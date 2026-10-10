Strana v letošních senátních volbách obhajuje dva mandáty. Ve Znojmě se ho znovu pokouší získat Tomáš Třetina, proti kterému stojí mimo jiné kandidáti za ANO či Přísahu.
Svého zástupce strana postavila i v obvodu s celorepublikově nejnižším počtem kandidátů. Jde o Rychnov nad Kněžnou, kde místo v Senátu obhajuje Jan Grulich. Proti němu stojí jediný člověk - nynější poslanec ANO Petr Sadovský.
Nejzajímavější je ale senátní klání v Praze 5. Za koalici složenou z TOP 09, Pirátů a LES zde jako navržený kandidát TOP 09 bojuje publicista Zdeněk Šarapatka. Mandát proti němu obhajuje senátor Václav Láska (SEN 21). TOP 09 se zde postavila také proti koalici tvořené ODS, KDU-ČSL a STAN, za níž kandiduje pedagog Radko Sáblík (ODS).
Jak řekl v rozhovoru pro iDNES.cz šéf strany Matěj Ondřej Havel, pro TOP 09 je prioritou zastavit hnutí ANO v ovládnutí Senátu. „Pro Jana Grulicha na Rychnovsku a Tomáše Třetinu na Znojemsku je vyjednaná plná podpora. Všechny opoziční strany je podporují. A pak stavíme v Praze 5 Zdeňka Šarapatku, protože jsme přesvědčeni, že právě pro bitvu o veřejnoprávní média je ten nejlepší, kdo má v Senátu zasednout,“ uvedl.
Cílem v komunálních volbách je podle něj navýšit počet zastupitelů, případně starostů.
Volby 2026 OBRAZEM
V hlavním městě bojuje TOP 09 o pražský magistrát společně s ODS. Lídrem kandidátky je Tomáš Portlík z občanských demokratů. Za TOP 09 je dvojkou kandidátní listiny současný náměstek primátora Michal Hroza, čtyřkou pak radní pro životní prostředí Jiří Ptáček.
Také v Brně strana kandiduje v koalici, a to s ODS a nezávislými pod sloganem „Brno. Nejlepší adresa pro život“. O post primátorky se zde uchází Kamila Zlatušková. Dvojkou je brněnský radní za TOP 09 Tomáš Aberl a vysoko na kandidátce figurují i další tváře jako Martin Silnica či Pavel Urubek.