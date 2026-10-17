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Výsledky senátních voleb: Lékař Trešl vede nad sokem z ANO a míří za obhajobou

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  14:48
Za senátní obvod Louny se letos ve druhém kole o hlasy voličů ucházeli (vlevo)...

Za senátní obvod Louny se letos ve druhém kole o hlasy voličů ucházeli (vlevo) Jaroslav Mikoláš (ANO) a Ivo Trešl (STAN). | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Lékař Ivo Trešl.
Zbyněk Linhart, který na Děčínsku obhajoval křeslo senátora s podporou hnutí...
Senátor Zbyněk Linhart (STAN) a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková...
Jaroslav Mikoláš
7 fotografií
Senátorem za Lounsko bude patrně opět lékař Ivo Trešl. V polovině sčítání má bezmála 70 procent hlasů a nad svým soupeřem, Jaroslavem Mikolášem z ANO, tak výrazně vede.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Pod senátní obvod Louny spadá okres Louny, okres Rakovník a část okresu Kladno.

V prvním kole minulý týden Trešl (STAN) zvítězil se 44 procenty hlasů, jednasedmdesátiletý Jaroslav Mikoláš získal 26 procent. Volební účast byla 41 procent.

Není bez zajímavosti, že u voličů v daném obvodu neuspěl Leo Steiner, jenž si v minulosti „udělal“ jméno hlasitým kritizováním rozdělování dotací v rámci úřadu Regionálního operačního programu Severozápad. Věcí se už roky zabývají soudy, líčení v hlavní větvi případu, ve kterém jde o miliardy korun, začalo v roce 2021 a stále trvá.

Steiner, který se opakovaně uchází o přízeň voličů v různých volbách, letos v senátkách na Lounsku kandidoval za JsmePRO! a od voličů dostal 10 procent hlasů. Ve stejném obvodu zkoušel štěstí i před 12 lety, kdy dostal jen 5,5 procenta hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin Půta (SLK) z Villy Hrdlička v České Lípě. Po polovině sečtených hlasů vítězí nad protikandidátkou Jitkou Volfovou. 17. října 2026
90 fotografií

Nového senátora lidé letos v rámci Ústeckého kraje vybírali také na Děčínsku, kde bylo jasno hned po prvním kole. Křeslo v horní komoře Parlamentu obhájil Zbyněk Linhart (STAN + SLK), když získal 52 procent hlasů. Druhý za ním skončil s 20 procenty kandidát hnutí ANO Michal Hejcman. Volební účast činila 35 procent.

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