Kdyby odešel dřív, mohlo být vše jinak, obul se ústecký lídr KSČM do Filipa

Volební účast byla v Ústeckém kraji přes 57 procent, což je o pět procent víc než před čtyřmi lety. Zatímco po minulých volbách usedlo za Ústecký kraj do Sněmovny 13 poslanců, po těch letošních to bude 14. Sedm mandátů bude patřit hnutí ANO, tři koalici SPOLU a po dvou pak PirSTAN a SPD.

ANO tak v kraji obhájilo všech sedm poslaneckých mandátů. „Jsem ráda, že se nám v kraji podařilo obhájit výsledek minulých voleb. Na celkovém výsledku voleb mělo velký podíl hlavní město Praha. Musíme to brát, tak jak to je,“ řekla poslankyně ANO Eva Fialová, která tak v poslanecké lavici stráví druhé volební období, s tím, že celorepublikově druhé místo nebere jako velkou politickou prohru. „I s ohledem na uplynulou dobu, kdy jsme se potýkali s covidovou krizí, která negativně ovlivnila život spoustě lidem,“ upřesnila.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,77%

134 277 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

250 325 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 49,31%

5 637 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Konkrétně lídr ANO Babiš v kraji jasně kraloval co do počtu preferenčních hlasů. Získal jich přes 38 tisíc.

Radost ze zisku tří poslaneckých mandátů i republikové volební výhry neskrýval litoměřický místostarosta a dosud jediný poslanec ODS ve sněmovně Karel Krejza, lídr koalice Spolu.

„Volební vítězství byl náš dlouhodobý cíl, kterému málokdo věřil, i já se musím přiznat, že jsem této variantě začal věřit teprve nedávno. Je vidět, že se naše poctivá práce vyplatila,“ okomentoval celostátní volební výsledky.

Spokojenost vyjádřil i s konečnými výsledky v Ústeckém kraji. „Tři mandáty v kraji byl náš cíl, já bych bral dokonce i dva. Úspěchem v našem kraji je jednoznačně i zisk téměř dvaceti procent voličských hlasů, za což všem voličům děkuji. Sám jsem jako vrcholný cíl měl osmnáct procent,“ uvedl s tím, že důležitý faktor při zisku hlasů hrála i role, že většina kandidátů koalice Spolu působí v komunální politice a znají tak kraj.

Liška ze STAN: Mrzí mě, že výsledek není lepší

To u koalice Pirátů a Starostů, které v regionu vedl jako jednička Ivan Bartoš, panovala nespokojenost nejen s krajským volebním výsledkem. Voliči jí na Ústecku dali 13 procent hlasů.

„Mrzí mě, že jak krajský, tak celostátní výsledek naší koalice, není lepší. To, že dostaneme výprask od hnutí pana Babiše, jsem očekával, ale to, že konečné výsledky jsou tak slabé, mě překvapilo,“ zhodnotil volební výsledek koalice Petr Liška, starosta Malých Žernosek na Litoměřicku, člen STAN a trojka kandidátky.

Díky preferenčním hlasům bude spolu s Bartošem poslancem.

„Na druhou stranu jsem velmi rád, že Starostové budou mít za Ústecký kraj svého poslance. Na toto místo jsme čekali dlouho,“ doplnil s tím, že ho těší tak výrazný počet preferenčních hlasů od voličů. Díky více než osmi tisícům preferenčních hlasů totiž přeskočil ústeckého zastupitele Lukáše Blažeje, který měl v kraji pozici pirátské dvojky.

Lídr ČSSD: Voliči šli k ANO

Stejně jako na celostátní úrovni, ani v Ústeckém kraji se nedařilo sociálním demokratům. Měli jen lehce přes tři procenta.

„Voliči, především senioři, se přiklonili na stranu hnutí ANO, což vnímám jako hlavní důvod nízkého výsledku sociální demokracie v kraji,“ okomentoval výsledek strany její krajský lídr a starosta Krupky Zdeněk Matouš s tím, že z devadesáti procent lze ztrátu hlasů přičíst centrálnímu vedení ČSSD a jeho politickému marketingu.

ČSSD obhajovala v kraji jedno křeslo, které jí však před čtyřmi lety vybojoval Jaroslav Foldyna. Ten v roce 2020 přešel do hnutí SPD a nyní se i za něj do Sněmovny dostal. Partaj získala v kraji dvě poslanecká křesla, tedy stejně jako v roce 2017.

„Obhájení dvou poslaneckých mandátů považuji za úspěch. I z toho pohledu, že na koalici Pirátů a Starostů jsme příliš neztratili,“ okomentoval povolební situaci. Přesto jak on, tak vedení hnutí věřilo ještě o trochu větší zisk voličských hlasů.

„Výsledek voleb ukázal, že SPD se napevno zařadila do politického spektra. Není žádným nováčkem a je již politickým faktorem, se kterým se počítá. Konkurence ze strany Volného bloku a Trikolory nás připravila o dvě tři procenta, což se projevilo na celostátním zisku hlasů. Přiznám se, že jsem očekávali větší nárůst, nicméně to, že jsme si nepohoršili při konkurenci tzv. vlasteneckých sil, je nakonec dobrý výsledek,“ doplnil.

Komínek: Spolupráce s ANO nás přivedla sem

Vedle ČSSD přišla v kraji o poslanecké křeslo i KSČM, která zde získala jen necelá čtyři procenta. Její lídr Jaroslav Komínek celkovou ztrátu přízně voličů přičítá současnému vedení strany a hlavně předsedovi Vojtěchu Filipovi. Ten měl podle něj vedení komunistické strany opustit již před rokem, kdy ho k tomu členská základna vyzvala.

„Spolupráce s panem premiérem Babišem a hnutím ANO nás přivedla až sem. Pokud by se předseda Filip na svém postu nedržel tvrdošíjně až do voleb a odešel z něj už před rokem, kdy mu členská základna řekla, že je s ním nespokojená, mohlo vše dopadnout jinak. Tím, že ale na podpoře vlády měli někteří lidé z vedení strany své zájmy, dopadlo to takhle,“ neskrýval své výhrady k současnému vedení strany chomutovský radní Komínek.

Chanov volil odmítače čunkodomků

Překvapivé volební výsledky přineslo hlasování v mosteckém Chanově. V jedné z nejznámějších vyloučených lokalit v Česku vyhrála drtivě koalice Pirátů a Starostů. Od zdejších voličů získali 47,61 procent hlasu. Za úspěchem stojí zřejmě aktivita mosteckých Pirátů, kteří se v posledních letech hlasitě stavěli proti výstavbě tzv. čunkodomků.

Vládní hnutí ANO zde skončilo na druhém místě s 26,10 procenty hlasů. Třetí místo s výrazným odstupem a ziskem 9,52 procent patří KSČM. Koalice Spolu, která má vládní ambice, nezískala od zdejších voličů ani jeden hlas. Z celkových 667 voličů však hlasy odevzdalo pouze čtyřiačtyřicet lidí. Konečná volební účast 6,6 procent bude v rámci Ústeckého kraje zřejmě opět nejnižší.