To přeci z člověka nedělá zločince, říká Tošovský o podpoře ústecké vlády

„V minulém volebním období jsme měli na magistrátu nadstandardní lidské i pracovní vztahy s lidmi z ANO, což vůbec nedávám do souvislosti s tím, kdo ANO na celostátní úrovni vede,“ říká Tošovský, jenž v posledních čtyřech letech působil v ústecké radě. Jako náměstek primátora měl na starosti dotace, majetek a investice.

„Jak ANO, tak i já jsme měli velkou snahu, aby spolupráce pokračovala dál. Ale v ODS nastal již před volbami posun, který se mi vůbec nelíbil. Měl jsem za to, že bych měl kandidovat z prvního místa, protože mise, která tady poslední čtyři roky byla, byla z hlediska ODS úspěšná. Přivedl jsem před čtyřmi roky ODS hlavní branou do magistrátu, přestože jsme výsledek neměli super. Výsledek ve volbách letos opět nebyl hitparáda, ale umožňoval v práci pokračovat. Já na ni v koalici s ANO navázat chtěl. ANO v povolebním jednání až do poslední chvíle i skoro za cenu svého sebezničení dávalo ODS nabídky na koaliční spolupráci,“ vysvětluje, proč jako jediný z ODS nakonec dal hlas nové městské vládě.

Ovšem ANO nabídlo koalici také uskupení Vaše Ústí a také PRO! Ústí, a ti právě kvůli vaší osobě nebyli ochotní jít do koalice s ODS. Bylo to tak?

Vaše Ústí, kde je řada bývalých členů ODS, mě a další kolegy příliš v lásce nemají. UFO pana Madara rovněž, ale bylo zde i PRO! Ústí a pan Loskot (lídr PRO! Ústí – pozn. red.) volal krátce po volbách našemu lídrovi (Michalu Šidákovi), že by se s ODS rád sešel. Mimochodem, já jsem se o tom ani nedozvěděl. A nebylo mu ani odpovězeno a ani jsme se s nimi nesešli. Jeden z čelných představitelů ODS řekl, že to nevyhodnotili jako důležité. To vidím jako kardinální chybu vyjednávání. Myslím, že kdybychom se sešli, nedošlo by k vytvoření poněkud účelového nátlakového trojbloku PRO! Ústí, Vaše Ústí a UFO. A myslím si, že by asi ve městě vznikla koalice ANO, PRO! Ústí a ODS. To se nestalo. Nicméně ANO stále mělo zájem na spolupráci s ODS a věřím, že to bylo možné díky dobrým zkušenostem z minulého volebního období.

Co přesně se dělo v ODS po volbách z vašeho pohledu? Proč nechtěla do koalice s ANO?

Vždy, když jsme se s ANO a Sportovci v minulém období na něčem dohodli, tak to platilo. A měli jsme i podobné názory, nenechali jsme se „převálcovat“ ANO. Stalo se asi jen dvakrát, že jsme v ODS měli na některé záležitosti odlišné názory. Nicméně ODS se po volbách podle mne chovala pasivně. Vím, že se to může stát každému, to, že lídr ODS část volební kampaně strávil v nemocnici a v povolební době šel na operaci, se může stát. Ale když nefunguji, můžu přece říct jasnou strategii a dát jasné úkoly. To se nestalo. Podle mě ODS nechtěla pokračovat v nastolených změnách, které jsem chtěl přinést já, tedy odklon od arogantní politiky k více konsenzuální, být čitelný pro kolegy z jiných stran, které mají zájem o spolupráci a ne jen o okopávání kotníků. Pár měsíců před volbami jsem zaznamenal od některých určitou nevoli vůči mně.

Někteří pracovali usilovně na mém upozadění, dokonce lídr z Velkého Března si chvíli před volbami změnil adresu do Ústí, aby mohl kandidovat jako číslo jedna. Najednou jsem ani neměl možnost mluvit do složení kandidátky. Nakonec řada lidí řekla, že když nebudu lídr, tak na kandidátce nechtějí být. Tak jsme přišli o pár zajímavých kandidátů. Od začátku ODS říkala, že nechce koalici s SPD. ANO chtělo koalici s ODS, ale chyběly dva hlasy. Variantou byla menšinová koalice, kde budeme hledat podporu napříč politickým spektrem. Ani to ODS nechtěla, což považuji za ideologickou zaslepenost. Přestože PRO! Ústí bylo druhé, účastí v trojbloku si odřízlo možnost jednat samo za sebe. Kvůli trojbloku pak ale bylo pro ANO jasné, že to politické spektrum se v prvním hlasování omezí na kandidáty SPD. Podle mne, když někdo podpoří nějakou koalici, ještě není zločinec. Říkal jsem si, proč jsme tedy kandidovali. Abychom byli „hrdou opozicí“, jak někteří nyní s oblibou vyhlašují?

