Největší část voličů odevzdala svůj hlas hnutí ANO, které vsadilo na oblíbenou starostku Bíliny na Teplicku Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. Na 26. místo kandidátky v tomto kraji nasadilo Babišovo hnutí bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se díky kroužkům vyšvihl na první pozici. A co další strany? S 16,39 procenty hlasů následovalo na druhém místě koaliční uskupení SPOLU. Pořadí úspěšných stran kopíruje to celostátní. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny pokořili i Motoristé, naopak Stačilo! skončilo se 4,21 procenta pod uzavírací klauzulí.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|41,21
|16 674
|SPOLU
|16,39
|6 634
|STAN
|11,15
|4 514
|Piráti
|9,27
|3 751
|SPD
|8,36
|3 385
|Motoristé
|6,26
|2 536
Jak se volilo na Ústecku?
Výsledky jednotlivých stran v regionu téměř kopírují ty z města Ústí nad Labem. ANO má 41,38 procent, SPOLU 16,41, Starostové 11,21. Stejně jako v krajském městě, ani v okrese nezískala koalice Stačilo! pět procent hlasů.
Ústecký kraj patří tradičně mezi ty s nejnižší volební účastí, letos ale byla v Česku účast překvapivě vysoká a i v samotném Ústí k volbám přišlo 59,34 procent voličů. V celém okrese dosáhla 61,2 procent.
Voliči v Ústeckém kraji rozhodují o obsazení 14 křesel v Parlamentu. V minulých volbách se tu utkaly výrazné osobnosti. Na kandidátce v tomto regionu se objevil jak předseda ANO Andrej Babiš, tak tehdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš. Letos byl Babiš jedničkou v Moravskoslezském kraji, Bartoš pak vedl kandidátku Pirátů ve středních Čechách.