Ve Sněmovně budou mít podle všeho svého zástupce z Ústeckého kraje také SPD, Česká pirátská strana a Motoristé.
Před čtyřmi lety opanovalo sněmovní volby v Ústeckém kraji hnutí ANO s téměř 36 procenty hlasů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU s bezmála 20 procenty. Volební účast v regionu tehdy byla necelých 58 procent.
Výsledky - Ústecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Z Ústeckého kraje vzešlo před čtyřmi lety 14 poslanců. Kolik jich bude letos, zatím není jasné.