dal ústavnímu právníkovi Aleši Gerlochovi (za ANO), na radnici...

9. října 2026  16:03

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž...

9. října 2026  14:48,  aktualizováno 

Dusno v Moldavě. Komise nenechala hlasovat vyškrtnuté občany, přijela policie

Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Policie přijela na žádost vyškrtnutých...

U voleb v Moldavě na Teplicku v pátek krátce po otevření volební místnosti byla policie. Starosta David Leitermann (Moldava pro život) vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti...

9. října 2026  15:30,  aktualizováno  15:55

Německý exkancléř Schröder byl na Putinově oslavě narozenin, Merz je pobouřen

Německý exkancléř Gerhard Schröder (3. října 2024)

Německý kancléř Friedrich Merz je „hluboce pobouřen“ účastí sociálnědemokratického (SPD) exkancléře Gerharda Schrödera na narozeninové oslavě ruského prezidenta Vladimira Putina tento týden. Někdejší...

9. října 2026  8:32,  aktualizováno  15:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Panašování. Slovo, které zná málokdo, a přitom ho v sobotu použijí tisíce voličů

Voliči v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozdávají tolik hlasů, kolik mandátů má jejich zastupitelstvo.

Hlasování v komunálních volbách je na jednu stranu nejpestřejší, ale sčítání hlasů pro členy volební komise nejnáročnější. Na rozdíl od sněmovních voleb se totiž nemusí volit jen jedna strana. Voliči...

9. října 2026  15:48

Piráti by měli zmizet z povrchu zemského, prohlásil Klaus. U volební urny žertoval

V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v...

Bývalý prezident Václav Klaus v pátek odvolil v pražských Kobylisích, kde kritizoval původně plánovanou neúčast prezidenta Petra Pavla ve volbách. Podle Klause není prezident nikdy soukromou osobou....

9. října 2026  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.