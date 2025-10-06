Paprsky podzimního slunce se opírají do panelových domů. Je pátek, první den voleb. Dvě hodiny po otevření volební místnosti, která se nachází v budově základní školy, postávají či posedávají mezi domy hloučky dospělých. Mezi nimi pobíhají děti.
Zatímco ty jsou z přítomnosti novinářky nadšené – čile před ní vtipkují na adresu některých kandidátů a mnozí se svěřují, jak budou jednou volit Andreje Babiše –, dospěláci z návštěvy bůhvíjak rozradostnění nejsou.
Andrej Babiš, když byl poprvé zvolený, tak asi třem lidem v Bečově poslal peníze, co byli dlužni za nájem. Třem nebo dvěma určitě. Na výboru mi to říkali.