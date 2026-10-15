Gavdunová o konci v čele města mluvila už v minulosti, proto v letošních komunálních volbách kandidovala až na posledním 15. místě.
„Už jsem byla jen taková podpora týmu. Už před čtyřmi lety jsem veřejně řekla, že to je moje poslední volební období, že z radnice odejdu a skončím s politikou,“ řekla.
Hlavním důvodem, proč končí, je, jak sama říká, věk. Je jí 71 let. „Já jsem fakt akční a domnívám se, že moje mozkové závity fungují lépe než u mnoha mladších. Musela jsem přesvědčit sama sebe, že už kandidovat nebudu. Mě opravdu donutil rozum skončit, protože to už nejde,“ řekla.
Teď se chce věnovat rodině a koníčkům, na což kvůli starostování neměla dostatek času. „Chci být více s dcerami, jedna žije v Americe, a věnovat se vnoučatům. Chystám se také cestovat,“ dodala.
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Když se před 24 lety stala starostkou, krušnohorské Vejprty byly na pokraji bankrotu – dlužily 121 milionů korun. Jako první proto začala dělat kroky, aby se dostalo město do finanční kondice.
„Poslední závazek jsme doplatili v roce 2017. Odcházím z města, které je v nejlepší ekonomické kondici od revoluce,“ řekla. „Následovala obnova městského bytového fondu, veřejného prostoru a dalšího městského majetku. Město také začalo organizovat kulturní akce,“ přiblížila Gavdunová.
Volby 2026 OBRAZEM
Těžce pak vzpomíná na tragický požár v jednom z místních ústavů v lednu 2020, kvůli kterému zemřelo devět klientů. Zařízení následně prošla modernizací.
Když o události hovořila před šesti lety s médii, jen stěží zadržovala slzy. O mrtvých mužích mluvila jako o členech rodiny.
Letošní volby ve Vejprtech ODS vyhrála, pohoršila si ale o polovinu mandátů. Má jen čtyři zastupitele z celkových 15. Kdo povede město v následujícím volebním období, není nyní jasné.
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19. ledna 2020