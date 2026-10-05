ANO má tradičně postavenou kampaň na Andreji Babišovi. Na billboardech ho vidíme s heslem „Česko bude opět makat“. To je trochu zvláštní, jako kdyby to dosud nedělalo, nemakalo. Ostatně vy jste makali, respektive váš primátor za ANO makal nebo nemakal na magistrátu osm let. V jakém stavu tedy ANO a Petr Nedvědický předávají před volbami Ústí?
Tak ta kampaň je samozřejmě celoplošná záležitost, to neovlivním, ale já jsem do toho šel s tím, že makat skutečně budu. Určitě nechci nikoho odsoudit, že nemaká, ale máme to jako slogan. Prostě chceme makat na tom, aby to tady bylo mnohem lepší. A pokud jde o Petra Nedvědického, tak si rozhodně nemyslím, že by nemakal. Ba naopak. Vláda Petra Nedvědického zanechá město v dobré finanční kondici. To je výhoda pro nás všechny. Nastávající primátor tak nebude muset řešit existenční problémy. Některá města jsou v těžkých minusech a ty problémy řeší. Nemají na investice. Takže Petr Nedvědický se rozhodně neflákal. Teď se už ale pojďme bavit, jak s těmi prostředky naložit.
Napřed mi řekněte, proč do politiky jdete z pozice generálního manažera ústecké Slunety? Jste lídr ANO, nestraník na kandidátce, nová politická tvář... Tak proč?
Dlouhodobě mám velice dobré vztahy s magistrátem díky práci, kterou dělám. Dostal jsem nabídku od ANO na tento post, který si myslím, že je významný. Ale hlavně je to pokus, jak nakopnout Ústí. Přijal jsem, nelituji, budeme bojovat, abychom vyhráli. Já se budu za Ústí rvát. Je potřeba zmínit, že v mém rozhodování hrál velkou roli i Petr Bína, majitel Slunety, se kterým jsem vše konzultoval. Já mu touto cestou děkuji za jeho postoj k mému rozhodnutí.
Jaké jsou priority pro ANO v těchto volbách? Možná bych měl říci pro „nové ANO“.
Jsem rád, že říkáte nové ANO. Každá organizace totiž potřebuje časem svěží vítr, občas je potřeba udělat průvan. Ovšem s mojí kandidaturou není spojena žádná „krev“, politika má nějaký řád a jeden člověk ovlivní jen něco, navíc jsem týmový hráč. Nicméně na vaši otázku odpovídám, že jako první chci změnit náladu ve městě.
Jak to uděláte?
Pojďme v bodech. Všichni vědí, co město trápí – jsou to sociální problémy, bytová politika a údržba veřejného prostoru. Na tomhle musíme makat, abychom lidi přesvědčili, že se věci mění.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jak chcete řešit bytovou situaci, která je propojena se situací sociální? A ještě jinak, abychom byli konkrétní - sociální situaci mohou změnit mladí a vzdělaní lidé. Dokážete, aby tady zůstávali po studiích?
Tak to není jen problém Ústí. Vysokoškoláci zůstávají ve velkých centrech, těží z toho Praha, Brno, Ostrava, Plzeň... Musíme prostě víc provázat univerzitu s městem. Mladý člověk vám tady zůstane, když město bude atraktivní. Nechci ale, aby vyznělo, že s Hrubým to bude v Ústí okamžitě úplně jinak. Rozhodně byty pro mladé chceme. Bude se opravovat areál Hoření, to je 60 bytů, Orlická 1 a Orlická 3, to je dalších 90 bytů, celkem má město asi 700 bytů, což je 1,2 procenta stavu, a v tomhle volebním období se opraví minimálně 150 městských bytů. Pak se můžeme bavit, jak s nimi naložit. Já preferuji mladé a vzdělané, mladé rodiny, záchranáře z integrovaného systému, lékaře a další. Byty musíme získat, opravit a část z nich poskytnout těm, které město potřebuje.
