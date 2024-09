Nemám potřebu si stěžovat. Snažím se řešit výzvy, říká kandidátka na hejtmanku

Ve vedení kraje je vaše uskupení Spojenci pro kraj čtyři roky. Pokud v nadcházejících krajských volbách uspějete, chcete podle vašich reklam „psát lepší příběh pro kraj“. To jste ty čtyři roky nemohli?

V nám svěřených agendách jsme skutečně psali lepší příběhy pro náš kraj. Na Kozí dráze jezdí vlaky, do památek a kultury jde násobně více peněz než kdykoliv předtím, navýšili jsme podporu venkova, věnovali se proznačení a opravě turistických tras a cyklostezek a mnoho dalšího. Výčet úspěchů máme na webu, kde píšeme také o našich plánech, z nichž některé přesahují čtyřletý volební cyklus. Takže lepší příběhy jsme psali a chceme v tom pokračovat.

Karolína Žákovská Je jí 48 let.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu práva a politických věd Univerzity v Nantes.

Pracuje jako vysokoškolská pedagožka.

Je krajskou i městskou zastupitelkou a předsedkyní výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Ve volném čase ráda cestuje. Mezi její velké záliby patří potápění.

Hejtman Schiller z ANO a také z vaší koalice, kde jste ještě s ODS, mluvil o nedodělané práci. Co je podle vás potřeba dotáhnout po dosavadní koalici?

Za volební období se toho dá stihnout hodně. Pokud ale potřebujete zapojit centrální úřady, je to složitější a čtyři roky někdy nestačí. Uvedu příklad dvou spojeneckých témat z minulých voleb - podkrušnohorské železnice neboli Kozí dráhy a CHKO Krušné hory. Oběma jsme se věnovali celé čtyři roky. První se podařilo dotáhnout, byť těsně. Až do Krupky by měl první vlak dorazit o letošním volebním víkendu. Naopak CHKO bude řešit ještě příští zastupitelstvo, proces vyhlášení byl státem zahájen až letos v létě.

Zároveň se řada témat objeví až v průběhu mandátu. Příkladem jsou práce na záchraně unikátního těžebního velkostroje RK5000, který sloužil v lomu ČSA a teď mu hrozí sešrotování. Spolu s dalšími partnery jsme připravili plán na jeho záchranu a zpřístupnění veřejnosti. Získání dotací a finalizace projektu už ale přetéká do dalšího volebního období. Dotáhnout je třeba i systémovou podporu lokalit UNESCO u nás v kraji, kterou připravil spojenecký náměstek Jiří Řehák.

Dlouhodobým tématem je práce na proměně regionu po těžbě. O tom, v jakém kraji budou žít naše děti a vnoučata, rozhodujeme právě v těchto letech.

Když ještě nahlédnu do vašeho volebního programu, chcete se zaměřit na kvalitu bydlení i veřejného prostoru ve městech a obcích. Změny musí podle vás nastat i ve zdravotnictví. Je toho hodně, ale jak toho chcete dosáhnout?

To jsou dvě samostatná témata, byť spolu souvisejí. Co se týká prvního, chceme, aby kraj hrál významnější roli při rozvoji území a koncepčně a případně i finančně v tom podporoval obce. Pod Krušnými horami se táhne pás sídlišť, v nichž žije velká část obyvatel kraje; líbilo by se nám, kdyby kraj pomáhal s jejich proměnou v místa s kvalitní infrastrukturou a službami. Samozřejmě se zapojením místních občanů, jak se to povedlo třeba krajskému týmu architektek při plánování oživení Radovesické výsypky. Jednoduše jde o to, aby to u nás v kraji lépe vypadalo a lépe se tu žilo, což má kupodivu význam i pro zdravotnictví.

V mých rozhovorech s lékaři o krajských pobídkách často zaznívá, že peníze jsou fajn, ale samy o sobě nestačí. Pro mladé lékaře a lékařky, které k nám chceme lákat, je mnohem důležitější, jak vypadá a jak je vybavené místo, kde by měli žít a vychovávat děti. Co se týká změn přímo ve zdravotnictví, chceme nastavit systém řízení Krajské zdravotní na takzvaný německý model, kdy jsou akcionáři, v našem případě tedy kraj, zastoupeni v dozorčí radě, nikoliv však v představenstvu. Cílem je odpolitizovat řízení krajských nemocnic a svěřit je odborníkům, kteří by měli být vybíráni v transparentních výběrových řízeních. Za důležitou považujeme i spravedlivější distribuci peněz na zdravotní služby napříč krajem. Začít můžeme například zajištěním chirurgické pohotovosti v Lounech, které jsou jediným okresním městem, kde Krajská zdravotní nepůsobí.

