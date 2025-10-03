Pro Petra Pavla se jedná o první sněmovní volby v roli prezidenta. Ve funkci je od roku 2023. Před pár dny prostřednictvím veřejného projevu apeloval na občany, aby šli volit.
„Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí. Opravdu něco takového chcete?“ uvedl s tím, že lidé mohou mít pocit, že není koho volit. Ale ani to by je nemělo odradit. „Svět ale není ideální a nemůžeme čekat, že bude existovat politická strana a politici, kteří vyhoví všem našim představám. Mohou se jim jen co nejvíce přiblížit.“
Zároveň v rámci projevu zdůraznil, že Česko potřebuje vládu, která i nadále zajistí bezpečnost země. „Potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze obnovit sféru vlivu. To by mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu,“ varoval prezident.
Černouček, malá obec s asi třemi stovkami obyvatel, se díky přítomnosti prezidenta opět dostane do středu pozornosti. Pavel a jeho manželka tu coby prezidentský pár budou vlit už poněkolikáté. K volební místnosti pravidelně chodí pěšky. Loni při krajských a senátních volbách donesla Eva Pavlová volební komise dokonce bábovku.
Před čtyřmi lety byla při sněmovních volbách v Černoučku volební účast 75 procent. Nejvíce hlasů (32 procent) získala koalice SPOLU, druhé bylo s 22 procenty hnutí ANO.
Záběry z loňského září, kdy prezidentský pár v Černoučku odevzdal své hlasy v krajských a senátních volbách:
20. září 2024