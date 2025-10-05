Do poslední chvíle se čekalo, zda Klaus přijede Motoristy podpořit přímo do volebního štábu. Nakonec ale nedorazil a s vedením strany se sešel až v závěru dne v hospodě u piva. Motoristé slavili úspěch. Od voličů získali 6,8 procenta a do Sněmovny za ně usedne třináct poslanců.
Bývalý prezident se podporou strany Petra Macinky netají. „Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil,“ prohlásil loni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů.
Klause s Macinkou pojí dlouholeté přátelství. Předseda strany s ním pracoval na tiskovém odboru Pražského hradu a dodnes působí na částečný úvazek v jeho institutu.
Se vším s Motoristy nesouhlasí
Klaus už dříve označil Motoristy za potenciální pravicovou sílu, která by mohla oslovit voliče zklamané vývojem tradičních stran. „Myslím si, že Motoristé mají nakročeno k tomu, aby se stali autentickou pravicovou stranou, tomu bych já fandil,“ řekl v lednu.
Ačkoliv Klaus Motoristy dlouhodobě podporuje, s jejich programem se zcela neztotožňuje. Vadí mu především jejich zahraniční politika a postoj strany vůči válce na Ukrajině.
„Vylučujeme jakýkoliv dialog s představiteli totalitních mocí. Vylučujeme také politický dialog a obchodní výměnu České republiky s Ruskem po dobu trvání války na Ukrajině,“ stojí v motoristickém programu. Strana se také považuje „eurorealisty“, nikoliv za euroskeptiky. Nechce usilovat o odchod Česka z Evropské unie, mají však v plánu ji proměnit zevnitř.
Bývalý prezident v sobotu dopoledne odvolil spolu s manželkou v pražské Základní umělecké škole Klapkova. „Já jsem volil hlavně změnu. Myslím si, že ji tato země potřebuje,“ komentoval.
Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal kromě lídra SPD Tomia Okamury i zástupce Motoristů sobě.
Zvolení poslanci Motoristů:
Praha: Boris Šťastný
Vyjednávací tým tvořili předseda hnutí Petr Macinka, čestný prezident Filip Turek a pražský lídr Boris Šťastný. Krátce před 22:00 Babišův dům opustili.
„Určitě je na co navázat, zejména v rámci evropské frakce Patriotů, kde jsme spolu s hnutím ANO,“ reagoval na výsledky voleb v sobotu Macinka. „Ze svých programových podmínek ale neslevíme.“ Motoristé například na rozdíl od ANO odmítají inkluzi ve školství.
Motoristé se také od počátku vymezují proti Green Dealu a zákazu spalovacích motorů. Odmítají migrační pakt, zvyšování daní. Staví se za automobilismus a zpochybňují dopady lidské činnosti na klimatické změny.