Vohryzka je v odpovědích rázný a rychlý. Jako někdejší generální ředitel stavební firmy Klement a současný šéf Městských služeb Ústí nad Labem tvrdí, že pokud Jedno Ústí uspěje a on získá odpovědnost za vedení města, uvidí Ústečané první výrazné změny už během půl roku.
Jak hodnotíte dosavadní vládu ANO a SPD s několika přeběhlíky?
Můžu ji hodnotit jako občan i z pohledu člověka, který posledních pět let vede Městské služby. Kdybych byl spokojený s tím, jak město funguje, do politiky bych vůbec nevstupoval. A při své práci jsem opakovaně narážel na situace, kdy jsem chtěl věci posunout, ale chybělo rozhodnutí, priorita nebo vůle převzít odpovědnost. A v určité chvíli jsem si musel položit jednoduché otázky: Mám se s tím smířit? Mám jít jinam? Anebo mám převzít za fungování města svůj díl odpovědnosti?
Já jsem si vybral tu třetí možnost. Proto jsem vstoupil do komunální politiky a proto kandiduji. Ne proto, že bych potřeboval politickou funkci, ale protože nechci dalších několik let jen říkat, co všechno nefunguje.
Jste lídrem velmi širokého uskupení, které může být pro část Ústečanů nadějí na změnu po letech dominance ANO. Vaši oponenti si však dělají legraci, že se v tak „velké partě“ ani nedomluvíte.
My ale skutečně mluvíme jedním hlasem. A od koho ta námitka zní? Třeba od ODS? Tak ODS a KDU-ČSL, které kandidují jako SPOLU pro Ústí, byly na začátku součástí naší aktivity. Jednali jsme s nimi o spolupráci, ale před podpisem memoranda o společné kandidátce ustoupily. Teď nám říkají Sedmikolka nebo Pirátská koalice. To je však spíš předvolební nálepka než argument. Strany a hnutí v Jednom Ústí nebyly součástí současného vedení magistrátu. Jejich lídři ale dokázali udělat krok dozadu, shodli se, že Ústí potřebuje změnu, a společně připravili koaliční smlouvu i program. Známe se, umíme spolu pracovat a táhneme za jeden provaz.
Tomáš Vohryzka
Program jste sestavovali nezvykle. Nejprve jste na setkáních oslovovali Ústečany, aby vám s ním pomohli, a teď s hotovým programem znovu objíždíte jednotlivé čtvrti. Co jste zjistili? Co lidi nejvíc trápí?
Jsme rádi, že s námi program psali sami Ústečáci. Základní problémy města jsme znali, ale chtěli jsme slyšet, co konkrétně trápí lidi v jednotlivých čtvrtích a proč tam naopak rádi žijí. Ne všechno však může magistrát vyřešit sám, ale může jednat s dopravní policií, městskými obvody, krajem nebo dalšími institucemi. Lidé se shodují, že Ústí má krásná místa, ale vadí jim způsob, jakým magistrát funguje. Opakují se témata bezpečnosti, péče o zeleň, stav centra města a samozřejmě takzvaná Díra na Mírovém náměstí.
Ve vašem programu v kapitole „Ústí, kde se lidem daří“ uvádíte, že na to, co slibujete, chcete využít miliardu korun na účtech města. Jak?
Máme připravené konkrétní projekty a pojmenovali jsme věci, které město potřebuje pro svůj rozvoj. Město ty peníze vybralo, ale velkou část nechalo ležet na účtech. Nechceme je bezhlavě utratit. Chceme je proměnit ve služby a investice, které budou Ústečanům skutečně sloužit, a udělat to co nejrychleji.
Vaším silným tématem je Karta Ústečáka. Její držitel má mít podle vás městskou hromadnou dopravu za korunu. Jak má karta přesně fungovat?