Lidé si často stěžují, že centrum Ústí je špinavé. Hlavně na Masarykově ulici, za paneláky mezi Churchillovou ulicí je to vidět. Máte recept na tohle?
Někdy jsou stížnosti až nespravedlivé. Vždyť si vezměte, že Mírové náměstí se uklízí třikrát denně. Chodím se tam dívat. Ne, netvrdím, že je celé město čisté, ale opět to lze řešit celkem jednoduše. Soustředíme se na to ještě více než dosud a budeme úklid objednávat častěji a kontrolovat intenzivněji.
Pak možná dostanete lidi zpátky do centra. Nyní je vylidněné ve čtyři odpoledne.
Chceme, aby byli Ústečané na své město hrdí. Ale jde opět o sociální skladbu a byty. V Ústí se kolem roku 2010 zprivatizoval bytový fond – ne, nechci nikoho dehonestovat, jak to kdo dělal – ale opět tu narážíme na sociální skladbu a obchod s chudobou. V centru je Hrnčířská ulice, to je vřed středu města a důvod, proč lidé tady nechtějí být. Nejefektivnější by bylo vykoupit zdejší byty zpět. A my to uděláme! Je to naše priorita. V Ústí můžeme slibovat, nadávat na bezpečnost a na cokoli, ale problém je sociální skladba a jedinou cestou, jak sociální skladbu ovlivnit, je vykupovat zpět do městského majetku byty. A začneme zmiňovanou Hrnčířskou a pokračovat budeme dál. Pokud by hned na opravu nebyly peníze, tak bych je klidně nechával nějaký čas zavřené, než se najdou prostředky, ale to hlavní, že by tam nebyli nepřizpůsobiví lidé, by se tímto řešilo.
Komunální volby v Ústeckém kraji
kandidáti v okresních městech
A pokud jde o vyloučené lokality obecně?
Musíme tam zintenzivnit kontroly bytů, na nichž bude přítomná každá instituce a odbor magistrátu, který tam může být – městská policie, hasiči, sociálka, odbor životního prostředí, hygiena... Ano, kontroly se dělají, ale na vytipovaných místech je třeba je zintenzivnit. Když budou kontroly dvakrát týdně, tak efektivitu budou mít. Uvidíte, že to povede k většímu klidu v problémových lokalitách, ubude tam odpadků. Ale jak jsem již zmínil, nejefektivnější bude, když se byty budou postupně vykupovat a město nad nimi získá kontrolu.
Tomáš Hrubý (48let)
● Má středoškolské vzdělání – vystudoval stavební průmyslovku.
● 18 let byl profesionální sportovec, hrál basketbal například za BK Breda & Weinstein Opava, BK Ústí nad Labem, USK Praha.
● 14 let je generální manažer Slunety Ústí nad Labem.
● Je ženatý, má dceru Lucii.
● Koníčky: běh, dobré jídlo.
Máte nějaký recept na řešení takzvané Díry na Míráku?
Ta nás trápí dlouhodobě, snad 18 let se neví, co s ní. Můj čistě manažerský pohled na věc je, že je dobře, že se to koupilo. A nebudu komentovat cenu (73 milionů korun od společnosti UDES pozn. red.). Nyní s ní město může dělat, co uzná za vhodné. Pojďme se ale dívat dopředu. Za mě teď jednoznačně zainvestovat, vypsat architektonickou soutěž, pozvat celosvětově uznávaná studia a postavit dům – architektonický skvost, na který se budou jezdit koukat lidé ze světa a na který budou Ústečané hrdí. Něco jako je „Masaryčka“ v Praze. Máme skvělou příležitost – pozemek uprostřed města jiná města nemají. Chápu, že se nezavděčíte všem, ale i ti, kteří budou proti, o tom budou mluvit.
Co s jezerem Milada? V programu máte, že chcete vyvolat diskusi. Víte, já už takových diskusí četl a slyšel...
