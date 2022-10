V Ústí nad Labem se spojila tři uskupení, chtějí dostat ze hry SPD a ODS

„Spojili jsme se, abychom město vyvedli ze stagnace. Chceme, aby už proběhly investiční akce, které městu chybí. Musíme to dohnat rychlostí. Z tohoto důvodu by bylo nejoptimálnější, kdyby byla široká koalice s ANO,“ prohlásil lídr PRO! Ústí Richard Loskot.

„Nechceme a nemůžeme už pokračovat ve složení, které tomuto městu přineslo léta nestabilního vedení. Jsme všichni patriotická hnutí, kdo jiný by měl táhnout za jeden provaz, než my. Ústí nutně potřebuje energii pro rozvoj a rozsáhlé a zároveň kvalitní investice a na tom se všichni shodujeme,“ upozornil dále Loskot.

V posledních čtyřech letech městu vládlo ANO s ODS a hnutím Zdraví Sport Prosperita. Během čtyř let se těmto stranám rozpadly koalice nejprve s UFO a pak také s PRO! Ústí. Právě ODS v minulých čtyřech letech měla na starost investice, majetek, dotace, strategický rozvoj nebo městské služby, ale město se podle trojbloku nerozvíjelo.

A daleko se zatím neposunula ani politická povolební jednání.

Samostatně oslovené PRO! Ústí i Vaše Ústí postupně odmítly písemnou nabídku koalice s ANO a ODS. Sdružení tří stran je ale připraveno jednat s hnutím ANO na sestavení co nejsilnější koalice, která by pro město byla zřejmě nejpřijatelnějším řešením. „Nevíme, jak na to ANO bude reagovat,“ konstatoval Loskot.

„Naše hnutí pokračuje ve stanoveném postupu jednání s možnými partnery na půdorysech možných koalicí,“ řekl zatím neurčitě primátor Petr Nedvědický a lídr vítězného ANO. Vznik trojbloku, který zamíchal kartami v jednání, nechtěl komentovat.

Kdyby se trojblok s ANO nakonec dohodl, ze hry o vedení města by vypadly ODS a SPD. Pokud dohoda s ANO nebude možná, druhou možností je ne příliš pohodlná menšinová vláda trojbloku, který by podporu pro projednávané body musel hledat napříč politickým spektrem. Třetí variantou je jít do opozice.

Hnutí ANO, pokud se nerozhodne jít s trojblokem, naopak zbývá koalice s ODS a SPD, která by měla v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 22 mandátů.

„Je to varianta, kterou bych nechtěl. Ale rozhodovat by o tom měla oblastní rada. Pokud bude svolaná, určitě na ní půjdu a budeme si říkat varianty,“ zhodnotil náměstek primátora Pavel Tošovský z ODS.

SPD je zatím na vyjádření skoupá: „Uvidíme co bude dál,“ zhodnotil její lídr Bohumil Ježek.