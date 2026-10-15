Koalice bude mít v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů.
„S Petrem Slavíčkem (lídr Volby pro Teplice) jsme v uplynulých letech ukázali, že spolu umíme pracovat, a chceme v tom pokračovat. Naším cílem je stabilní vedení, které bude dál rozvíjet Teplice a bude otevřené všem občanům. Na koaliční smlouvě začínáme pracovat okamžitě,“ řekl dosavadní primátor Jiří Štábl (ANO), jenž se funkce podle všeho ujme i v dalším volebním období.
„Dohodu s Jiřím Štáblem beru jako závazek prosadit to, s čím jsme šli do voleb. Věřím, že spolu najdeme shodu na konkrétních prioritách a Teplicím to prospěje,“ doplnil Slavíček.
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Rada města bude mít v novém období devět členů, z nichž pět bude za ANO a čtyři za Volbu pro Teplice. Post primátora a jednoho uvolněného náměstka připadne ANO a post 1. náměstka primátora a dalšího uvolněného náměstka obsadí Volba pro Teplice.
Volby 2026 OBRAZEM
Podrobnosti o programových prioritách a obsazení jednotlivých resortů vedení Teplic zveřejní až po podpisu koaliční smlouvy.
Volby vyhrála v Teplicích ODS, která měla 30 procent hlasů. Druhé hnutí ANO získalo o dvě procenta méně a třetí Volba pro Teplice měla 22 procent.