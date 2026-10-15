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Vítězná ODS má smůlu. V Teplicích budou znovu vládnout ANO a Volba pro Teplice

Pavel Křivohlavý
  12:45
Lídr volby pro Teplice Petr Slavíček (vlevo) a jednička hnutí ANO Jiří Štábl...

Lídr volby pro Teplice Petr Slavíček (vlevo) a jednička hnutí ANO Jiří Štábl podepsali memorandum o další koaliční spolupráci v Teplicích. (15. října 2026) | foto: Město Teplice

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Ve vedení Teplic budou pokračovat ve spolupráci hnutí ANO a uskupení Volba pro Teplice, které město společně vedou od ledna 2025. Lídři těchto dvou subjektů podepsali memorandum o spolupráci. Komunální volby ve městě vyhrála ODS, která tak skončí v opozici.

Výsledky voleb 2026

Koalice bude mít v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů.

„S Petrem Slavíčkem (lídr Volby pro Teplice) jsme v uplynulých letech ukázali, že spolu umíme pracovat, a chceme v tom pokračovat. Naším cílem je stabilní vedení, které bude dál rozvíjet Teplice a bude otevřené všem občanům. Na koaliční smlouvě začínáme pracovat okamžitě,“ řekl dosavadní primátor Jiří Štábl (ANO), jenž se funkce podle všeho ujme i v dalším volebním období.

„Dohodu s Jiřím Štáblem beru jako závazek prosadit to, s čím jsme šli do voleb. Věřím, že spolu najdeme shodu na konkrétních prioritách a Teplicím to prospěje,“ doplnil Slavíček.

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Rada města bude mít v novém období devět členů, z nichž pět bude za ANO a čtyři za Volbu pro Teplice. Post primátora a jednoho uvolněného náměstka připadne ANO a post 1. náměstka primátora a dalšího uvolněného náměstka obsadí Volba pro Teplice.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Podrobnosti o programových prioritách a obsazení jednotlivých resortů vedení Teplic zveřejní až po podpisu koaliční smlouvy.

Volby vyhrála v Teplicích ODS, která měla 30 procent hlasů. Druhé hnutí ANO získalo o dvě procenta méně a třetí Volba pro Teplice měla 22 procent.

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