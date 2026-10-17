Pod senátní obvod Louny spadá okres Louny, okres Rakovník a část okresu Kladno.
V prvním kole minulý týden Trešl (STAN) zvítězil se 44 procenty hlasů, jednasedmdesátiletý Jaroslav Mikoláš získal 26 procent. Volební účast byla 41 procent.
Není bez zajímavosti, že u voličů v daném obvodu neuspěl Leo Steiner, jenž si v minulosti „udělal“ jméno hlasitým kritizováním rozdělování dotací v rámci úřadu Regionálního operačního programu Severozápad. Věcí se už roky zabývají soudy, líčení v hlavní větvi případu, ve kterém jde o miliardy korun, začalo v roce 2021 a stále trvá.
Steiner, který se opakovaně uchází o přízeň voličů v různých volbách, letos v senátkách na Lounsku kandidoval za JsmePRO! a od voličů dostal 10 procent hlasů. Ve stejném obvodu zkoušel štěstí i před 12 lety, kdy dostal jen 5,5 procenta hlasů.
Volby 2026 OBRAZEM
Nového senátora lidé letos v rámci Ústeckého kraje vybírali také na Děčínsku, kde bylo jasno hned po prvním kole. Křeslo v horní komoře Parlamentu obhájil Zbyněk Linhart (STAN + SLK), když získal 52 procent hlasů. Druhý za ním skončil s 20 procenty kandidát hnutí ANO Michal Hejcman. Volební účast činila 35 procent.