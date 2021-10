Odcházející poslanci plánují relax i děti, Jírovcová chce šéfovat komunistům

Pěticí nováčků jsou Berenika Peštová (ANO), Michal Kučera a Libor Turek z koalice SPOLU, Petr Liška z koalice Pirátů a Starostů a také Zdeněk Kettner z SPD.

„Na práci ve Sněmovně se těším, měla jsem tu čest chodit tam skoro osm let, takže vím, co mě čeká,“ sdělila Peštová, která od roku 2014 působí na ministerstvu životního prostředí jako náměstkyně ministra. Této pozice se ale bude muset po složení slibu vzdát. Naopak si chce ponechat mandát v zastupitelstvu města Most, který má od roku 2014.

„Služební zákon mi to nezakazuje a chci dál dělat něco pro lidi,“ vysvětlila padesátiletá žena, jež vystudovala stavební fakultu ČVUT a na VŠ Báňské v Ostravě si následně dodělala doktorandské studium. V letech 1996 až 2008 pak pracovala pro Chemopetrol.

Do Sněmovny se poprvé probil i padesátiletý politik a manažer Libor Turek z Ústí nad Labem, který je od roku 2015 ředitelem zdejšího dopravního podniku. V období 2006 až 2010 působil jako ekonomický náměstek ústeckého primátora Jana Kubaty a v následujících čtyřech letech pak vykonával funkci místostarosty městského obvodu Ústí nad Labem – město.

Jeho kolega z kandidátky SPOLU Michal Kučera už se Sněmovnou zkušenosti má, vrací se do ní po čtyřleté pauze. Poslancem za TOP 09 byl už v letech 2013 až 2017.

Kučera: Dvě uvolněné funkce dělat nechci

„Těší mě, že jsme v kraji udělali výborný výsledek, a mám radost i z preferenčních hlasů. Co se týká mé práce ve Sněmovně, budu pracovat nejen pro republiku, ale i pro kraj, který teď čeká období transformace,“ podotkl třiapadesátiletý vystudovaný báňský inženýr a ekonom.

V letech 2017 až 2019 byl dokonce místopředsedou celé TOP 09 a od loňska je radním Ústeckého kraje a zároveň působí i jako radní města Louny, kde od roku 1989 žije. Podle svých slov se ale některé z funkcí vzdá.

„Určitě budu řešit svou situaci na kraji, protože dvě uvolněné funkce dělat nechci. Ani by se to nedalo zvládat. Ale počítám, že v zastupitelstvu města zůstanu, to je práce, která se zvládnout dá,“ sdělil.

Úplnými nováčky ve Sněmovně budou Petr Liška a Zdeněk Kettner. Jednapadesátiletý Liška (STAN) vystudoval SOU chemické v Lovosicích a později absolvoval Vojenskou akademii Brno. V letech 1989 až 1998 pracoval jako voják u Armády ČR a následně byl projektantem pozemních staveb. Od roku 2002 je starostou obce Malé Žernoseky.

Sedmačtyřicetiletý Kettner (SPD) je učitelem fyziky a informatiky na základní škole v Teplicích a od roku 2018 i zastupitelem města. Od loňska je pak zároveň i zastupitelem Ústeckého kraje.

Trochu si odfrknu...

Naopak čtveřice dosavadních poslanců za Ústecký kraj už si ve Sněmovně „balí kufry“. Svůj mandát neobhájila komunistka Hana Aulická Jírovcová, která byla ve Sněmovně od roku 2013.

„Momentálně si vyklízím kancelář v Praze. Co budu dělat dál, zatím nevím,“ sdělila do telefonu. Před vstupem do vrcholné politiky pracovala pro Krajskou zdravotní v mostecké nemocnici, sem se ale prý asi nevrátí. „Teď si trochu odfrknu, srovnám myšlenky a budu trávit víc času s rodinou,“ nastínila. Podle ČTK má však v plánu kandidovat do čela KSČM.

Na rodinu myslí i Tereza Hyťhová, jež se do Sněmovny dostala před čtyřmi lety v dresu SPD. Později ale přešla do Trikolory, za kterou svůj mandát neobhájila. „Už mi táhne na třicet a ráda bych měla děti,“ sdělila MF DNES po volebním fiasku.

Ve Sněmovně pak končí i Monika Jarošová (SPD) a František Navrkal (Piráti).