Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

Autor:
  10:56
Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z největších skokanů letošních voleb. Z posledního místa kandidátky hnutí ANO, které vládlo v kraji i celorepublikově, poskočil s devíti tisíci preferenčních hlasů na první příčku. S úsměvem to připisuje mimo jiné „známému ksichtu“. Zároveň ale dodává, že ministrem už být nechce.

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Jaký je váš první dojem z výsledku voleb?
Jsem nadšený, a to opravdu upřímně. Je to daleko lepší, než jsem očekával, a to není žádné klišé. Ten výsledek je podle mě fenomenální, nejen pro nás v Ústeckém kraji, ale i z celostátního pohledu. Mám radost i z toho, kolik lidí přišlo k volbám. Byla to velmi vysoká účast, kterou možná málokdo čekal.

Ukázalo se, že se podařilo mobilizovat voliče napříč politickým spektrem, a já jsem rád, že se to povedlo právě nám. Pro hnutí ANO je to jednoznačně skvělý výsledek. Když se podívám konkrétně na Ústecký kraj, tak ten dopadl fantasticky. Ale všichni, kteří se v politice pohybujeme delší dobu, víme, že tím to nekončí. Oslavy budou krátké a pak přijde realita – plánování povolebních jednání, diskuze o tom, co dál, jak bude vypadat vedení krajů i případné celostátní dohody. Takže si to samozřejmě užijeme, ale víme, že práce teprve začíná.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

44,85 %
strana získala 173 864 hlasů
7
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 59 706 hlasů
2
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,61 %
strana získala 37 252 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,13 %
strana získala 35 408 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

6,96 %
strana získala 27 012 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,79 %
strana získala 26 324 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 16 748 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 4 479 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 574 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 1 049 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 1 033 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 737 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 534 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 485 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 402 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 359 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 281 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 198 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 157 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Na kandidátce jste byl poslední, přesto jste přeskočil kolegy. Čekal jste takový osobní úspěch?
Ne, rozhodně ne. A to říkám naprosto upřímně. Já jsem si nedělal žádnou osobní kampaň, nikde jsem nezdůrazňoval, že jsem na posledním místě kandidátky, ani jsem o sobě nijak zvlášť nemluvil. O to větší radost z toho mám.

Lidé mě zjevně podpořili sami od sebe, bez nějaké přímé agitace. Samozřejmě všichni věděli, že hejtmani jsou na kandidátkách mimo jiné proto, aby přinesli hlasy. A já jsem tuhle roli naplnil. Myslím, že lidé ocenili, že se snažím být vidět v regionu, že komunikuji, že se věnuji krajským tématům, a to asi hrálo velkou roli. Je to pro mě osobně moc příjemné potvrzení, že to, co dělám, má smysl.

Čím si ten výsledek vysvětlujete? Pomohla vám vaše dlouholetá politická zkušenost a známé jméno?
Určitě ano. Odpusťte mi ten výraz, ale můj ksicht je v té politice už poměrně dlouho známý. (smích) Pohybuji se v ní přes deset let a jsem jedním ze zakladatelů hnutí ANO jak celostátně, tak v Ústeckém kraji. Řada lidí mě vnímá z dob, kdy jsem byl ministrem životního prostředí, a i tehdy jsem se snažil být hodně v terénu, vysvětlovat a mluvit s lidmi. Takže ano, známější tváře to mají jednodušší – lidé si k nim snadněji vytvoří vztah, ať už pozitivní, nebo negativní.

Možná paradoxně i to poslední místo na kandidátce sehrálo roli. Někteří lidé to brali jako symbolické – takový ten efekt, že „tohohle znám, toho podpořím, i když je dole“. Může tam být i trochu sympatie, možná i soucit. Ale hlavně vnímám, že voliči ocenili, že se v politice pohybuji dlouhodobě, že jsem osm let byl ve vládě a poslední roky dělám hejtmana. To znamená, že mám přehled a zkušenost, což lidé chtějí vidět. A já si toho nesmírně vážím.

Pokud by Andrej Babiš po volbách sestavoval vládu, dokázal byste odmítnout návrat na ministerstvo?
Nemám tu ambici, opravdu ne. A říkal jsem to i panu předsedovi. Samozřejmě, nikdy neříkej nikdy – politika je dynamická, všechno se může změnit. Ale upřímně si myslím, že některé role už mají být pro jiné lidi. Já jsem tu zkušenost ministra zažil, osm let jsem byl ve vládě a vím, jak obrovská zodpovědnost to je.

Není to o slávě, ale o obrovském množství práce, stresu a tlaku. Navíc se do jedné řeky těžko vstupuje dvakrát. Každé období je jiné, každá vláda má jiné výzvy, jiný tým a jiný způsob práce. Já mám teď plné ruce práce v kraji a chci dokončit projekty, které jsme rozjeli.