Tématem je pro vás také investice do vzdělávání. Chcete třeba finančně podpořit jazykové výměnné pobyty žáků i kantorů, každá škola by podle vás měla mít svého psychologa. Kde na to chcete vzít?

Naší hlavní prioritou v této oblasti je zvýšení kompetencí žáků a studentů, které jim umožní pružně reagovat na budoucí změny trhu práce. Jsou to znalosti jazyků, počítačové technologie nebo mediální gramotnost. Finanční podpora jazykových pobytů s tím samozřejmě souvisí. Za stejně zásadní považujeme péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí. Z krajského průzkumu víme, že pětina mladých lidí v kraji přemýšlela o tom, že by si sáhla na život. Většina potřebných přitom nemá k odborné pomoci přístup. Psychologové působící na školách by mohli pomoci tento nedostatek alespoň částečně řešit. Tvorba krajského rozpočtu je otázkou priorit a my školství považujeme za prioritní. Zároveň si myslíme, že právě ve vzdělání by našemu kraji měl pomáhat stát. Zástupcům státu opakovaně zdůrazňujeme, že evropské dotace obtíže našeho kraje nevyřeší. Potřebujeme dlouhodobou a systémovou podporu, která nám skutečně pomůže vyrovnat regionální rozdíly a dohnat v ekonomických a sociálních ukazatelích zbytek země.

Co nabízíte voličům jiného než ostatní kandidující strany a uskupení? Přece jenom zdravotnictví nebo vzdělávání má na programu většina stran.

Ve Spojencích víme, že zmiňovaný lepší příběh pro náš kraj nemůžeme tvořit sami. Snažíme se vyhledávat a podporovat aktivní lidi, kteří už teď mění kraj k lepšímu, spolupracujeme se starosty malých obcí a s občanskou společností, z níž ostatně řada z nás vzešla. Zaměřujeme se na řešení výzev a nemáme potřebu dokola si stěžovat na to, proč to či ono nejde. Také moc nepoužíváme sousloví typu „strukturálně postižený“ nebo „deprivovaný region“ a už vůbec ne „nejhorší kraj“, jak jsem nedávno viděla na předvolebním plakátu jiného politického uskupení – to jsou demotivační a ne úplně pravdivé výrazy. Jsou tu výzvy a my děláme vše pro to, abychom je jako kraj zvládli.

Proč by měli voliči dát hlas právě vašemu uskupení?

Jsme koalice menších stran, která je pevně ukotvená v našem regionu a nejsou s ní spojené žádné skandály. Dokázali jsme, že plníme předvolební sliby, rychle reagujeme na problémy a dokážeme vyvíjet tlak na stát, aby konal, a to i ve spolupráci s poslanci a senátory z kraje. Máme vyváženou kandidátku plnou osobností, za nimiž je vidět silný životní příběh a práce v místě, kde žijí. Jsme spolu již druhé volební období a vzájemně si věříme, stejně jako věříme Ústeckému kraji a jeho obyvatelům. A v neposlední řadě jsme jedinou relevantní stranou, která se nebála do svého čela postavit ženu.

Jste součástí krajské koalice, jak si podle vás poslední čtyři roky vedla? Co se Spojencům pro kraj povedlo prosadit a v čem jste neuspěli?

Za sebe musím říct, že koalice (ANO, ODS, Spojenci pro kraj - pozn.) fungovala korektně, na čem jsme se dohodli, to platilo. Domnívám se, že jsme si jako celek vedli dobře, zlepšili jsme řadu aspektů života v kraji, rozumně investovali, rozjeli transformaci regionu. Výsledky práce Spojenců jsem zmínila už v první otázce. Méně, než jsme doufali, se nám podařilo ovlivnit rozdělení prostředků z unijního Fondu pro spravedlivou transformaci ve prospěch malých a středních podniků. Krajská samospráva v tom má velmi malý vliv, hlavní roli hraje takzvaná regionální stálá konference, což je orgán bez pevného právního základu a jakékoliv odpovědnosti. Z EU k nám míří další peníze a my bychom chtěli, aby se o jejich využití rozhodovalo více transparentně než doposud. Tohle se nám zatím při komunikaci s ministerstvy nepodařilo změnit, ale nevzdáváme to.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterým do koalice určitě nepůjdete?

Pro Spojence je nepřípustná spolupráce s komunisty a ultrapravicovými populisty.

A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Uskupení, která ctí základní principy demokratického právního státu a ochrany lidských práv.

Jste připravena být hejtmankou?

Ano, samozřejmě.