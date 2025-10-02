Tragédie a naprostý děs, hodnotí Klaus vládu. Do Fialy se obul kvůli Ukrajině

Podle exprezidenta Václava Klause v Česku i v Evropě vymizela poptávka po pravici. Dodal, že jediná strana s relativně pravicovým programem jsou Motoristé. Podle něj je to tím, že lidé jsou víceméně spokojení, což jim brání v tom, aby chtěli změnu. Levice má podle něj navíc tu výhodu, že se umí domluvit. V rozhovoru pro časopis TO dále kritizoval vládu za přístup k válce na Ukrajině.
„Levice má od Marxe v sobě zakořeněné ono ‚Proletáři všech zemí, spojte se‘, to je její genová věc, levičáci se proto jsou vždycky schopni domluvit. Pravice toho schopná není. V této souvislosti to ale vidím ještě tragičtěji,“ uvedl v rozhovoru pro časopis TO . Podle něj v Česku pravice vymizela.

Volební program Motoristů sobě je podle něj jediný relativně pravicový. „Vynechávám jednotlivosti, které nechápu, jak se do jejich programu mohly dostat, ale pravicový je. Ostatní ne,“ uvedl. Možnost, že by se Česko pootočilo k pravici je tím pádem podle exprezidenta mylná.

„Tvrdím, že (po pravici) není poptávka nejen u nás, ale ani jinde v Evropě. Je to smutné, ale Evropané jsou víceméně spokojeni. A aby chtěli skutečnou změnu, museli by být nespokojeni,“ míní.

Jako příklad uvedl také minulé eurovolby. „Zdálo se, že pravice získala novou sílu a vliv. Nezískala vůbec nic. Místo toho je Evropská unie ještě horší než před volbami. V čele s Ursulou von der Leyenovou jde prostě o hrůzostrašnou věc. Mám strach, že u nás to bude velmi podobné,“ přiznal.

Hlavním tématem letošních voleb podle něj nebude národní svébytnost a suverenita. Vliv na to má i přítomnost ruských dronů v Polsku, což může podle Klause pomoct současné vládní koalici.

Dodal, že „má hrůzu“ z toho, že lidé českou státnost už neberou tak vážně. „Více a více věří tvrzení, že národ je přežitá věc a že si nezaslouží, aby se o něj bojovalo,“ tvrdí.

Vládu dále kritizoval za její přístup k válce na Ukrajině. „Pro mě nejhorší je totální podlehnutí převládajícímu evropskému narativu ohledně války na Ukrajině. Její příčiny i možného řešení. To je pro mě hlavní tragédie, kdy totálně postrádám jakoukoliv stopu českého zájmu. Naprostý děs,“ reagoval s tím, že další oblastí, kterou vláda nezvládla, bylo školství.

Pokud by prezident Petr Pavel odmítl pověřit sestavením vlády Andreje Babiše, zvažuje, že by k tomu veřejně vystoupil s komentářem.

“Já bych si silnější výroky nechal až na chvíli, kdyby se to stalo. To by byla situace, že bych pak měl i jako exprezident promluvit,“ uvedl.

2. října 2025  14:57

