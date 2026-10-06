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V komunálních volbách v Česku mohou volit Slováci i další cizinci. Co musí splnit?

Matouš Waller
  8:53

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Ke komunálním volbám v Česku mohou všichni občané EU. Co musí splnit? | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Komunální volby nejsou striktně vyhrazené jen pro občany České republiky. K volebním urnám, kde rozhodnou o novém obsazení zastupitelstva, mohou v obcích, kde mají hlášený trvalý či přechodný pobyt i občané zemí Evropské unie. Cizinci prvovoliči se však dle ministerstva vnitra o možnost volit musí aktivně přihlásit.

Volby 2026

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Kromě občanů České republiky s trvalým pobytem v dané obci však k volbám mohou i cizinci – i pro ně však platí několik podmínek:

  • pochází ze zemí Evropské unie
  • nejpozději 10. října jim bude 18 let
  • mají v dané obci nahlášený trvalý či přechodný pobyt

Co je k volbám potřeba:

S sebou do volební místnosti si tedy musí vzít dva doklady:

  • pas či občanský průkaz země EU,
  • potvrzení o trvalém nebo přechodném pobytu.

Registrace cizinců k volbám

Ministerstvo vnitra nicméně upozorňuje, že aby cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem mohli ve své obci k volbám, musí v dostatečném předstihu daný úřad požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Žádost lze podat nejpozději dva dny před prvním dnem voleb. Pro nadcházející komunální volby tedy lhůta končí ve středu 7. října v 16:00 hodin. I k zápisu je pak potřeba průkaz totožnosti a potvrzení o pobytu.

Vyjma osobní návštěvy úřadu lze o zapsání požádat také odesláním formuláře poštou nebo prostřednictvím datové schránky na adresu příslušného úřadu. V Žádosti o přidání do dodatku seznamu voličů poslané poštou či elektronickou cestou by mělo být uvedené:

  • jméno,
  • příjmení
  • datum narození,
  • adresa pobytu na území České republiky.

Do seznamu voličů se podle resortu stačí zapsat pouze jednou – cizinec v něm zůstane zapsaný, dokud splňuje podmínky, nebo sám nepožádá o vymazání.

Volit lze i bez registrace

Možností je nicméně i registraci vynechat, jak v příspěvku na sociální síti Facebook upozornil například pražský politik a místopředseda strany Praha sobě Jan Čižinský. Ten uvádí, že cizinci s trvalým i přechodným v dané obci mohou k volbám přijít přímo a nechat se do seznamu voličů dopsat až ve volební místnosti.

Cizinci v Česku registrovaní k 30. 6. 2026
PořadíStátní občanstvíPočet lidí
1.Ukrajina614 330
2.Slovensko 127 133
3.Vietnam70 194
4.Rusko37 416
5.Rumunsko 21 294
6.Polsko17 575
7.Filipíny17 437
8.Bulharsko17 294
9.Mongolsko15 170
10.Maďarsko12 315
11.Indie12 169
12.Německo10 837
13.Kazachstán10 809
14.Spojené státy10 722
15.Čína10 358
16.Moldavsko8 478
17.Velká Británie7 971
18.Bělorusko7 044
19.Turecko6 612
20.Itálie6 560
21.Srbsko5 748
22.Francie4 245
23.Uzbekistán4 146
24.Chorvatsko3 250
25.Jižní Korea3 231
26.Arménie2 830
27.Severní Makedonie2 807
28.Ázerbájdžán2 645
29.Španělsko2 406
30.Gruzie2 304
Tučně jsou vyznačeny členské státy Evropské unie, jejíž občané mohou v ČR volit.

Jeho slova potvrzuje i metodika ministerstva vnitra. „Pokud občan jiného státu EU prokáže své právo hlasovat, komise jej do výpisu dopíše,“ jak uvádí resort na stránce věnované postupu při referendech – stejný postup nicméně platí i pro hlasování v komunálních volbách.

Volební chaos a chybějící data

Za nejednoznačným postupem „proti pravidlům“ v současnosti stojí odložení účinnosti zákonů, změny v registrech, ale i digitalizace. Komplikace souvisí s několika schválenými a opětovně zrušenými novelami počátkem letošního roku.

Součástí mělo být mimo jiné zavedení elektronického Informačního systému správy voleb. K tomu však nedojde, spuštění se odsouvá nejméně na rok 2028. Letošní volby tak v návaznosti proběhnou ještě podle starých pravidel.

Jenže současné seznamy ministerstva vnitra nejsou kvůli změnám zcela věrohodné – dříve registrovaní cizinci se na nich zkrátka nemusí objevit. Právě tyto komplikace pak vyústily v umožnění dopisování na seznam voličů až ve volební místnosti – po prokázání totožnosti a oprávnění k pobytu.

Na možnost zápisu až na místě by se ale voliči neměli zcela spoléhat – a to třeba i kvůli jazykové bariéře, jelikož členové komisí nemají povinnost ovládat jiný jazyk než mateřštinu. I přes umožnění této možnosti jde spíše o krajní řešení. Jistějším způsobem je registrace v předstihu.

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