Jsou dva názory – nechat to být, tedy jaksi přírodní podoba. Pak komerční. Já jsem pro kombinaci obou. I kraj podporuje projekt ústecké zoo Divoká Milada, ten mi přijde velice dobrý. Řekl bych, že tahle vize nemá u nás obdoby. No a na plážích 1 a 2 by měly být služby s potřebnou infrastrukturou. Když tudy jedu, říkám si pořád, kam ti lidé chodí na záchod? To vše tady musí být dostupné.
Kdy?
Během tohoto volebního období.
Do čeho by měl podle vás magistrát dále investovat?
Teď je volební kampaň, ale je třeba říci, že spousta věcí běží. My tady i díky dosavadní vládě máme opravdu dobré hospodaření. Opravuje se Žukovova, Mezní ulice, ulice Sociální péče, připravuje se Drážďanská. Jak už jsem uvedl, počítáme s opravou bytů v Hoření za 600 milionů, ale i výstavbou nové budovy v domově důchodců na Bukově. Je tu zoologická zahrada. Tam jsou potřeba prostředky alokované z Evropské investiční banky za 300 milionů. Za čtyři roky tam bude vidět obrovský posun.
Jak dál s podporou dětského, rekreačního nebo vrcholového sportu ve městě? Nebudete jako bývalý šéf Slunety při dělení peněz tak trochu v konfliktu zájmů?
S tím počítám, že to někdo může zmínit. Jinak podpora sportu je tady v Ústí nad Labem nastavena dobře. Máme tady preferované sporty a šekový systém navázaný na členskou základnu, který byl 2 x 400 korun, nyní je 2 x 5 tisíc na sportovce. Plus pak máme podporu jednorázových dotací pro jednotlivce, kteří se dostávají na mistrovství. Určitě bych však trval na tom, aby se peníze každý rok zvyšovaly. Udělám pro to maximum.
Dobře. Ale nezlobte se na mě, pokud jde o podporu kultury, tak váš program na webu jsou snad dvě bodová hesla, z nichž jedno je, že budete podporovat mladé muzikanty, aby měli kde hrát. Můžete to trochu rozvinout?
Kultura i sport mají v našem městě své jasné místo. Jsem přesvědčen, že podpora kultury od města je veliká. Má ji „velké divadlo“, Činoherní studio, kulturní středisko... Určitě se budu do budoucna zasazovat o podporu kultury v našem městě. Dám příklad, zaznamenal jsem spory o podporu festivalu Kult a musím říct, že to je akce, která tu byla, je a bude a ode mne bude mít podporu, a přesně v tomto duchu chci pokračovat.
Kampaň je ostrá, ale už vidíte nějaké možné povolební koalice?
Je to politika. Musíme počkat, jak dopadnou volby, a pak budeme reagovat. Fakt na to teď nechci odpovídat, ale chci říct jediné – jsem týmový hráč a chci postavit tým lidí, kteří budou makat pro Ústí a budou táhnout za jeden provaz. Čím víc nás bude, tím větší bude šance na změny, které si všichni přejeme. Musím ale bohužel konstatovat, že to, co se děje v tuto chvíli v předvolebních bojích, kdy někteří zacházejí až do osobní roviny a neštítí se ničeho, není cesta, jak v našem městě zlepšit žití nás všech. Pojďme se společně snažit, abychom naše město posunuli, abychom byli na naše město hrdí a aby se nám tady žilo lépe.
Kdo zachází do osobní roviny? Co se vás dotklo? Byl to popis, jak jste přišel o řidičák?
Ta problematika je širší. V ústecké politice je dlouhodobě skupina lidí, která účelově dehonestuje ostatní napříč politickým spektrem. Mně tohle přijde škoda a hlavně to ubližuje právě a jenom našemu městu. Rád bych tuto situaci napravil a urovnal. Ale když vidím způsob, jakým jedno konkrétní uskupení vede kampaň, bude to velice těžké. Jak jsem již několikrát zmínil, pojďme společně naše město postupně zlepšovat. Pojďme lidem neslibovat věci, které se nedají splnit, a hlavně pojďme vytvořit tým lidí, kteří potáhnou za jeden provaz s jasným cílem zlepšit žití v našem městě.