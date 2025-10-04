V Ústeckém kraji míří za drtivým vítězstvím hnutí ANO, Stačilo! je pod hranicí

  16:27
V Ústeckém kraji směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO. Po sečtení 70 procent hlasů má přes 45 procent. Druhá koalice SPOLU pak zatím lehce přes 15 procent a třetí Starostové a nezávislí pak něco málo přes devět procent.

Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ve Sněmovně budou mít podle všeho svého zástupce z Ústeckého kraje také SPD, Česká pirátská strana a Motoristé.

Před čtyřmi lety opanovalo sněmovní volby v Ústeckém kraji hnutí ANO s téměř 36 procenty hlasů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU s bezmála 20 procenty. Volební účast v regionu tehdy byla necelých 58 procent.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

45,18 %
strana získala 146 845 hlasů
9
+2

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,43 %
strana získala 50 165 hlasů
3
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,24 %
strana získala 30 052 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,08 %
strana získala 29 518 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,04 %
strana získala 22 885 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,78 %
strana získala 22 049 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 14 042 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,14 %
strana získala 3 727 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 317 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,26 %
strana získala 874 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 857 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 454 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 401 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 334 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 288 hlasů
0
0

Volt Česko

0,06 %
strana získala 224 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 148 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 126 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Z Ústeckého kraje vzešlo před čtyřmi lety 14 poslanců. Kolik jich bude letos, zatím není jasné.

Vstoupit do diskuse

V Ústeckém kraji míří za drtivým vítězstvím hnutí ANO, Stačilo! je pod hranicí