Tohle je téma, které je potřeba dobře vysvětlit. Připravovali jsme ho dlouho, konzultovali jsem ho s odborníky na dopravu ve městě i na kraji a dívali se na zkušenosti z Česka i ze zahraničí. Město letos dává Dopravnímu podniku ze svého rozpočtu přes 400 milionů korun. Chceme, aby z těchto peněz měli Ústečané přímý a srozumitelný užitek a aby se vyplatilo být občanem města. Doprava po městě má být dostupný standard, ne překážka pro lidi, kteří se potřebují dostat do práce, do školy, k lékaři nebo na nákup.
Naším cílem je, aby Kartu Ústečáka získali lidé s trvalým pobytem ve městě, kteří mají vyřešené své závazky vůči městu a jeho organizacím. Jedním z hlavních benefitů bude právě MHD za korunu. Pokud díky tomu přibudou cestující a bude potřeba posílit některé spoje, bude to důkaz, že systém funguje. Současně chceme zklidnit centrum. Významná část provozu v přetížených ulicích vzniká tím, že řidiči hledají volné místo. Proto musí jít levnější MHD ruku v ruce s lepším parkováním a jasnou navigací.
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Jak Kartu Ústečáka zaplatíte z rozpočtu?
Máme ji propočítanou. Doprava za korunu uvnitř města nenaruší krajský integrovaný systém. Doplatek za kilometr je domluvený do roku 2028 a integrace bude pokračovat. Při odhadovaných dvaceti tisících držitelích karty počítáme v prvních dvou letech s náklady kolem padesáti milionů korun. Současně máme ve městě zhruba osm a půl tisíce vysokoškolských studentů. Pokud si tři tisíce lidí přihlásí trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlí, tedy v Ústí, náš propočet ukazuje zvýšení příjmů města přibližně o šedesát milionů korun ročně. Karta tak není jen výdaj. Má motivovat lidi, aby se k Ústí přihlásili a město získalo větší podíl na financování služeb, které pro ně už dnes zajišťuje.
V kapitole vašeho programu „Ústí, které je dostupné“ píšete, že vrátíte autobusové nádraží. Proč?
Nechceme vracet autobusové nádraží v podobě, jakou si pamatujeme, odkud odjížděly autobusy „Petrovičák“ nebo „Telničák“. Krajská doprava dnes funguje jinak. Náš projekt nazýváme terminálem a počítáme s ním u hlavního vlakového nádraží, před ním nebo pod ním u Labe. Cílem je, aby člověk po příjezdu vlakem do Ústí okamžitě viděl, jak pokračovat městskou nebo krajskou dopravou.
Do půl roku chceme u hlavního nádraží zprovoznit informační a navigační systém s přehlednými tabulemi, odjezdy spojů a jasným vedením k zastávkám. To je rychlý a praktický krok, který lidem ulehčí cestování. Samotný terminál je větší stavební projekt a bude vyžadovat delší přípravu. Se Správou železnic jsme řešili možné umístění a technickou proveditelnost.
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Nebude to dávat smysl spíš u Západního nádraží, kde má vzniknout centrum pro vysokorychlostní trať.
Jsme velcí příznivci vysokorychlostní tratě a pro Ústí je to obrovská příležitost. Na nové město kolem Západního nádraží se těším. Jenže lidé žijí ve městě už dnes! Nemůžeme čekat na velký budoucí projekt a mezitím nechat současnou dopravu nepřehlednou.
Vaším dalším silným tématem je řešení takzvané Díry na Mírovém náměstí. Co s poslední prolukou v centru města uděláte?
Do půl roku se tam bude parkovat. Městské služby už dnes provozují dva parkovací domy, takže víme, co takový provoz obnáší. Stav konstrukce znám, byl jsem si prostor osobně projít a máme připravenou studii i zadání pro přepracování projektu. První krok je zpřístupnit existující prostor v jednoduché a bezpečné podobě, aby začal sloužit lidem. Současně připravíme dlouhodobé řešení celého Bloku 004 a jeho okolí.
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V kapitole programu „Ústí, kde to žije“ píšete, že živé město není otázkou rozpočtu, ale přístupu. Chcete festivaly, sportoviště pro děti a důvod zůstat večer v centru. Znáte ale sociální skladbu obyvatel Ústí. Není právě ona jedním z důvodů, proč lidé večer z centra mizejí? Jak s tím chcete pracovat?
