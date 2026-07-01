Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejošemetnějším systémům, s jakými se český volič může setkat. Namísto balíku hlasovacích lístků dostane jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti. Volič je pak musí správně označit, aby jeho hlas nepropadl.
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Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Průběh hlasování se přes nedávné změny volebních zákonů nijak neliší od předchozích termínů.
Kolik „hlasů“ volič má?
Komunální volby jsou unikátní označováním jednotlivých stran i konkrétních kandidátů. Na rozdíl od dalších voleb k vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.
Kolik mají obce zastupitelů
Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.
Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.
Údaj o přesném počtu zastupitelů a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.
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Komunální volby 2026: jak se volí starosta a kolik za to bere
Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti a jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku.
Jak hlasovat v komunálních volbách?
Nejošemetnější je samotné vyznačení hlasů na lístku. Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.
Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti:
- Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
- Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
- Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají.
- Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.
Podívejte se na několik názorných ukázek označení volebního archu:
Možností, jak označit hlasovací lístek v komunálních volbách, je několik.
Volební komise při počítání hlasů budou nejprve zjišťovat výsledky (tedy zisk mandátů) jednotlivých stran. Až poté přijdou na řadu jednotlivé preferenční hlasy a rozhodnutí, kdo z kandidátů mandáty získá.
Volby ve statutárních městech
Ještě o něco komplikovanější jsou volby ve statutárních městech, kterých je v Česku dvacet sedm (včetně Prahy). Voliči tu během voleb rozhodují nejen o složení zastupitelstva své domovské městské části, ale rovněž o zastupitelstvu celého města.
Během hlasování tedy použijí dva odlišné hlasovací lístky – jeden pro svou radnici a druhý pro magistrát. Samotná volba pak probíhá zcela stejně, pamatovat je však třeba na to, že počty zastupitelů (a tedy i křížků) jsou zpravidla odlišné.
Senátní volby nádavkem
V části volebních obvodů rozhodnou občané během termínu komunálních voleb i o výměně třetiny z 81 senátorů.
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Volby do Senátu 2026: kdy jsou a která města budou vybírat senátora
Senátní volby proběhnou ve dvaceti sedmi jednomandátových obvodech:
|Číslo obvodu
|Obvod
|Současní senátoři
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|12
|Strakonice
|Tomáš Fiala (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|33
|Děčín
|Zbyněk Linhart (STAN)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|39
|Trutnov
|Jan Sobotka (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich (TOP 09)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|57
|Vyškov
|Karel Zitterbart (STAN)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Způsob volby je v tomto případě naprosto jednoduchý. Do obálky (jiné, než na hlasovací lístky do komunálních voleb – budou barevně odlišené) vhodí voliči lístek svého preferovaného kandidáta. Není potřeba řešit kroužkování ani nic jiného.
Kdy je hlas neplatný?
Komplikovanost hlasování během komunálních voleb je častou příčinou chyby a zneplatnění celého lístku (ačkoli se o tom volič nikdy nedozví). Důvodů, proč může hlas propadnout, je několik:
Kdy budou výsledky?
Jak vyplývá z komplikovaného systému možností, které voliči při výběru mají, sčítání hlasů komunálních voleb patří k těm nejsložitějším. Trvá i o několik hodin déle, než například u Sněmovních voleb. Výsledky budou známy v sobotních večerních hodinách.
- špatně viditelné či žádné zakřížkování;
- zakřížkování více kandidátů, než je počet zastupitelů;
- zakřížkování více stran;
- poškozený nebo přetržený hlasovací lístek.
Stejný efekt mají během komunálních voleb také kroužky, na které jsou voliči zvyklí od jiných voleb. Z hlasovacího lístku udělají bezcenný cár papíru – volební komise na něj nebude brát ohled.
Navíc lístek musí do urny putovat v orazítkované úřední obálce. Vhozený samostatně nebo v jiné obálce (například v té, ve které lístky přišly) je také neplatný.
Kdy dostanu hlasovací lístky?
Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v předstihu před termínem voleb. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.
Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny.