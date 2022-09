Ústecký historik přeskočil i „vládní“ kandidáty, utká se s primátorem ANO

Vítěz prvního kola Petr Nedvědický, jehož reakci se redakci zatím nepodařilo získat, dostal téměř 25 procent hlasů. Druhý Martin Krsek 19 procent.

„Přiznám se, že jsem do toho šel s tím, že to může vyjít. Beru to tak, že prostřednictvím mého volebního výsledku vyhráli patrioti, kteří věří našemu regionu, věří v jeho hodnotu. Jsem přesvědčen, že ve druhém kole přebijeme bezobsažného kandidáta za ANO,“ okomentoval výsledky voleb Krsek, který je momentálně ve městě zastupitelem hnutí PRO!Ústí a v minulosti zastával i post radního. Jinak je historikem ústeckého muzea a zaměřuje se na popularizaci historie a publicistiku.

Mezi kandidáty na Ústecku byla i další známá jména respektovaných osobností, například ředitel Gymnázia Jateční Alfréd Dytrt (za KDU-ČSL+TOP 09) nebo rektor ústecké Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej (za ODS).

Ústecko v současné době reprezentuje v Senátu Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Ten však již nekandidoval, podpořil jen Jaroslava Teleckého (PRO 2022), který skončil se sedmi procenty až na sedmém místě.

Paparega: V Senátu se dá ledacos vylobovat

Na Mostecku postoupili do druhého kola lékařka Alena Dernerová (SD-SN) a primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST). Volby tu byly extrémně vyrovnané, oba získali přes 31 procent hlasů.

„Mile mě překvapila kandidátka SPD, která měla velkou podporu (Ivana Turková získala 24 procent – pozn. red.). Čekal jsem, že paní doktorka Dernerová bude mít své voliče a podporu. Jsem rád, že se ve druhém kole potkáme. Věřím, že se nám podaří přesvědčit naše voliče ProMOSTu, aby přišli volit i ve druhém kole senátních voleb, a když nám vyjádřili podporu v komunálních volbách, tak nás podpoří i v Senátu,“ řekl Paparega, který nakonec Dernerovou těsně porazil.

„Spojení horní komory parlamentu s vedením města má smysl a dá se vylobovat ledacos pro město a pro Mostecko jako takové. V poslední době se totiž pro Mostecko moc nevylobovalo,“ nechal se slyšet mostecký primátor.

„Jsem velmi ráda, že jsem postoupila do druhého kola. Doba je velmi těžká a byla i otázka počtu lidí, kteří přijdou k volebním urnám. Byla to velká neznámá. Děkuji proto všem, kteří přišli a volili. Každý soupeř ve všech volbách byl pro mne autoritou, nikdy nikoho nepodceňuji a jsem opravdu ráda, že jsem postoupila,“ sdělila Dernerová.

Minulé volby skončily u soudů

Dernerová se pokouší post senátorky obhájit. V horní komoře Parlamentu České republiky sedí už od roku 2010. Minulé volby nicméně neproběhly úplně hladce.

Dětská neuroložka tehdy kandidovala jako nezávislá za rozhádané hnutí Severočeši.cz. Zmocněnkyně subjektu Hana Jeníčková podala na mosteckém magistrátu žádost o stažení kandidatury Dernerové. Radnice ale Jeníčkové nevyhověla, ačkoli na základě předchozího verdiktu krajského soudu věděla, že právě ona je kompetentní za hnutí jednat.

Dernerová tak nakonec kandidovala a vyhrála. Nejvyšší správní soud však volby zneplatnil a v lednu 2017 se tak musely opakovat. Dernerová vyměnila Severočechy za hnutí Spojení demokraté-Sdružení nezávislých a uspěla hned v prvním kole.

Těmito předchozími volbami se zabývaly a stále ještě zabývají soudy. Kvůli odmítnutí stažení kandidátky stanula před trestním soudem extajemnice magistrátu Jana Čejková. Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dostala podmínku a zákaz činnosti.

Stát následně žaloval mostecký magistrát o 2,2 milionu korun jako náhradu škody za opakování voleb. Spor zatím stále probíhá.