Ovšem vaše bývalá strana, tedy ODS, prostě s SPD od začátku nespolupracuje.

Vidím to jako pokrytecké. Může to být tak, že v různých městech jsou strany a hnutí, kde jsou lidé nepřijatelní vším, co dělají, a lidé z SPD mohou být přijatelnější. Ale přesto je tu pokrytecký zákaz, že nesmíte. Já s tím nesouhlasil, ač nejsem přívrženec pana Babiše či Okamury. Znám řadu lidí z SPD, kteří se proti ODS nevymezovali. Pasivně jsem v určitých chvílích pozoroval, jak probíhají povolební vyjednávání, židle mne při tom pálila. ANO vyhrálo, má více než třetinu mandátů a hrozilo, kvůli trojbloku, že budou diktovat někteří známí ústečtí intrikáni celému městu, ač na to nemají mandát z voleb. To se mi nelíbilo. Pak přišel primátor, že jim chybí jeden hlas a že by se mnou rád mluvil už ne jako s ODS, ale jako s Pavlem Tošovským. Byla to pro mě hraniční varianta, ale v této kritické chvíli mi to připadalo jako poslední možné řešení. Nabídku jsem zvážil a tušil jsem, že to může mít následky v ODS. Nakonec jsem usoudil, že to bude lepší než bezvládí a intriky. Ale nepodepsal jsem koaliční spolupráci, ona ani žádná koalice vlastně podepsána není.

Volby v Ústí nad Labem vyhrálo ANO, získalo 13 mandátů. Druhé bylo PRO! Ústí s 8 křesly, 5 křesel v zastupitelstvu obsadila koalice SPD s Trikolorou, ODS má 4, Vaše Ústí 4, UFO 3. Novou vládu tvoří ANO a SPD, přičemž se k nim přidali ještě přeběhlíci Pavel Tošovský a Věra Nechybová. Tošovský musel okamžitě ukončit členství v ODS, Nechybovou následně vyloučili z Ústeckého fóra občanů (UFO). Nové vedení města má v 37členném zastupitelstvu většinu 20 hlasů.

Proč jste to kolegům z ODS neřekl předem?

Chtěl jsem se vyhnout nátlaku a manipulaci. To asi každý pochopí.

V nové koalici máte na starost strategický rozvoj, investice, dotace a participativní rozpočet. Investice jste měl na starosti i minulé čtyři roky a snesla se na vás vlna kritiky a třeba Vaše Ústí či PRO! Ústí i proto nechtěly jít s ODS do koalice. Uváděly důvody – město se nerozvíjí, není opravena řada silnic, chodníků, chyběj parkoviště, nevznikají nové zajímavé projekty... Změní se to?

Tato kritika se nezakládá na pravdě. Například na Facebooku UFO se objevilo, že jsme naprosto selhali v žádostech o dotace. Za roky 2015 až 2018, kdy městu vládlo UFO, byla podána jediná žádost na investiční projekt – stavební úpravy školky U plavecké haly. Dotace nikdo neuměl, báli se jich politici i úředníci. Když jsem přišel na magistrát, byly tu skoro prázdné šuplíky a nebyl zde jediný člověk, který někdy napsal studii proveditelnosti. Pracuji v této sféře od roku 2005 a postupně se mi podařilo přesvědčit většinu, že každá koruna z dotace znamená uspoření koruny v rozpočtu města. Výsledkem je, že jsme za čtyři roky žádali o 38 investičních dotací. Dostali jsme dotaci na 17 projektů, které jsou hotové, o další se žádá a jsou nyní hodnoceny. Proto jsem chtěl pokračovat v té práci. Protlačit projekty často nebylo jednoduché. Třeba na demolici domů v Matiční ulici byla připravená žádost o dotaci a dostali bychom ji, ale chyběly dva hlasy tehdy koaličního UFO, aby to prošlo. Bojovali jsme o každou dotaci. Připravují se dále projekty za více než 300 milionů na rekonstrukci škol, které jsou v hrozném stavu. Například ve škole v Mírové ulici už ani některá okna neotvírají ze strachu, aby nevypadla. Kromě oprav jsou to projekty, které energeticky zlevní provoz škol a dalších budov.

