„Nečekal jsem to, je to vyjádření obrovské důvěry voličů. Asi si všimli věcí, které se nám daří dělat v České Kamenici, a zároveň já jsem se snažil jako lídr jediné reálné krajské opozice bojovat za celý Ústecký kraj. Voliči to ocenili kroužky, takže jsem získal mandát,“ okomentoval politik.
Pokorným tónem. Jak je u něj prý běžné. Papajanovský se díky více než čtyřem tisícům preferenčních hlasů posunul na první místo kandidátky, přeskočil tedy i lídra Roberta Holce a bude jediným zástupcem Starostů a nezávislých za Ústecký kraj ve Sněmovně.
„Odpovídá v sobotu, v neděli, je prostě 24 hodin denně v práci. Myslím si, že takové pracovní nasazení, které má, málokdo stíhá.“