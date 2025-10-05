Šinkansen z České Kamenice. Dříč s vizí, velebí starostu a nečekaného poslance

Premium

Fotogalerie 18

Jan Papajanovský, starosta České Kamenice na Děčínsku a nově také poslanec (říjen 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

, ,
  16:07
Z posledního místa kandidátky až do Poslanecké sněmovny. Jedním z překvapivých skokanů voleb nejen na severu Čech se stal třicetiletý starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Co stojí za jeho úspěchem? Dře a má vizi. Na tom se shodují jak oslovení obyvatelé městečka, tak i jiní politici.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Nečekal jsem to, je to vyjádření obrovské důvěry voličů. Asi si všimli věcí, které se nám daří dělat v České Kamenici, a zároveň já jsem se snažil jako lídr jediné reálné krajské opozice bojovat za celý Ústecký kraj. Voliči to ocenili kroužky, takže jsem získal mandát,“ okomentoval politik.

Pokorným tónem. Jak je u něj prý běžné. Papajanovský se díky více než čtyřem tisícům preferenčních hlasů posunul na první místo kandidátky, přeskočil tedy i lídra Roberta Holce a bude jediným zástupcem Starostů a nezávislých za Ústecký kraj ve Sněmovně.

„Odpovídá v sobotu, v neděli, je prostě 24 hodin denně v práci. Myslím si, že takové pracovní nasazení, které má, málokdo stíhá.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

V Chomutově volilo ANO přes 45 procent lidí, trojnásobek voličů SPOLU

V Chomutově hodilo do urny volební lístek ANO 9 175 lidí, tedy 45,79 procent z celkového počtu oprávněných voličů. Ještě vyššího procentuálního výsledku ANO dosáhlo v celém okrese Chomutov.

5. října 2025  16:20

Šinkansen z České Kamenice. Dříč s vizí, velebí starostu a nečekaného poslance

Premium

Z posledního místa kandidátky až do Poslanecké sněmovny. Jedním z překvapivých skokanů voleb nejen na severu Čech se stal třicetiletý starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Co...

5. října 2025  16:07

V Děčíně vyhrálo ANO jasnou převahou, SPOLU má proti němu jen třetinu

Voliči v Děčíně dali vládní koalici jasný vzkaz. Hlasovali pro ni třikrát méně než pro hnutí ANO Andreje Babiše. Třetí skončili Starostové, Okamurovo SPD je čtvrté.

5. října 2025  15:50

ONLINE: Hradec čelí Liberci. Kladno hostí Spartu, lídr hájí vedení proti Olomouci

Sledujeme online

Ne sedm, ale nakonec šest zápasů nabízí 12. kolo hokejové extraligy kvůli marodce v Mladé Boleslavi. Středočeši měli vyrazit na led druhé Plzně, která tak nemůže prohánět vedoucí České Budějovice....

5. října 2025  15:50

V Ústí nad Labem s přehledem zvítězilo ANO, skokanem na kandidátce se stal Brabec

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Ústí nad Labem zvolilo přes 41 procent hlasujících hnutí ANO. S odstupem více než 10 000 hlasů následovalo v Ústí SPOLU a STAN.

5. října 2025  14:05

Nechceme rozbít to, co funguje, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z největších skokanů letošních voleb. Z posledního místa kandidátky hnutí ANO, které vládlo v kraji i...

5. října 2025  10:56

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil...

5. října 2025  10:22

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky...

4. října 2025  19:55

Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička“ z Bíliny. Radnici opustí

Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička hnutí ANO v Ústeckém kraji, změní práci. Opustí post starostky Bíliny a stane se poslankyní. Její politická „stáj“ získala v regionu 45 procent hlasů a sedm...

4. října 2025  18:58

PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.
IT Analytik

PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.
Ústecký kraj
nabízený plat: 46 000 - 73 000 Kč

Dalších 32 271 volných pozic

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Sněmovní volby v Ústeckém kraji vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO. Od voličů získalo 45 procent hlasů. Z posledního místa jeho kandidátky si pro post poslance díky preferenčním hlasům „skočil“...

4. října 2025  16:27,  aktualizováno  18:09

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.