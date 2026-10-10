Trešl (STAN) vede nad kandidátem ANO Jaroslavem Mikolášem, jenž má zatím 27 procent hlasů.
Volby 2026 OBRAZEM
„Současný výsledek mne překvapil velmi mile. Je zatím sečtena pouze zhruba polovina volebních okrsků, ale čekal jsem, že to bude více vyrovnané. Ale počkejme si na sečtení velkých měst, pak uvidíme více,“ řekl Trešl.
Při zemi v hodnocení zůstává také Zbyněk Linhart, protože za Děčín je zatím sečtena jen čtvrtina okrsků. „Zatím jsem s nohami na zemi. Ještě je hodně brzo, ještě nejsou sečteny výsledky za město Děčín. Tam bohužel asi hodně spadnu,“ komentuje průběžné výsledky Linhart.
Za Linhartem je nyní na druhém místě kandidát ANO Michal Hejcman s 21 procenty hlasů.