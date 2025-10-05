V Chomutově volilo ANO přes 45 procent lidí, trojnásobek voličů SPOLU

V Chomutově vyhrálo hnutí ANO s výrazným náskokem nad vládní koalicí SPOLU. Hlasovalo pro něj 45,79 procent voličů. Ještě více hlasů pak dostalo v celém okrese Chomutov, kde SPOLU dokonce skončilo třetí.

Chomutovská městská věž na náměstí 1. máje | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

V Chomutově zvítězilo hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny s jasnou převahou, dostalo hlasy od více než devíti tisíc lidí. Koalice politických stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) na druhém místě dostala necelou třetinu tohoto počtu, což stačilo na 14 procent. Třetí skončili Starostové a nezávislí v 9,6 procenty. Přes pětiprocentní hranici se v Chomutově přehouplo také hnutí Stačilo! díky hlasům od tisícovky lidí.

Výsledky voleb v Chomutově
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO45,799 175
SPOLU14,162 839
STAN9,611 927
SPD9,281 860
Piráti7,141 431
Motoristé6,121 227
Stačilo!5,291 060

Jak se volilo na Chomutovsku?

V okrese Chomutov, kam patří například města Kadaň, Jirkov nebo Klášterec nad Ohří, byl rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí ještě větší. ANO získalo 46,47 procent hlasů, zatímco SPOLU 14,03 procent. Změna je i na třetím místě, kam se dostalo SPD s 9,38 procent hlasů. Následovali Starostové a nezávislí rovněž s devíti procenty a pomyslné páté místo si rozdělili Motoristé a těsně pod nimi Piráti. Stačilo! nedostalo ani pět procent hlasů.

K volbám přišlo na severu Čech méně lidí než jinde v republice. V samotném Chomutově 57,39 procenta voličů, v celém okrese pak 59,64 procent ze všech oprávněných voličů.

