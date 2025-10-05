V Děčíně vyhrálo ANO jasnou převahou, SPOLU má proti němu jen třetinu

  15:50
Voliči v Děčíně dali vládní koalici jasný vzkaz. Hlasovali pro ni třikrát méně než pro hnutí ANO Andreje Babiše. Třetí skončili Starostové, Okamurovo SPD je čtvrté.

Zámek v Děčíně. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V Děčíně zvítězilo hnutí ANO s 42,08 procenty hlasů. Druhou příčku obsadila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), třetí Starostové a nezávislí. Vládní koalice však dostala jen třetinu hlasů co Andrej Babiš. Oproti celorepublikovým výsledkům SPD přeskočilo Piráty.

Výsledky voleb v Děčíně
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO42,089 549
SPOLU15,043 414
STAN13,192 993
SPD9,492 154
Piráti6,671 515
Motoristé6,61 498

Jak se volilo na Děčínsku?

V okrese Děčín, kam spadají například města Varnsdorf, Rumburk, Šluknov nebo Jiříkov, byl vzkaz dosavadní vládě ještě silnější. Za vítězným ANO, které dostalo 43,74 procent hlasů, skončili Starostové s 13,86 procenty. Až po Starostech následuje SPOLU s 12,88 procenty, SPD s 9,79 procenty a Motoristi. Piráti klesli pod 6 procent.

Volební účast v Děčíně byla 63,03 procenta, v celém okrese pak přišlo hlasovat 62,70 procent oprávněných voličů.

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Sněmovní volby v Ústeckém kraji vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO. Od voličů získalo 45 procent hlasů. Z posledního místa jeho kandidátky si pro post poslance díky preferenčním hlasům „skočil“...

4. října 2025  16:27,  aktualizováno  18:09

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