Ve stínové vládě jsem samozřejmě plnil roli ministra životního prostředí, takže jsem pomáhal s programem, debatami i argumentací, ale od začátku bylo jasné, že stínová vláda se automaticky nepřetaví do té skutečné. A pokud by hnutí ANO sestavovalo vládu, bude záležet na celé řadě okolností – jaké resorty komu připadnou, jak se to poskládá. Já osobně se ale nevidím v té roli, že bych znovu usedl do ministerského křesla.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
341 fotografií

Čím si vysvětlujete, že hnutí ANO dosáhlo vyššího zisku, než předpovídaly průzkumy?
Já si myslím, že lidé byli prostě naštvaní. A ta nálada byla vidět už delší dobu. Mnoho občanů má pocit, že současná vláda s nimi nekomunikuje, že se od nich vzdálila a že je v jejím postoji hodně arogance. A to je nebezpečné. Když lidé mají pocit, že je vláda nevidí a neslyší, začnou hledat alternativu. Tentokrát se podařilo mobilizovat i ty, kteří dřív nechodili volit. To nám potvrzovali i naši zástupci z volebních komisí – říkali, že přicházeli lidé, které tam dřív nikdy neviděli. To je podle mě největší změna. Z velké části to bylo i o tom, že voliči byli unavení z neustálých hádek a zdražování. Zvedla se vlna nespokojenosti a hnutí ANO ji dokázalo zachytit, ale přitom nabídnout stabilitu. My jsme nešli cestou extrémů, neslibovali jsme zázraky, ale mluvili jsme o konkrétních věcech. A to lidé ocenili.

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Těch 34,5 procenta je skvělý výsledek, i proto, že se nám zjevně podařilo oslabit i jiné strany, třeba SPD nebo hnutí Stačilo!, které měly vyšší ambice. A možná paradoxně i Fialova vláda přispěla k tomu, že se vrátili komunisté – po letech znovu získali preference. To všechno ukazuje, že se voliči posouvají, že nejsou spokojení s tím, co vidí.

Za velmi cenné ale považuji, že jsme dokázali oslovit i lidi, kteří chtěli vyjádřit protest, ale zároveň nechtěli extrém. Lidi, kteří sice odmítají současnou vládu, ale nechtějí, aby Česko vystoupilo z NATO nebo z Evropské unie. To je podle mě obrovsky důležité. My říkáme jasně – chceme reformovat, chceme změny, ale nechceme rozbít to, co funguje. Chceme Evropu, ale takovou, která dává smysl. Chceme bezpečí v rámci NATO, ale zároveň chceme, aby Česká republika měla větší sebevědomí.

Překvapil vás nějaký konkrétní výsledek nebo neúspěch některé strany?
Ano, musím říct, že jsem byl přesvědčený, že se některé menší subjekty přes pět procent dostanou. Čekal jsem, že například strana Stačilo! nebo někdo podobný bude mít silnější výsledek. V tomhle směru mě to překvapilo. Ale to je právě síla demokracie – voliči rozhodli jinak, a někdy se ta nálada ve společnosti změní velmi rychle.

Mandáty a zvolení poslanci

Jak těžké podle vás bude sestavování vlády?
Upřímně, nebude to jednoduché. Už teď je jasné, že povolební vyjednávání budou složitá a že se bude muset hledat nejen politická, ale i osobní shoda. Česká politika je v tuto chvíli velmi rozdělená – nejen mezi vládou a opozicí, ale i uvnitř jednotlivých stran. Pokud hnutí ANO dostane šanci vládu sestavit, tak to bude velká odpovědnost. Andrej Babiš má za sebou zkušenost s vedením vlády, ví, jak složité to je, a myslím si, že dnes bude postupovat s mnohem větší rozvahou než třeba před osmi lety.

Cílem nemůže být jenom „mít vládu“, ale postavit tým, který bude skutečně fungovat, komunikovat s lidmi a řešit jejich problémy. Na druhou stranu si nemyslím, že by bylo správné dělat vládu za každou cenu. Pokud nebude možné vytvořit stabilní a funkční většinu, nemělo by smysl do toho jít silou. Česká republika potřebuje klid a jistotu, ne další chaos. Bude to tedy určitě složité, ale pokud k tomu bude politická vůle a zdravý rozum, tak věřím, že řešení se najde.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z největších skokanů letošních voleb. Z posledního místa kandidátky hnutí ANO, které vládlo v kraji i...

5. října 2025  10:56

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil...

5. října 2025  10:22

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky...

4. října 2025  19:55

Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička“ z Bíliny. Radnici opustí

Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička hnutí ANO v Ústeckém kraji, změní práci. Opustí post starostky Bíliny a stane se poslankyní. Její politická „stáj“ získala v regionu 45 procent hlasů a sedm...

4. října 2025  18:58

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Sněmovní volby v Ústeckém kraji vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO. Od voličů získalo 45 procent hlasů. Z posledního místa jeho kandidátky si pro post poslance díky preferenčním hlasům „skočil“...

4. října 2025  16:27,  aktualizováno  18:09

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

4. října 2025  17:45

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

4. října 2025  6:25

Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

3. října 2025  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.