My kraj posouvali dopředu, říká komunista Bubeníček. Znovu chce být hejtmanem

Po čtyřech letech se chcete vrátit „na místo činu“ a stát se znovu hejtmanem, ačkoli jste v minulosti avizoval, že končíte. Proč se do krajské politiky chcete vrátit?

Když jsem končil, tak jsem si říkal, že si budu v klidu dělat bílinské zastupitelstvo, kde jsem od roku 1990. Věnovat se vnučce… Že si prostě odpočinu. Na kraji jsme vyřešili řadu problémů po minulých vedeních. Zaplatili za ně pokuty, a ne malé. Oddlužili Krajskou zdravotní. Přitom se investovalo do rozvoje kraje a připravilo se mnoho projektů. Bohužel, kraj je znovu v problémech. Jen letos zasahovala na kraji a v jeho organizacích dvakrát policie. To není dobrá vizitka. Mrzí mě, že se o našem kraji hovoří v republice jen v negativech, jako by zde nic dobrého nebylo. Proto jsem souhlasil, když se na mě obrátili kolegové z koaličních stran, abych kandidoval.

Oldřich Bubeníček Je mu 71 let.

V roce 1974 vstoupil do komunistické strany, v 70. letech pracoval jako funkcionář okresního výboru KSČ v Teplicích.

V letech 1995 – 2008 byl redaktorem Haló novin.

Od roku 1990 působí také v zastupitelstvu Bíliny. V letech 2000, 2006 a 2020 neúspěšně kandidoval na senátora za obvod č. 32 – Teplice.

V krajských volbách v roce 2008 byl zvolen do zastupitelstva Ústeckého kraje.

V krajských volbách v říjnu 2012 vedl kandidátku KSČM, která získala největší počet hlasů. 20. listopadu 2012 byl zvolen hejtmanem Ústeckého kraje.

Má rád historii, celoživotní zálibou je příroda a práce na zahradě.

V programu máte, že je čas „vrátit se k poctivé snaze o rozvoj, aby náš kraj byl konečně dobrým místem pro život“. Teď není?

Volební období začala koalice s problémy a s problémy také své působení končí. Ty největší byly zaměstnávání stranických kolegů jako poradců až po zakázky v Krajské zdravotní a ve Správě a údržbě silnic. Pokud musíte řešit takové věci, úzce spolupracovat s policií, nemáte čas se věnovat rozvoji kraje. Co vedení kraje tak zásadního udělalo? Spíše jen dokončili naše připravené projekty. Před lety jsem slyšel, že pan náměstek, který vládu v kraji zastupuje, má recept na řešení sociálně ekonomické situace v kraji. Co se vyřešilo? Vůbec nic. Pokud zde nezačne konat vláda, nic se nezmění a situace se bude dále zhoršovat. To nejsou volby, to je pouhé drsné konstatování.

Vysvětlete tedy, v čem spočívá poctivá snaha o rozvoj kraje?

Je třeba vrátit důvěru občanů v Ústecký kraj. Na mnoha setkáních s občany slyším já i kolegové, že lidé jsou zklamaní z toho, co se v kraji děje. Samosprávy byly zvyklé, že za nimi vedení kraje chodilo, zajímalo se o problémy. Snažilo se pomoci. A pokud chcete ještě jednu oblast, kde je třeba změna, tak je to školství. Tam je budoucnost Ústeckého kraje, tam jsou mladí, kteří jednou obce, města a kraj povedou.

Čím se chcete ještě odlišit od konkurence?

Vším. Je třeba neslibovat vzdušné zámky, ale snažit se, aby náš kraj byl dobrým místem pro život.

Proč by měli voliči dát hlas právě vašemu uskupení?

Přes řešení řady problémů po minulých vedeních jsme kraj posouvali dopředu. Snažili se zlepšit jeho jméno. Za nás se na kraji nezatýkalo ani se nepečetily kanceláře. Pokud si někdo myslí, že to je málo, je mi to líto.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Pan hejtman (Jan Schiller - pozn. red.) po nástupu do funkce práci našeho vedení kraje ohodnotil známkou 4-, pan statutární náměstek (Jiří Kulhánek - pozn. red.) ještě před nástupem do funkce řekl v novinovém rozhovoru, že tolik neschopných lidí ještě neviděl. Nyní vidíme my, co vedení kraje udělalo za čtyři roky. Policejní zásahy počítat nebudeme. Já vedení známkovat nebudu, to nechám na občanech kraje.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterými do koalice určitě nepůjdete?

Jsme ochotni spolupracovat s každým, kdo bude mít zájem vrátit důvěru v Ústecký kraj. Náš kraj je krásný, má co nabídnout občanům i návštěvníkům. Ale potřebuje pomoc centra, zákony obcházet nemůže. Vyloučené lokality se bez nových zákonů zlikvidovat nepodaří.