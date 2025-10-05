V Děčíně zvítězilo hnutí ANO s 42,08 procenty hlasů. Druhou příčku obsadila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), třetí Starostové a nezávislí. Vládní koalice však dostala jen třetinu hlasů co Andrej Babiš. Oproti celorepublikovým výsledkům SPD přeskočilo Piráty.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|42,08
|9 549
|SPOLU
|15,04
|3 414
|STAN
|13,19
|2 993
|SPD
|9,49
|2 154
|Piráti
|6,67
|1 515
|Motoristé
|6,6
|1 498
Jak se volilo na Děčínsku?
V okrese Děčín, kam spadají například města Varnsdorf, Rumburk, Šluknov nebo Jiříkov, byl vzkaz dosavadní vládě ještě silnější. Za vítězným ANO, které dostalo 43,74 procent hlasů, skončili Starostové s 13,86 procenty. Až po Starostech následuje SPOLU s 12,88 procenty, SPD s 9,79 procenty a Motoristi. Piráti klesli pod 6 procent.
Volební účast v Děčíně byla 63,03 procenta, v celém okrese pak přišlo hlasovat 62,70 procent oprávněných voličů.