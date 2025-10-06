Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Sídliště Chanov. (zleva) Kamarádi Dezider, Štefan a Jarda se těší, až bude vládnout Andrej Babiš. (říjen 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc lidí než před čtyřmi lety, přičemž jasně dominovalo hnutí ANO. Andrej Babiš je tu mnohými vnímán jako spasitel. Současného premiéra Petra Fialu místní naopak viní z drahoty.

Paprsky podzimního slunce se opírají do panelových domů. Je pátek, první den voleb. Dvě hodiny po otevření volební místnosti, která se nachází v budově základní školy, postávají či posedávají mezi domy hloučky dospělých. Mezi nimi pobíhají děti.

Zatímco ty jsou z přítomnosti novinářky nadšené – čile před ní vtipkují na adresu některých kandidátů a mnozí se svěřují, jak budou jednou volit Andreje Babiše –, dospěláci z návštěvy bůhvíjak rozradostnění nejsou.

Andrej Babiš, když byl poprvé zvolený, tak asi třem lidem v Bečově poslal peníze, co byli dlužni za nájem. Třem nebo dvěma určitě. Na výboru mi to říkali.

paní Cecílievolička ANO z Bečova

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

