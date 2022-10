Vládnou desítky let. Musíte to dělat pro lidi, říkají matadoři mezi starosty

Jedním z nejdéle sloužících starostů v Ústeckém kraji je dvaašedesátiletý občanský demokrat Zdeněk Kutner z Domoušic na Lounsku. V obci se zhruba 650 stálými obyvateli starostuje od roku 1990 a je možné, že ve vedení bude i další čtyři roky, pokud otěže nebude chtít převzít někdo z jeho mladších kolegů. Oproti komunálním volbám před čtyřmi lety totiž letos získal na kandidátce ODS nejméně preferenčních hlasů.

„Samozřejmě jsem spokojený, že jsme vyhráli, ale nejsem spokojený se svým výsledkem. Co za tím je, nevím. U někoho to může být i v osobní rovině, za těch 32 let se nemůžete zavděčit všem. Samozřejmě se optám těch, co skončili přede mnou, jestli se jim do práce starosty chce. Uvidíme,“ hodnotí výsledky voleb Kutner.

Ať už bude starostou, či nikoli, vytyčil si s kolegy na nadcházející období řadu úkolů. „Třeba pořád nemáme čistírnu odpadních vod v Solopyskách a pořádnou kanalizaci, takže to bychom chtěli zajistit,“ shrnuje budoucí plány.

Místo zaslouženého odpočinku míří i ve 72 letech každý pracovní den do své kanceláře na městském úřadě v Meziboří u Litvínova Petr Červenka.

Poprvé do starostenského křesla v pětitisícovém městě na úpatí Krušných hor usedl v roce 1998 a díky rozhodnutí voličů ho nečeká odpočinek ani teď. V barvách ČSSD tu s kolegy získal téměř 51 procent, a tím 8 mandátů z 15 možných.

Za dlouholetým úspěchem vidí především poctivou práci všech zainteresovaných zastupitelstev, která dosud složil, i kolektivu kolem něj.

„Zjednodušeně řečeno se snažíme pro občany dělat dobrý servis, aby se nám tu všem dobře žilo,“ říká skromně s tím, že komunální politika se má dělat pro lidi a ne kvůli stranické příslušnosti.

I když se ne vždy daří tak, jak by si sám představoval, komunální politika ho stále baví a je pro něj srdeční záležitostí.

Větší agresivita protivníků

Dvacet let služby ve prospěch Bystřan na Teplicku má za sebou zase starosta Ivan Vinický. I když v sedmašedesáti letech už nechtěl znovu kandidovat na nejvyšší místa a chtěl se více věnovat své rodině, okolí ho přesvědčilo o dalším setrvání v komunální politice. Pro hnutí Zdraví Sport Prosperita vybojoval v Bystřanech v komunálních volbách 6 mandátů z jedenácti.

V předvolební kampani se prý setkal s větší agresivitou politických protivníků, než býval zvyklý. „Slušnost nakonec zvítězila. Byl bych rád, kdyby to tak fungovalo i na vyšších místech,“ říká Vinický.

I on vidí úspěch svého dlouhodobého působení na radnici v práci nejen své, ale i svého okolí a sehraného týmu spolupracovníků, jimž jde hlavně o dobro obce.

„Samozřejmě nejde vyhovět všem a hned. Vždy je potřeba najít důležité priority,“ říká a vzpomíná na rady svého přítele a učitele v politice, dlouholetého teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS), kterými se řídí dosud: „Buď k lidem slušný a neboj se pravdy.“