Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Kromě občanů České republiky s trvalým pobytem v dané obci však k volbám mohou i cizinci – i pro ně však platí několik podmínek:
- pochází ze zemí Evropské unie
- nejpozději 10. října jim bude 18 let
- mají v dané obci nahlášený trvalý či přechodný pobyt
Co je k volbám potřeba:
S sebou do volební místnosti si tedy musí vzít dva doklady:
- pas či občanský průkaz země EU,
- potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu.
Registrace cizinců k volbám
Ministerstvo vnitra nicméně upozorňuje, že aby cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem mohli ve své obci k volbám, musí v dostatečném předstihu daný úřad požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Žádost lze podat nejpozději dva dny před prvním dnem voleb. Pro nadcházející komunální volby tedy lhůta končí ve středu 7. října v 16:00 hodin. I k zápisu je pak potřeba průkaz totožnosti a potvrzení o pobytu.
Vyjma osobní návštěvy úřadu lze o zapsání požádat také odesláním formuláře poštou nebo prostřednictvím datové schránky na adresu příslušného úřadu. V Žádosti o přidání do dodatku seznamu voličů poslané poštou či elektronickou cestou by mělo být uvedené:
- jméno,
- příjmení
- datum narození,
- adresa pobytu na území České republiky.
Do seznamu voličů se podle resortu stačí zapsat pouze jednou – cizinec v něm zůstane zapsaný, dokud splňuje podmínky, nebo sám nepožádá o vymazání.
Volit lze i bez registrace
Možností je nicméně i registraci vynechat, jak v příspěvku na sociální síti Facebook upozornil například pražský politik a místopředseda strany Praha sobě Jan Čižinský. Ten uvádí, že cizinci s trvalým i přechodným v dané obci mohou k volbám přijít přímo a nechat se do seznamu voličů dopsat až ve volební místnosti.
|Pořadí
|Státní občanství
|Počet lidí
|1.
|Ukrajina
|614 330
|2.
|Slovensko
|127 133
|3.
|Vietnam
|70 194
|4.
|Rusko
|37 416
|5.
|Rumunsko
|21 294
|6.
|Polsko
|17 575
|7.
|Filipíny
|17 437
|8.
|Bulharsko
|17 294
|9.
|Mongolsko
|15 170
|10.
|Maďarsko
|12 315
|11.
|Indie
|12 169
|12.
|Německo
|10 837
|13.
|Kazachstán
|10 809
|14.
|Spojené státy
|10 722
|15.
|Čína
|10 358
|16.
|Moldavsko
|8 478
|17.
|Velká Británie
|7 971
|18.
|Bělorusko
|7 044
|19.
|Turecko
|6 612
|20.
|Itálie
|6 560
|21.
|Srbsko
|5 748
|22.
|Francie
|4 245
|23.
|Uzbekistán
|4 146
|24.
|Chorvatsko
|3 250
|25.
|Jižní Korea
|3 231
|26.
|Arménie
|2 830
|27.
|Severní Makedonie
|2 807
|28.
|Ázerbájdžán
|2 645
|29.
|Španělsko
|2 406
|30.
|Gruzie
|2 304
|Tučně jsou vyznačeny členské státy Evropské unie, jejíž občané mohou v ČR volit.
Jeho slova potvrzuje i metodika ministerstva vnitra. „Pokud občan jiného státu EU prokáže své právo hlasovat, komise jej do výpisu dopíše,“ jak uvádí resort na stránce věnované postupu při referendech – stejný postup nicméně platí i pro hlasování v komunálních volbách.
Volební chaos a chybějící data
Za nejednoznačným postupem „proti pravidlům“ v současnosti stojí odložení účinnosti zákonů, změny v registrech, ale i digitalizace. Komplikace souvisí s několika schválenými a opětovně zrušenými novelami počátkem letošního roku.
Součástí mělo být mimo jiné zavedení elektronického Informačního systému správy voleb. K tomu však nedojde, spuštění se odsouvá nejméně na rok 2028. Letošní volby tak v návaznosti proběhnou ještě podle starých pravidel.
Jenže současné seznamy ministerstva vnitra nejsou kvůli změnám zcela věrohodné – dříve registrovaní cizinci se na nich zkrátka nemusí objevit. Právě tyto komplikace pak vyústily v umožnění dopisování na seznam voličů až ve volební místnosti – po prokázání totožnosti a oprávnění k pobytu.
Na možnost zápisu až na místě by se ale voliči neměli zcela spoléhat – a to třeba i kvůli jazykové bariéře, jelikož členové komisí nemají povinnost ovládat jiný jazyk než mateřštinu. I přes umožnění této možnosti jde spíše o krajní řešení. Jistějším způsobem je registrace v předstihu.