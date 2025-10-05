Jaký je váš první dojem z výsledku voleb?
Jsem nadšený, a to opravdu upřímně. Je to daleko lepší, než jsem očekával, a to není žádné klišé. Ten výsledek je podle mě fenomenální, nejen pro nás v Ústeckém kraji, ale i z celostátního pohledu. Mám radost i z toho, kolik lidí přišlo k volbám. Byla to velmi vysoká účast, kterou možná málokdo čekal.
Ukázalo se, že se podařilo mobilizovat voliče napříč politickým spektrem, a já jsem rád, že se to povedlo právě nám. Pro hnutí ANO je to jednoznačně skvělý výsledek. Když se podívám konkrétně na Ústecký kraj, tak ten dopadl fantasticky. Ale všichni, kteří se v politice pohybujeme delší dobu, víme, že tím to nekončí. Oslavy budou krátké a pak přijde realita – plánování povolebních jednání, diskuze o tom, co dál, jak bude vypadat vedení krajů i případné celostátní dohody. Takže si to samozřejmě užijeme, ale víme, že práce teprve začíná.
Výsledky - Ústecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Na kandidátce jste byl poslední, přesto jste přeskočil kolegy. Čekal jste takový osobní úspěch?
Ne, rozhodně ne. A to říkám naprosto upřímně. Já jsem si nedělal žádnou osobní kampaň, nikde jsem nezdůrazňoval, že jsem na posledním místě kandidátky, ani jsem o sobě nijak zvlášť nemluvil. O to větší radost z toho mám.
Lidé mě zjevně podpořili sami od sebe, bez nějaké přímé agitace. Samozřejmě všichni věděli, že hejtmani jsou na kandidátkách mimo jiné proto, aby přinesli hlasy. A já jsem tuhle roli naplnil. Myslím, že lidé ocenili, že se snažím být vidět v regionu, že komunikuji, že se věnuji krajským tématům, a to asi hrálo velkou roli. Je to pro mě osobně moc příjemné potvrzení, že to, co dělám, má smysl.
Čím si ten výsledek vysvětlujete? Pomohla vám vaše dlouholetá politická zkušenost a známé jméno?
Určitě ano. Odpusťte mi ten výraz, ale můj ksicht je v té politice už poměrně dlouho známý. (smích) Pohybuji se v ní přes deset let a jsem jedním ze zakladatelů hnutí ANO jak celostátně, tak v Ústeckém kraji. Řada lidí mě vnímá z dob, kdy jsem byl ministrem životního prostředí, a i tehdy jsem se snažil být hodně v terénu, vysvětlovat a mluvit s lidmi. Takže ano, známější tváře to mají jednodušší – lidé si k nim snadněji vytvoří vztah, ať už pozitivní, nebo negativní.
Možná paradoxně i to poslední místo na kandidátce sehrálo roli. Někteří lidé to brali jako symbolické – takový ten efekt, že „tohohle znám, toho podpořím, i když je dole“. Může tam být i trochu sympatie, možná i soucit. Ale hlavně vnímám, že voliči ocenili, že se v politice pohybuji dlouhodobě, že jsem osm let byl ve vládě a poslední roky dělám hejtmana. To znamená, že mám přehled a zkušenost, což lidé chtějí vidět. A já si toho nesmírně vážím.
Pokud by Andrej Babiš po volbách sestavoval vládu, dokázal byste odmítnout návrat na ministerstvo?
Nemám tu ambici, opravdu ne. A říkal jsem to i panu předsedovi. Samozřejmě, nikdy neříkej nikdy – politika je dynamická, všechno se může změnit. Ale upřímně si myslím, že některé role už mají být pro jiné lidi. Já jsem tu zkušenost ministra zažil, osm let jsem byl ve vládě a vím, jak obrovská zodpovědnost to je.
Není to o slávě, ale o obrovském množství práce, stresu a tlaku. Navíc se do jedné řeky těžko vstupuje dvakrát. Každé období je jiné, každá vláda má jiné výzvy, jiný tým a jiný způsob práce. Já mám teď plné ruce práce v kraji a chci dokončit projekty, které jsme rozjeli.
