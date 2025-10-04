Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

Jan Veselý
  17:45
„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně a možná jí také ublížilo, že jasně neřekla, co by bylo s bezpečností země, kdyby uspořádala referendum o EU a NATO.

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Šla kampaň víc odpracovat?
To úplně teď nevím, ale jisté je, že kampaň někde začíná a někde končí. No a my jsme podle mého soudu dobře zvládli začátek kampaně, a konec nám nevyšel.

Co tím myslíte?
Chybělo finále a ve finále jasné sdělení a jasné poselství.

Volby 2025

Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
353 fotografií

Mohly rozhodnout dvě televizní debaty, do nichž byli pozváni jen pánové z ANO a SPOLUAndrej Babiš a Petr Fiala?
To nevím, nad tím se musíme zamyslet. Vím ale, že billboardy volby nerozhodují. Nebylo to o jejich počtu, ale o výrazné tečce za kampaní, kterou si voliči spojí se stranou a odnesou k volbám. Tu jsme podle všeho neměli, ta mi chyběla.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

44,89 %
strana získala 171 005 hlasů
7
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 58 666 hlasů
2
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,57 %
strana získala 36 460 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,13 %
strana získala 34 818 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

6,96 %
strana získala 26 531 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,79 %
strana získala 25 903 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 16 477 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 4 406 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 551 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,26 %
strana získala 1 027 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 1 009 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 723 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 520 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 476 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 396 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 357 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 273 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 193 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 151 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

S Ruskem si aktuálně spojujeme ohrožení a vy jste v kampani hovořili o referendu o NATO a EU, lidé si mohli spojit s referendem i strach – co s námi bude. ANO žádné takové referendum o vystoupení z NATO, ač bylo také v opozici, nechtělo. Nerozhodlo právě tohle?
Tohle bylo silné téma voleb, jednoznačně. Jsem si jistý, že z naší strany nebylo dostatečně objasněno. Já sám jsem velký kritik NATO, ale jakmile chcete referendum, musíte ihned objasňovat, jak by v tom případně byla zajištěna naše bezpečnost. A to mi v naší kampani chybělo, to jsme neudělali podle všeho dobře.

