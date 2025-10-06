Voliči dali silný mandát hnutí ANO. Berete to jako neúspěch vládní politiky, nebo spíš jako regionální protestní hlas?
Řekl bych, že od každého trochu. Pro nás je pozitivní, že pokud sečteme hlasy současné vládní koalice a Pirátů, je ten výsledek dokonce o sto tisíc hlasů vyšší než minule. Hnutí ANO ale dokázalo zmobilizovat nevoliče – lidi, kteří obvykle k volbám nechodí, a tentokrát je přitáhlo na svou stranu.
Jsem ale zvědavý, jak začne ANO naplňovat své programové sliby, například získání jednoho bilionu z šedé ekonomiky. To podle mě může vést jen k dramatickému nárůstu kontrol a tlaku na živnostníky, a tedy i k růstu počtu úředníků. To bych rozhodně živnostníkům nepřál. Zároveň mě znepokojuje riziko evropské izolace, pokud vznikne vláda ANO, SPD a Motoristů. Někdo může tvrdit, že Evropu nepotřebujeme, ale já připomínám, že to jsou právě evropské peníze, které umožňují investice a rozvoj. Bez nich hrozí stagnace země.
Z pohledu pravice lze za úspěch voleb považovat i to, že se komunisté nedostali do Poslanecké sněmovny. Je to tak?
Vidím to jako velmi pozitivní věc. Je zřejmé, že extrémistické strany výrazně oslabily a komunisté se do Sněmovny nedostali – ani s těmi různými přívěsky, které měli v jiných hnutích. Naopak, část jejich voličů nasálo hnutí ANO, které tím navýšilo svůj zisk.
Vláda Petra Fialy končí. Co to podle vás bude znamenat pro ODS a projekt SPOLU?
V ODS pravděpodobně proběhne sněm, tam si musí vyřešit vnitřní otázky. My máme svůj sjezd TOP 09 v listopadu. Všichni se teď budeme muset podívat dovnitř a udělat sebereflexi. Dlouhodobě se ukazuje, že proti populistickému bloku, jakým je hnutí ANO, může stát jen blok demokratických, proevropsky orientovaných stran, které sdílejí základní hodnoty. Pokud ho nevytvoří současné strany, může v příštích volbách vzniknout nová síla zdola, která ho nahradí.
Výsledky - Ústecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Čím si vysvětlujete volební výsledek na severu Čech?
Mně to připomíná takový stockholmský syndrom – kdy se oběť zamiluje do svého únosce. Když se podíváte třeba na Ústí nad Labem, kde vládne koalice ANO a SPD, vidíte město bez investic, zanedbané a v průzkumech 71 procent obyvatel říká, že by raději žilo jinde. A já bych byl nerad, kdyby za čtyři roky dopadla podobně celá republika. Samozřejmě, částečně to souvisí i se socioekonomickým složením, nižší vzdělaností a tím, že lidé snadněji uvěří nereálným slibům.