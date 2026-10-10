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TOP 09 chce navýšit počet zastupitelů. V senátním klání sází i na Šarapatku

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  12:30
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před...

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před senátními volbami. (10. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před...
Tisková konference TOP 09 s názvem „Naši je v Senátu zastaví“ zahájila hlavní...
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před...
10 fotografií
Středopravicová TOP 09 letos obhajuje dva mandáty v Senátu a snaží se také o udržení vlivu ve velkých městech. Například v Praze usiluje o magistrát společně s občanskými demokraty, kandidátní listinu vede Tomáš Portlík.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Strana v letošních senátních volbách obhajuje dva mandáty. Ve Znojmě se ho znovu pokouší získat Tomáš Třetina, proti kterému stojí mimo jiné kandidáti za ANO či Přísahu.

Svého zástupce strana postavila i v obvodu s celorepublikově nejnižším počtem kandidátů. Jde o Rychnov nad Kněžnou, kde místo v Senátu obhajuje Jan Grulich. Proti němu stojí jediný člověk - nynější poslanec ANO Petr Sadovský.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před senátními volbami. (10. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel při zahájení horké fáze kampaně strany před senátními volbami.
Tisková konference TOP 09 s názvem „Naši je v Senátu zastaví“ zahájila hlavní fázi senátní kampaně. Účastní se jí předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a senátoři a kandidáti Jan Grulich, Tomáš Třetina a Zdeněk Šarapatka. (10. září 2026)
10 fotografií

Nejzajímavější je ale senátní klání v Praze 5. Za koalici složenou z TOP 09, Pirátů a LES zde jako navržený kandidát TOP 09 bojuje publicista Zdeněk Šarapatka. Mandát proti němu obhajuje senátor Václav Láska (SEN 21). TOP 09 se zde postavila také proti koalici tvořené ODS, KDU-ČSL a STAN, za níž kandiduje pedagog Radko Sáblík (ODS).

Jak řekl v rozhovoru pro iDNES.cz šéf strany Matěj Ondřej Havel, pro TOP 09 je prioritou zastavit hnutí ANO v ovládnutí Senátu. „Pro Jana Grulicha na Rychnovsku a Tomáše Třetinu na Znojemsku je vyjednaná plná podpora. Všechny opoziční strany je podporují. A pak stavíme v Praze 5 Zdeňka Šarapatku, protože jsme přesvědčeni, že právě pro bitvu o veřejnoprávní média je ten nejlepší, kdo má v Senátu zasednout,“ uvedl.

Cílem v komunálních volbách je podle něj navýšit počet zastupitelů, případně starostů.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
164 fotografií

V hlavním městě bojuje TOP 09 o pražský magistrát společně s ODS. Lídrem kandidátky je Tomáš Portlík z občanských demokratů. Za TOP 09 je dvojkou kandidátní listiny současný náměstek primátora Michal Hroza, čtyřkou pak radní pro životní prostředí Jiří Ptáček.

Také v Brně strana kandiduje v koalici, a to s ODS a nezávislými pod sloganem Brno. Nejlepší adresa pro život. O post primátorky se zde uchází Kamila Zlatušková. Dvojkou je brněnský radní za TOP 09 Tomáš Aberl a vysoko na kandidátce figurují i další tváře jako Martin Silnica či Pavel Urubek.

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