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Plakala po tragédii, odvracela bankrot. Starostka Vejprt končí po 24 letech

Miroslava Strnadová
  8:48
Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně...

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně postižené. (19. ledna 2020) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně...
Hasiči a záchranáři zasahují v domově pro postižené ve Vejprtech, který v...
Starostka Vejprt Jitka Gavdunová a premiér Andrej Babiš hovoří s novináři po...
Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně...
36 fotografií
Po téměř čtvrtstoletí končí Jitka Gavdunová z ODS ve funkci starostky Vejprt na Chomutovsku. Příhraniční městečko vedla 24 let. Přebírala ho v době, kdy bylo finančně na dně. Nejpernější chvílí pak bezesporu byl tragický požár zdejšího domova pro mentálně postižené muže.

Výsledky voleb 2026

Gavdunová o konci v čele města mluvila už v minulosti, proto v letošních komunálních volbách kandidovala až na posledním 15. místě.

„Už jsem byla jen taková podpora týmu. Už před čtyřmi lety jsem veřejně řekla, že to je moje poslední volební období, že z radnice odejdu a skončím s politikou,“ řekla.

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně postižené. (19. ledna 2020)
Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně postižené. (19. ledna 2020)
Hasiči a záchranáři zasahují v domově pro postižené ve Vejprtech, který v neděli ráno vyhořel. Při požáru zemřelo osm lidí. (19. ledna 2020)
Starostka Vejprt Jitka Gavdunová a premiér Andrej Babiš hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně postižené. (19. ledna 2020)
36 fotografií

Hlavním důvodem, proč končí, je, jak sama říká, věk. Je jí 71 let. „Já jsem fakt akční a domnívám se, že moje mozkové závity fungují lépe než u mnoha mladších. Musela jsem přesvědčit sama sebe, že už kandidovat nebudu. Mě opravdu donutil rozum skončit, protože to už nejde,“ řekla.

Teď se chce věnovat rodině a koníčkům, na což kvůli starostování neměla dostatek času. „Chci být více s dcerami, jedna žije v Americe, a věnovat se vnoučatům. Chystám se také cestovat,“ dodala.

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Když se před 24 lety stala starostkou, krušnohorské Vejprty byly na pokraji bankrotu – dlužily 121 milionů korun. Jako první proto začala dělat kroky, aby se dostalo město do finanční kondice.

„Poslední závazek jsme doplatili v roce 2017. Odcházím z města, které je v nejlepší ekonomické kondici od revoluce,“ řekla. „Následovala obnova městského bytového fondu, veřejného prostoru a dalšího městského majetku. Město také začalo organizovat kulturní akce,“ přiblížila Gavdunová.

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Těžce pak vzpomíná na tragický požár v jednom z místních ústavů v lednu 2020, kvůli kterému zemřelo devět klientů. Zařízení následně prošla modernizací.

Když o události hovořila před šesti lety s médii, jen stěží zadržovala slzy. O mrtvých mužích mluvila jako o členech rodiny.

Letošní volby ve Vejprtech ODS vyhrála, pohoršila si ale o polovinu mandátů. Má jen čtyři zastupitele z celkových 15. Kdo povede město v následujícím volebním období, není nyní jasné.

19. ledna 2020
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