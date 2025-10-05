V Chomutově zvítězilo hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny s jasnou převahou, dostalo hlasy od více než devíti tisíc lidí. Koalice politických stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU) na druhém místě dostala necelou třetinu tohoto počtu, což stačilo na 14 procent. Třetí skončili Starostové a nezávislí v 9,6 procenty. Přes pětiprocentní hranici se v Chomutově přehouplo také hnutí Stačilo! díky hlasům od tisícovky lidí.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|45,79
|9 175
|SPOLU
|14,16
|2 839
|STAN
|9,61
|1 927
|SPD
|9,28
|1 860
|Piráti
|7,14
|1 431
|Motoristé
|6,12
|1 227
|Stačilo!
|5,29
|1 060
Jak se volilo na Chomutovsku?
V okrese Chomutov, kam patří například města Kadaň, Jirkov nebo Klášterec nad Ohří, byl rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí ještě větší. ANO získalo 46,47 procent hlasů, zatímco SPOLU 14,03 procent. Změna je i na třetím místě, kam se dostalo SPD s 9,38 procent hlasů. Následovali Starostové a nezávislí rovněž s devíti procenty a pomyslné páté místo si rozdělili Motoristé a těsně pod nimi Piráti. Stačilo! nedostalo ani pět procent hlasů.
K volbám přišlo na severu Čech méně lidí než jinde v republice. V samotném Chomutově 57,39 procenta voličů, v celém okrese pak 59,64 procent ze všech oprávněných voličů.