Ve stínové vládě jsem samozřejmě plnil roli ministra životního prostředí, takže jsem pomáhal s programem, debatami i argumentací, ale od začátku bylo jasné, že stínová vláda se automaticky nepřetaví do té skutečné. A pokud by hnutí ANO sestavovalo vládu, bude záležet na celé řadě okolností – jaké resorty komu připadnou, jak se to poskládá. Já osobně se ale nevidím v té roli, že bych znovu usedl do ministerského křesla.
Čím si vysvětlujete, že hnutí ANO dosáhlo vyššího zisku, než předpovídaly průzkumy?
Já si myslím, že lidé byli prostě naštvaní. A ta nálada byla vidět už delší dobu. Mnoho občanů má pocit, že současná vláda s nimi nekomunikuje, že se od nich vzdálila a že je v jejím postoji hodně arogance. A to je nebezpečné. Když lidé mají pocit, že je vláda nevidí a neslyší, začnou hledat alternativu. Tentokrát se podařilo mobilizovat i ty, kteří dřív nechodili volit. To nám potvrzovali i naši zástupci z volebních komisí – říkali, že přicházeli lidé, které tam dřív nikdy neviděli. To je podle mě největší změna. Z velké části to bylo i o tom, že voliči byli unavení z neustálých hádek a zdražování. Zvedla se vlna nespokojenosti a hnutí ANO ji dokázalo zachytit, ale přitom nabídnout stabilitu. My jsme nešli cestou extrémů, neslibovali jsme zázraky, ale mluvili jsme o konkrétních věcech. A to lidé ocenili.
V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla
Těch 34,5 procenta je skvělý výsledek, i proto, že se nám zjevně podařilo oslabit i jiné strany, třeba SPD nebo hnutí Stačilo!, které měly vyšší ambice. A možná paradoxně i Fialova vláda přispěla k tomu, že se vrátili komunisté – po letech znovu získali preference. To všechno ukazuje, že se voliči posouvají, že nejsou spokojení s tím, co vidí.
Za velmi cenné ale považuji, že jsme dokázali oslovit i lidi, kteří chtěli vyjádřit protest, ale zároveň nechtěli extrém. Lidi, kteří sice odmítají současnou vládu, ale nechtějí, aby Česko vystoupilo z NATO nebo z Evropské unie. To je podle mě obrovsky důležité. My říkáme jasně – chceme reformovat, chceme změny, ale nechceme rozbít to, co funguje. Chceme Evropu, ale takovou, která dává smysl. Chceme bezpečí v rámci NATO, ale zároveň chceme, aby Česká republika měla větší sebevědomí.
Překvapil vás nějaký konkrétní výsledek nebo neúspěch některé strany?
Ano, musím říct, že jsem byl přesvědčený, že se některé menší subjekty přes pět procent dostanou. Čekal jsem, že například strana Stačilo! nebo někdo podobný bude mít silnější výsledek. V tomhle směru mě to překvapilo. Ale to je právě síla demokracie – voliči rozhodli jinak, a někdy se ta nálada ve společnosti změní velmi rychle.
Mandáty a zvolení poslanci
Jak těžké podle vás bude sestavování vlády?
Upřímně, nebude to jednoduché. Už teď je jasné, že povolební vyjednávání budou složitá a že se bude muset hledat nejen politická, ale i osobní shoda. Česká politika je v tuto chvíli velmi rozdělená – nejen mezi vládou a opozicí, ale i uvnitř jednotlivých stran. Pokud hnutí ANO dostane šanci vládu sestavit, tak to bude velká odpovědnost. Andrej Babiš má za sebou zkušenost s vedením vlády, ví, jak složité to je, a myslím si, že dnes bude postupovat s mnohem větší rozvahou než třeba před osmi lety.
Cílem nemůže být jenom „mít vládu“, ale postavit tým, který bude skutečně fungovat, komunikovat s lidmi a řešit jejich problémy. Na druhou stranu si nemyslím, že by bylo správné dělat vládu za každou cenu. Pokud nebude možné vytvořit stabilní a funkční většinu, nemělo by smysl do toho jít silou. Česká republika potřebuje klid a jistotu, ne další chaos. Bude to tedy určitě složité, ale pokud k tomu bude politická vůle a zdravý rozum, tak věřím, že řešení se najde.