Šla kampaň víc odpracovat?
To úplně teď nevím, ale jisté je, že kampaň někde začíná a někde končí. No a my jsme podle mého soudu dobře zvládli začátek kampaně, a konec nám nevyšel.
Co tím myslíte?
Chybělo finále a ve finále jasné sdělení a jasné poselství.
Volby 2025
Mohly rozhodnout dvě televizní debaty, do nichž byli pozváni jen pánové z ANO a SPOLU – Andrej Babiš a Petr Fiala?
To nevím, nad tím se musíme zamyslet. Vím ale, že billboardy volby nerozhodují. Nebylo to o jejich počtu, ale o výrazné tečce za kampaní, kterou si voliči spojí se stranou a odnesou k volbám. Tu jsme podle všeho neměli, ta mi chyběla.
Výsledky - Ústecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
S Ruskem si aktuálně spojujeme ohrožení a vy jste v kampani hovořili o referendu o NATO a EU, lidé si mohli spojit s referendem i strach – co s námi bude. ANO žádné takové referendum o vystoupení z NATO, ač bylo také v opozici, nechtělo. Nerozhodlo právě tohle?
Tohle bylo silné téma voleb, jednoznačně. Jsem si jistý, že z naší strany nebylo dostatečně objasněno. Já sám jsem velký kritik NATO, ale jakmile chcete referendum, musíte ihned objasňovat, jak by v tom případně byla zajištěna naše bezpečnost. A to mi v naší kampani chybělo, to jsme neudělali podle všeho dobře.