Stockholmský syndrom na severu. Snad země nedopadne jako Ústí, říká lídr SPOLU

  12:51
Ústecký kraj zůstal věrný ANO. Hnutí tu získalo bezmála 45 procent hlasů. Koalice SPOLU s 15,4 procenta tu naopak ztratila, přesto její jednička na kandidátce, Michal Kučera z TOP 09, říká, že neodchází poražena, ale poučena.

Michal Kučera. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Voliči dali silný mandát hnutí ANO. Berete to jako neúspěch vládní politiky, nebo spíš jako regionální protestní hlas?
Řekl bych, že od každého trochu. Pro nás je pozitivní, že pokud sečteme hlasy současné vládní koalice a Pirátů, je ten výsledek dokonce o sto tisíc hlasů vyšší než minule. Hnutí ANO ale dokázalo zmobilizovat nevoliče – lidi, kteří obvykle k volbám nechodí, a tentokrát je přitáhlo na svou stranu.

Jsem ale zvědavý, jak začne ANO naplňovat své programové sliby, například získání jednoho bilionu z šedé ekonomiky. To podle mě může vést jen k dramatickému nárůstu kontrol a tlaku na živnostníky, a tedy i k růstu počtu úředníků. To bych rozhodně živnostníkům nepřál. Zároveň mě znepokojuje riziko evropské izolace, pokud vznikne vláda ANO, SPD a Motoristů. Někdo může tvrdit, že Evropu nepotřebujeme, ale já připomínám, že to jsou právě evropské peníze, které umožňují investice a rozvoj. Bez nich hrozí stagnace země.

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Z pohledu pravice lze za úspěch voleb považovat i to, že se komunisté nedostali do Poslanecké sněmovny. Je to tak?
Vidím to jako velmi pozitivní věc. Je zřejmé, že extrémistické strany výrazně oslabily a komunisté se do Sněmovny nedostali – ani s těmi různými přívěsky, které měli v jiných hnutích. Naopak, část jejich voličů nasálo hnutí ANO, které tím navýšilo svůj zisk.

Vláda Petra Fialy končí. Co to podle vás bude znamenat pro ODS a projekt SPOLU?
V ODS pravděpodobně proběhne sněm, tam si musí vyřešit vnitřní otázky. My máme svůj sjezd TOP 09 v listopadu. Všichni se teď budeme muset podívat dovnitř a udělat sebereflexi. Dlouhodobě se ukazuje, že proti populistickému bloku, jakým je hnutí ANO, může stát jen blok demokratických, proevropsky orientovaných stran, které sdílejí základní hodnoty. Pokud ho nevytvoří současné strany, může v příštích volbách vzniknout nová síla zdola, která ho nahradí.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

44,85 %
strana získala 173 864 hlasů
7
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 59 706 hlasů
2
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,61 %
strana získala 37 252 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,13 %
strana získala 35 408 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

6,96 %
strana získala 27 012 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,79 %
strana získala 26 324 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 16 748 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 4 479 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 574 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 1 049 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 1 033 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 737 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 534 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 485 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 402 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 359 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 281 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 198 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 157 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Čím si vysvětlujete volební výsledek na severu Čech?
Mně to připomíná takový stockholmský syndrom – kdy se oběť zamiluje do svého únosce. Když se podíváte třeba na Ústí nad Labem, kde vládne koalice ANO a SPD, vidíte město bez investic, zanedbané a v průzkumech 71 procent obyvatel říká, že by raději žilo jinde. A já bych byl nerad, kdyby za čtyři roky dopadla podobně celá republika. Samozřejmě, částečně to souvisí i se socioekonomickým složením, nižší vzdělaností a tím, že lidé snadněji uvěří nereálným slibům.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.





