V Ústí nad Labem s přehledem zvítězilo ANO, skokanem na kandidátce se stal Brabec

Autor:
  14:05
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Ústí nad Labem zvolilo přes 41 procent hlasujících hnutí ANO. S odstupem více než 10 000 hlasů následovalo v Ústí SPOLU a STAN.

Magistrát města Ústí nad Labem na Lidickém náměstí | foto: Profimedia.cz

Největší část voličů odevzdala svůj hlas hnutí ANO, které vsadilo na oblíbenou starostku Bíliny na Teplicku Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. Na 26. místo kandidátky v tomto kraji nasadilo Babišovo hnutí bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se díky kroužkům vyšvihl na první pozici. A co další strany? S 16,39 procenty hlasů následovalo na druhém místě koaliční uskupení SPOLU. Pořadí úspěšných stran kopíruje to celostátní. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny pokořili i Motoristé, naopak Stačilo! skončilo se 4,21 procenta pod uzavírací klauzulí.

Výsledky voleb v Ústí nad Labem
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO41,2116 674
SPOLU16,396 634
STAN11,15 4 514
Piráti9,273 751
SPD8,363 385
Motoristé6,262 536

Jak se volilo na Ústecku?

Výsledky jednotlivých stran v regionu téměř kopírují ty z města Ústí nad Labem. ANO má 41,38 procent, SPOLU 16,41, Starostové 11,21. Stejně jako v krajském městě, ani v okrese nezískala koalice Stačilo! pět procent hlasů.

Ústecký kraj patří tradičně mezi ty s nejnižší volební účastí, letos ale byla v Česku účast překvapivě vysoká a i v samotném Ústí k volbám přišlo 59,34 procent voličů. V celém okrese dosáhla 61,2 procent.

Voliči v Ústeckém kraji rozhodují o obsazení 14 křesel v Parlamentu. V minulých volbách se tu utkaly výrazné osobnosti. Na kandidátce v tomto regionu se objevil jak předseda ANO Andrej Babiš, tak tehdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš. Letos byl Babiš jedničkou v Moravskoslezském kraji, Bartoš pak vedl kandidátku Pirátů ve středních Čechách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

V Ústí nad Labem s přehledem zvítězilo ANO, skokanem na kandidátce se stal Brabec

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Ústí nad Labem zvolilo přes 41 procent hlasujících hnutí ANO. S odstupem více než 10 000 hlasů následovalo v Ústí SPOLU a STAN.

5. října 2025  14:05

Nechceme rozbít to, co funguje, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z největších skokanů letošních voleb. Z posledního místa kandidátky hnutí ANO, které vládlo v kraji i...

5. října 2025  10:56

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil...

5. října 2025  10:22

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky...

4. října 2025  19:55

Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička“ z Bíliny. Radnici opustí

Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička hnutí ANO v Ústeckém kraji, změní práci. Opustí post starostky Bíliny a stane se poslankyní. Její politická „stáj“ získala v regionu 45 procent hlasů a sedm...

4. října 2025  18:58

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Sněmovní volby v Ústeckém kraji vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO. Od voličů získalo 45 procent hlasů. Z posledního místa jeho kandidátky si pro post poslance díky preferenčním hlasům „skočil“...

4. října 2025  16:27,  aktualizováno  18:09

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

4. října 2025  17:45

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

4. října 2025  6:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.