Nechci lidi dělit podle adresy, příjmu nebo původu. Rozhodující je, jestli dodržují pravidla. Ta musí platit pro všechny. Kdo je porušuje, musí počítat s kontrolou a postihem. Posílíme pěší hlídky městské policie, spolupráci s Policií České republiky i prevenci kriminality. Bezpečný veřejný prostor je základ, aby se lidé do centra vraceli a aby tam mohly fungovat restaurace, kultura i běžný večerní život. V tom neuhneme.
Vaše konkurence často uvádí, že cestou ke změně skladby obyvatelstva a k omezení takzvaného obchodu s chudobou je výkup bytů zpět do majetku města. Co vy na to?
Nechceme, aby obchodníci s chudobou nejprve vydělávali na sociálně slabých a potom podruhé při předraženém prodeji bytů městu. Město už má základní bytový fond. Chceme ho ale soustředit pod jednu městskou organizaci nebo společnost, která nastaví standard bydlení, výši nájmů a udržitelnou ekonomiku. Peníze vybrané na nájemném se musí vracet do oprav a rozvoje bytů. Chceme také navázat věcnou spolupráci s CPI jako jedním z největších vlastníků bytů ve městě. Ale když se objeví dobrá nabídka na výkup, městská bytová společnost ji může posoudit. Musí ale jít o ekonomicky rozumné rozhodnutí, ne o záchranu špatného soukromého obchodu z městské pokladny.
Jak hodláte podporovat kulturu a sport? Chcete oproti současné podpoře města něco změnit?
Chceme prověřit fungování takzvaných sportovních šeků pro členy oddílů i podporu preferovaných sportů. Například klub Český lev Neštěmice na podporu preferovaných sportů nedosáhne a ze sportovních šeků své hřiště neopraví. Obecně chceme dostat víc peněz hlavně do mládežnického sportu a současně postavit infrastrukturu, o které se v Ústí roky jen mluví. Druhá ledová plocha má studii z roku 2021 a podle tehdejšího propočtu vycházela hala přibližně na 180 milionů korun. Budeme hledat dotace, ale pokud je nezískáme, musí být město připravené investici zaplatit i ze svého. Ústečané si ji zaslouží a už dávno měla stát.
V kultuře podporujeme velké divadlo i vlastní soubor. Na jeho financování se mohou podílet také další města. Činoherní studio i Kulturní středisko fungují dobře. Chceme, aby se o Ústí mluvilo jako o kulturním městě, a časem sem přivést silnou akci s celostátním přesahem, třeba navazující na tradici Trampské Porty nebo festivalový formát typu Colours of Ostrava. Nejdřív ale musíme dobře udělat každodenní práci.
Jak budete pracovat s jezerem Milada?
Milada má být pro Ústečáky přirozeným volnočasovým cílem, kde se spojují pláže, lesy, divoká příroda a kvalitní služby. Podporujeme projekt Divoká Milada ústecké zoo a UJEP. Současně chceme připravit parkoviště, stání pro obytné vozy, občerstvení a další základní vybavení. Mrzí mě, že za dvacet let se tam kromě vyasfaltování dvou cest změnilo tak málo. V soukromé firmě jsem se podílel na protierozních opatřeních a už tehdy jsem si představoval, že bude Milada vypadat jako dobře spravovaná rekreační oblast. Zatím se nic nestalo. My ale víme, co na Miladě chceme udělat a jak má její správa fungovat.
Jaký volební zisk odhadujete? A koho vidíte jako partnera pro koalici?
Chceme volby vyhrát. Jedno Ústí představuje změnu a alternativu k současnému vedení. Kdo změnu chce, má možnost volit nás. Kdo je se současným stavem spokojený, má jiné možnosti. O koalici budeme jednat až podle výsledku voleb. Přirozeným partnerem pro nás bude každý, kdo přijme náš program, transparentní hospodaření a jasnou odpovědnost za výsledky. Chceme ale získat tak silný mandát, abychom nemuseli týdny a měsíce obchodovat o funkce a mohli začít pracovat.