Město sice žádalo o dotaci na řadu projektů, ale někdy také neuspělo. Jsou připravovány kvalitně? Změní se to, budou úspěšnější?

Neuspěli jsme v podstatě u jedné dotace na revitalizaci Parku míru, a bylo to proto, že projektová dokumentace, na které se začalo pracovat v minulém volebním období, nebyla udělána s ohledem na podmínky dotační výzvy. A už to nešlo změnit, i když jsme ji podali. Nyní se předělává tak, aby byla v souladu s podmínkami dotace. Nyní je řada žádostí v hodnocení a jsou šance, že tyto projekty budou realizovány.

Jaké budou priority a o jaké dotace se bude město ucházet například příští rok?

Jsou tam projekty ITI na modernizace učeben. Většinou jsou to projekty kolem 10 milionů a víc. Jeden z takových hotových projektů je např. na ZŠ Elišky Krásnohorské, kde jsme díky těmto dotacím, jež byly 90 procent a nyní budou 85 procent, opravili a vybavili nádhernou odbornou učebnu fyziky a chemie. Mají nový výtah a bezbariérové řešení. V šuplíku jsou připravené čtyři takové projekty a předpřipravené jsou další. Připravuje se další projekt na rozšíření školy v Předlicích. Pak jsou větší projekty v oblasti dopravy, třeba v ulici Sociální péče u Masarykovy nemocnice, kde už bylo několik smrtelných nehod. Bude tu několik opatření kvůli větší bezpečnosti.

Semafory budou například na křižovatce Bělehradské a Malátovy ulice. Upravovat se budou Mánesovy sady, kde dříve byl městský hřbitov a hrobka textilního magnáta Wolfruma. Změnit by se měly tak, aby byly světlejší a lidé sem chodili. Připravujeme studii na zadní trakt Masarykovy ulice, kde bydlí starší lidé a vítají, že si nezlomí nohu o kývající se dlaždice. A určitě se budu snažit, aby se změnilo Mírové náměstí. Budeme řešit i „díru“ na něm, ale vyvlastnění byl předvolební chyták, který je nerealizovatelný. Problém je, že firma UDES neví, za kolik by měla díru prodat. Pozemek koupili za 40 milionů, a pokud vím, jejich požadavky jsou výrazně vyšší.

Ovšem město firmě předtím zaplatilo archeologický průzkum za 36 milionů. Tedy firma koupila pozemek za čtyři miliony korun.

Je to nešťastné místo. Firma nemá na dostavbu zřejmě finance, musí se s tím něco udělat, je to v centru. Hotel Máj je také problematická záležitost, ale nechodí kolem něj tolik lidí. Nicméně řešit se musí také.

Vraťme se k připravovaným dotacím. Jaké jsou ještě další?

Muzeum přišlo s projektem Odtajněný depozitář, který bude v bývalé trafostanici Spolchemie, město ji koupilo za 10 milionů. V projektech ITI nedostal tento projekt plnou dotaci, budeme se snažit, aby muzeum projekt upravilo a rozdělilo na etapy. Osobně bych rád pokračoval v přípravě revitalizací veřejných prostranství a chtěl bych, aby se v každém obvodě zpříjemnilo jedno sídliště. V chystaném územním plánu počítáme i s parkovišti kolmo či šikmo do ulic. Bohužel na investice není tolik, kolik bych chtěl. Když jsme u financí, jednou z možností přísunu peněz by mohlo být zavedení poplatku za odpady. Město si také bude asi muset vzít na některé projekty úvěr, aspoň na spoluúčasti u projektů. A vracím se na začátek, post radního jsem nepřijal kvůli platu, protože bych si na administraci projektů v soukromé sféře mohl vydělat i víc. Ale rozhodl jsem se věnovat svému městu. Jsem tak trochu ješitný a byl bych rád, kdyby za mnou něco zůstalo.